/રૂપાલાનું પાટીદાર સમાજની દીકરીઓ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરતું નિવેદન : દીકરીઓ માટે ઘટ હશે તો ચાલશે, પણ...

Gandhinagar News : સોલા ઉમિયાધામ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટેના હોસ્ટેલનું ઉદઘાટન કરતા સમયે સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ ફરી એકવાર પાટીદાર સમાજમા દીકરી બચાવવા અંગે મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેઓએ કહ્યું કે, દીકરીઓને આ ઉંમરે બહારની અસર વધુ થાય છે
Gandhinagar News : ઉંઝા ઉમિયાધામ સંચાલીત સોલા ઉમિયા ઉમિયાધામ ખાતે કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયનું કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે લોકાર્પણ કર્યું, બંને છાત્રાલયમાં ૧૬૦૦ લોકોની રહેવાની વ્યવસ્થા છે. સંપૂર્ણ આધુનિક સુવિધાઓથી સભર હોસ્ટેલ તૈયાર કરવમાં આવી છે. ત્યારે આ પ્રસંગે સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ દીકરીઓ માટે મોટી વાત કરી. દીકરીઓ માટે પરસોત્તમ રૂપાલા ચિંતા વ્યક્ત કરી.
দীকরীઓને આ ઉંમરે બહારની અસર વધુ થાય છે - પરસોત્તમ રૂપાલા
ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે દીકરીઓને ભણવા બાબતે સાંસદ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કહ્યું કે, દીકરીઓને આ ઉંમરે બહારની અસર વધુ થાય છે. આવા સમયે આવા છાત્રાલયની ખૂબ જરૂર છે. દીકરીઓ માટે ઘટ હશે તો ચાલે દીકરીઓ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. મહાનગરની આબોહવામા ઘર કરતાં સારી સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા મળે એટલા માટે અભિનંદન. દીકરા દીકરીઓને અભ્યાસ માટે બહાર મોકલીએ ત્યારે સંપર્ક સંવાદ સતત ચાલુ રાખો. કોણ મિત્ર છે કોની સાથે આવન-જાવન કરે છે, એ ધ્યાન હોવું જોઈએ, નજર હોવી જોઈએ. અભ્યાસ અને મિત્ર સાથે પણ વાત કરતા રહેવું જોઈએ. વાલીઓ પેટે પાટા બાંધી ભણાવવા પ્રયાસ કરે છે. આપણે સંસ્થાએ મા બાપની જવાબદારી પૂરી કરવી જોઈશે.
તો ઉમિયાધામના મંચ પરથી નીતિન પટેલે સમાજના આગેવાનોને અપીલ કરતા કહ્યું કે, એક ભાઈ આગળ જતો હોય તો ઇર્ષા ન કરશો. એક બીજાના પગ ના ખેંચશો. મને આનંદ છે કે એવું આપણે ત્યાં નથી.
પાટીદાર સમાજના દીકરી-દીકરાઓ માટે હોસ્ટલ બની
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે આજે સોલા ખાતે નવનિર્મિત કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયનું લોકાર્પણ કર્યું. અહીં ગર્લ્સ માટે 208 અને બોયઝ માટે ૧૯૨ મળી કુલ ૪૦૦ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ૯૩૨ ગર્લ્સ અને ૭૬૮ બોઇઝ મળી ૧૬૦૦ વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે તેવી હોસ્ટેલમાં વ્યવસ્થા છે. ૧૬૦૦ ની ક્ષમતાનો ડાઇનિંગ હોલ અને બે રસોડાની વ્યવસ્થા છે. ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં બે અને બોયઝ હોસ્ટેલમાં એક મળી કુલ ત્રણ લાઇબ્રેરીની વ્યવસ્થા છે. આ સિવાય બે જીમ બનાવાય છે. આ ઉપરાંત UPSC અને GPSC ની તૈયારી માટે ઉમિયા કેરિયર ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ (UCDC) કાર્યરત રહેશે. હોસ્ટેલમાં કુલ આઠ હાઈસ્પીડ લિફ્ટ લોન્ડ્રી, હાઉસકીપિંગ, ફર્નિચર સાથેના રૂમ, ૨૪ કલાક ગરમ પાણી, મિનરલ વોટર, ગેસ્ટ વેઇટિંગ એરિયા અને ૨૦૦ કાર અને ૧૦૦ સ્કૂટર માટે પાર્કીગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. અહીં નોન-AC રૂમ માટે વાર્ષિક રૂા. ૬૫,૦૦૦/- (અને AC રૂમ માટે વાર્ષિક રૂા. ૮૫,૦૦૦/- ફી નિયત કરવામાં આવી છે.
ભવ્ય ઉમિયા માતાજી મંદિર મંદિર બનશે
અમદાવાદના સોલા ખાતે "મા ઉમિયાધામ" કેમ્પસમાં ભવ્ય વિકાસ કાર્યોની જાહેરાત કરાઈ. જેમાં 67 કરોડના ખર્ચે નાગરશૈલીમાં ભવ્ય ઉમિયા માતાજી મંદિરનું નિર્માણ થઇ રહ્યું છે, જેને બનતા 2 વર્ષ થશે. સમગ્ર મંદિર લોખંડ વગર બંસીપહાડપુરના ગુલાબી પથ્થરથી નિર્માણ કરવામાં આવશે. 255 ફૂટ લાંબું અને ૧૩૨ ફૂટ ઊંચું મંદિર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. તો ૧૦૪ કરોડના ખર્ચે આધુનિક બોઇઝ-ગર્લ્સ હોસ્ટેલ તૈયાર કરાઈ છે. પૂર્વ વિસ્તારમાં નિકોલમાં સોલા ઉમિયાધામ જેવો જ પ્રોજેક્ટ નિર્માણ કામ શરૂ કરાયું. સોલા ઉમિયાધામ 250 કરોડ જેટલા ખર્ચે બની રહ્યો છે, તેટલા જ ખર્ચે નિકોલમાં પૂર્વ વિસ્તારનું ઉમિયાધામ આકાર પામી રહ્યું છે.
