/ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજે દવાની દુકાનોના તાળાં; 15 લાખ દુકાનો રહેશે બંધ, જાણો શું છે કારણ?

Gujarat Chemist Strike: આજે દેશભરના મેડીકલ સ્ટોર્સ અને કેમિસ્ટોએ એકસૂરે સામુહિક હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. ઈ-ફાર્મસી એટલે કે ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ અને તેના પર અપાતા તોતિંગ ડિસ્કાઉન્ટ સામે ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનના ભાગરૂપે આજે દેશભરના અંદાજે 15 લાખ જેટલા દવાની દુકાનોના શટર બંધ રહેશે, જેને પગલે દવાના બજારમાં કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર ઠપ થઈ જવાની આશંકા છે.
ગુજરાતમાં 35,000 અને અમદાવાદમાં 3,000 સ્ટોર્સ બંધ
દેશવ્યાપી બંધના આ એલાનને ગુજરાતમાં પણ વ્યાપક સમર્થન મળ્યું છે. ગુજરાતભરમાં અંદાજે 35,000 મેડીકલ સ્ટોર્સ આજે સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. એકલા અમદાવાદ શહેરમાં જ દવાની અંદાજે 3,000 જેટલી દુકાનો બંધ રાખીને વેપારીઓ આ આંદોલનમાં જોડાયા છે. સ્થાનિક કેમિસ્ટ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, ઓનલાઈન કંપનીઓ દ્વારા નિયમોને નેવે મૂકીને અપાતા તોતિંગ ડિસ્કાઉન્ટના કારણે પરંપરાગત મેડીકલ સ્ટોરના નાના વેપારીઓનું અસ્તિત્વ જોખમાયું છે.
કેમિસ્ટોની મુખ્ય માંગણીઓ અને આક્રોશનું કારણ
કેમિસ્ટોનો આરોપ છે કે ઓનલાઈન દવા વેચતી જાયન્ટ કંપનીઓ માત્ર નફાના હેતુથી ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે અયોગ્ય ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, જે હેલ્થકેર સેક્ટર માટે લાંબા ગાળે નુકસાનકારક છે. આ હડતાળ પાછળના મુખ્ય કારણોની વાત કરીએ તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર કે ક્રોસ-વેરિફિકેશન વગર ઓનલાઈન દવાઓ હોમ ડિલિવરી કરવા સામે કેમિસ્ટોનો ઉગ્ર વિરોધ છે. ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ પર નકલી અને સબ-સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણ થવાની ભીતિ વધી જાય છે. આ મામલે સરકાર કડકમાં કડક કાયદો લાવે તેવી માંગણી કરવામાં આવી છે. લાખો પરિવારો કે જેઓ પરંપરાગત ફાર્મસી બિઝનેસ પર નિર્ભર છે, તેમના હિતોનું રક્ષણ કરવું જરૂરી બન્યું છે.
કેમિસ્ટ એસોસિએશનનું નિવેદન
અમારો વિરોધ માત્ર બિઝનેસ બચાવવા માટે નથી, પરંતુ ઓનલાઈન ચેનલો દ્વારા પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર વેચાતી નશીલી કે શિડ્યુલ-એચ કેટેગરીની દવાઓથી નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યને થતા નુકસાન સામે પણ છે.
દર્દીઓને હાલાકી ન પડે તે માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં દવાની દુકાનો બંધ હોવા છતાં, દર્દીઓની કટોકટીની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ રાખવામાં આવી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તમામ મોટી હોસ્પિટલો અને દવાખાનાઓની અંદર ચાલતા ઇમરજન્સી મેડીકલ સ્ટોર્સ કાર્યરત રહેશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત પ્રધાનમંત્રી જનઔષધી કેન્દ્રો નિયમિત સમય મુજબ ચાલુ રહેશે, જ્યાંથી નાગરિકો જેનરિક દવાઓ ખરીદી શકશે.
નોંધનીય છે કે, આજે સાંજ સુધી મેડીકલ સ્ટોર્સ બંધ રહેવાના હોવાથી, એસોસિએશને નાગરિકોને સહકાર આપવા અને ઈમરજન્સી સિવાયની દવાઓની ખરીદી આગલા કે પાછલા દિવસે કરી લેવા અપીલ કરી છે.