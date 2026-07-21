/આગામી 2 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતમાં થશે જળબંબાકાર, આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટના એંધાણ! અંબાલાલની ભારે આગાહી

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આગામી 2 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતમાં થશે જળબંબાકાર, આ વિસ્તારોમાં 'રેડ એલર્ટ'ના એંધાણ! અંબાલાલની ભારે આગાહી

Ambalal Patel Forecast: અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને નવી આગાહી કરી છે. તેમના અનુમાન મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં મેઘમહેર જોવા મળશે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, 24થી 27 જુલાઈ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ધોધમાર વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગોધરા, લુણાવાડા અને દાહોદમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં પણ 27 જુલાઈ સુધીમાં સારા વરસાદનું અનુમાન છે. આ સાથે જ કચ્છના પણ કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:28 PM IST
આગામી 2 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતમાં થશે જળબંબાકાર, આ વિસ્તારોમાં 'રેડ એલર્ટ'ના એંધાણ! અંબાલાલની ભારે આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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આગામી 2 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતમાં થશે જળબંબાકાર, આ વિસ્તારોમાં 'રેડ એલર્ટ'ના એંધાણ! અંબાલ
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