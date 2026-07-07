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અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી ત્રણ કલાકમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ, જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Ahmedabad HeavyRains: તાજેતરમાં જ જાહેર કરેલા 'નાવકાસ્ટ' બુલેટિન મુજબ, આજે બપોરે 1 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાક રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ભારે વરસાદની સાથે 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની સંભાવના 60 ટકાથી વધુ હોવાથી નાગરિકોને અત્યંત સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજની આગાહી છે, જ્યારે કચ્છ, પાટણ, રાજકોટ, જામનગર અને દ્વારકા સહિતના વિસ્તારોમાં હળવાથી સામાન્ય વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:42 PM IST
અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી ત્રણ કલાકમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ, જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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