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આગાહી છે અતિભારે! આ વિસ્તારમાં તૂટી પડશે 5 ઈંચ સુધીનો અતિભારે વરસાદ; ફરી અંબાલાલની ઘાતક આગાહી

Ambalal Patel Forecst: ગુજરાતમાં હાલ મેઘરાજાએ જબરદસ્ત બેટિંગ કરી છે, જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અનરાધાર વરસાદને લીધે સર્વત્ર જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે અને રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં 'રેડ અલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ, જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદ પોતાની ધબધબાટી બોલાવશે તેવી આગાહી કરતા તંત્ર અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અનુરોધ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:40 PM IST
આગાહી છે અતિભારે! આ વિસ્તારમાં તૂટી પડશે 5 ઈંચ સુધીનો અતિભારે વરસાદ; ફરી અંબાલાલની ઘાતક આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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