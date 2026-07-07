/અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી ત્રણ કલાકમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ, જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Ahmedabad HeavyRains: ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસું પૂરા જોશમાં છે. વેલ માર્ક લો પ્રેશર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ત્રણ ટ્રફ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: ક્યાં કેટલો વરસાદ?
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આજે રાજ્યના લગભગ 90% વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના આહવા, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી અને સુરતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે. મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતના વડોદરા, પંચમહાલ અને પૂર્વ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ જ્યારે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર, જામનગર, પોરબંદર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ શહેરમાં ક્યાંક-ક્યાંક ભારે વરસાદના ઝાપટા પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગનું 'નાવકાસ્ટ' બુલેટિન: આગામી ૩ કલાક મહત્વના
હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓ માટે તાત્કાલિક અસરથી આગાહી જાહેર કરી છે. આગામી ૩ કલાક દરમિયાન રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
અહીં 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની 60% થી વધુ સંભાવના હોવાથી લોકોને ખાસ સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લામાં મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કચ્છ, પાટણ, રાજકોટ, જામનગર અને દ્વારકામાં હળવાથી સામાન્ય વરસાદનું યલો/સામાન્ય એલર્ટની આગાહી છે.
માછીમારો માટે સૂચના અને દરિયાઈ ચેતવણી
હવામાનની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. રાજ્યના તમામ બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની લાઈન પસાર થઈ રહી હોવાથી સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી વાતાવરણ યથાવત રહેશે. આજે ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, તાપી, ડાંગ અને ભાવનગરમાં રેડ એલર્ટ છે, જ્યારે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, નર્મદા, ખેડા અને અરવલ્લીમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. નાગરિકોને કામ વગર બહાર ન નીકળવા અને સુરક્ષિત સ્થાને રહેવા વિનંતી છે.