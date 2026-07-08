/આગાહી છે અતિભારે! આ વિસ્તારમાં તૂટી પડશે 5 ઈંચ સુધીનો અતિભારે વરસાદ; ફરી અંબાલાલની ઘાતક આગાહી

Ambalal Patel Forecst: ગુજરાતમાં જુલાઈમાં મેઘરાજાએ જમાવટ કરી છે. જૂન મહિનામાં જે કસર રહી ગઈ હતી તે જુલાઈ મહિનામાં પુરી કરી દીધી છે. ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ જળ તરબોળ થયા છે. અને હજુ પણ આવી જ સ્થિતિ રહી શકે છે. કારણ કે એક સાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. ગુજરાતના ક્યા જિલ્લામાં છે ભારે વરસાદની આગાહી અને ક્યા વિસ્તારને રાખવાની છે સાવચેતી.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભાવનગર અને અમરેલી વિસ્તારમાં હળવા ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત નવસારી ભાગોમાં 4-5 ઈંચ વરસાદ થશે. ધીમે ધીમે આગામી 48 કલાક બાદ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટશે. પૂર્વીય ભાગોમાં પંચમહાલ દાહોદ છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર નો ભાગ વડોદરાના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. કોઈ ભાગમાં હળવાથી ભારે વરસાદ ઝાપટા પડી શકે.
ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ
ગુજરાત પર હવે મેઘરાજા પૂરેપૂરા મહેરબાન થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી..મધ્ય ગુજરાતથી માંડીને ઉત્તર ગુજરાત સુધી...આકાશમાંથી વરસી રહેલા વરસાદે ધરતીને તરબોળ કરી દીધી છે...અને હજુ પણ વરસાદનો આ જોરદાર રાઉન્ડ યથાવત રહેવાના એંધાણ છે. ગુજરાતભરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને ભાવનગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ અપાયું છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા
અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, નર્મદા, ખેડા, અરવલ્લીમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જૂનાગઢ, બોટાદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ જોરદાર વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રને વરસાદનો આ રાઉન્ડ આવરી લેશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે..
મેઘરાજાનો આ જોરદાર વરસાદી રાઉન્ડ હજુ યથાવત
લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા બાદ આખરે મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે, જેથી ખેડૂતો ખુશ છે. તો બીજી તરફ ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરઈ ગયા છે. નદીઓમાં નવા નીર આવવા લાગ્યા છે અને જનજીવન પ્રભાવિત પણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મેઘરાજાનો આ જોરદાર વરસાદી રાઉન્ડ હજુ યથાવત રહેવાનો છે...
લોકોને બોટમાં બેસાડીને રેસ્ક્યૂ કરીને લઈ જવાની સ્થિતિ
સુરતમાં રેડ અલર્ટ વચ્ચે આજે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ થઈ. જેમાં સુરતના કતારગામ કાસાનગર વિસ્તારમાં કમર સુધીના પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું. લોકોને બોટમાં બેસાડીને રેસ્ક્યૂ કરીને લઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ. સુરત અને નવસારીને જોડતા વ્યસ્ત એવા ઉધના નવસારી રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા. અહીં લગભગ ત્રણ કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો. વાહનમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોના વાહનો બંધ પડ્યા હતા.