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સુરત બાદ હવે અમદાવાદ જીવલેણ રોગના ભ્રમરમાં ફસાયું! ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના કેસોમાં ચિંતાજનક ઉછાળો, આંકડા જાણીને લાગશે ઝટકો!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં મચ્છરજન્ય રોગોના પ્રમાણમાં ખૂબ જ વધારો થયો છે. ખાસ કરીને ડેન્ગ્યુના કેસોમાં ધરખમ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, અને તેની ઘાતકતા પણ અગાઉ કરતા વધુ ગંભીર બની છે. સામાન્ય રીતે ડેન્ગ્યુ માટે જવાબદાર ડેન્ગી વાયરસના ચાર પ્રકાર હોય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ડેન્ગી વાઇરસ પોઝિટિવ કેસોમાંથી સેમ્પલ લઈને તેની સઘન ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ચોંકાવનારા પરિણામો સામે આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:22 PM IST
સુરત બાદ હવે અમદાવાદ જીવલેણ રોગના ભ્રમરમાં ફસાયું! ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના કેસોમાં ચિંતાજનક ઉછાળો, આંકડા જાણીને લાગશે ઝટકો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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