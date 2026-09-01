/સુરત બાદ હવે અમદાવાદ જીવલેણ રોગના ભ્રમરમાં ફસાયું! ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના કેસોમાં ચિંતાજનક ઉછાળો, આંકડા જાણીને લાગશે ઝટકો!

Ahmedabad News: ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અમદાવાદ શહેરમાં મચ્છરજન્ય રોગોના પ્રમાણમાં ચિંતાજનક વધારો નોંધાયો છે. ખાસ કરીને ડેન્ગ્યુના કેસોમાં ધરખમ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને અગાઉના સરખામણીએ વાયરસની ઘાતકતા પણ વધુ જોવા મળી રહી છે. આંકડાકીય માહિતી મુજબ, ઓગસ્ટ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 264 કેસ નોંધાયા છે, જે ગત મહિને માત્ર 68 હતા. આ સિવાય મેલેરિયાના કેસ 50થી વધીને 103 અને ઝેરી મેલેરિયાના કેસ 5થી વધીને 20 સુધી પહોંચી ગયા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા કરવામાં આવતી ચકાસણી દર્શાવે છે કે આ વખતે રોગચાળો વધુ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે.
AMC દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા રોગચાળાના અભ્યાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. ડેન્ગ્યુ માટે જવાબદાર ડેન્ગી વાયરસના મુખ્ય ચાર પ્રકાર હોય છે, જેમાંથી હાલમાં ટાઇપ-2 વાયરસનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. દર્દીઓના 136 સેમ્પલમાંથી 58 સેમ્પલમાં ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ આવ્યો હતો, જેમાંથી 46 દર્દીઓમાં ડેન્ગી વાઇરસ ટાઇપ-2, 1 કેસમાં ટાઇપ-3 અને 5 કેસમાં મિક્સ વાઇરસની હાજરી જણાઈ છે. આ ઉપરાંત, મચ્છરોના 333 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી 29 સેમ્પલ પોઝિટિવ મળ્યા હતા; આ 29માંથી 25 સેમ્પલમાં ટાઇપ-2 અને 4 સેમ્પલમાં ટાઇપ-3 વાઇરસ જોવા મળ્યો હતો.
આ સ્થિતિ આરોગ્ય વિભાગ માટે વધુ ચિંતાજનક એટલા માટે છે કારણ કે AMC મુજબ ટાઇપ-2 અને ટાઇપ-3 વાયરસ અન્ય પ્રકારો કરતા ખૂબ જ ઘાતક ગણાય છે. આ બંને પ્રકારના વાયરસના કારણે દર્દીમાં હેમરેજિક ફીવર (રક્તસ્રાવ યુક્ત તાવ), હાયપોટેન્શન એટલે કે લોહીનું દબાણ અચાનક ઘટી જવું, શરીર પર લાલ ચાઠાં પડવા તેમજ શરીરના અન્ય મહત્વના અંગો (જેમ કે લીવર કે કિડની) પર ગંભીર અસર થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરીજનોએ મચ્છરોથી બચાવ અને ઘર આસપાસ પાણી ન ભરાવા દેવા ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી બની છે.