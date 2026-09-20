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ફૂટબોલની જેમ બ્રિજ પરથી કાર ખાબકી; મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આર્કિટેક્ચરના વિદ્યાર્થી શનાય ગજ્જર સહિત અમદાવાદના 3 યુવકોનું કરૂણ મોત

Mumbai Coastal Road Accident: મુંબઈના નવનિર્મિત કોસ્ટલ રોડ પર એક અત્યંત દર્દનાક કાર અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં અમદાવાદના એક આશાસ્પદ યુવાનનું અકાળે અવસાન થયું છે. લક્ઝુરિયસ BMW કારના આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર યુવકની ઓળખ શનાય ગજ્જર તરીકે થઈ છે. આ સમાચાર વાયુવેગે અમદાવાદ પહોંચતા જ યુવકના પરિવારજનો અને સ્થાનિક વિસ્તારમાં ઘેરા શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર આ ઘટનામાં ભોગ બનેલા ત્રણેય યુવકો અમદાવાદના છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:34 PM IST
ફૂટબોલની જેમ બ્રિજ પરથી કાર ખાબકી; મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આર્કિટેક્ચરના વિદ્યાર્થી શનાય ગજ્જર સહિત અમદાવાદના 3 યુવકોનું કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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