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અમદાવાદમાં સરેઆમ હત્યા! માત્ર 700 રૂપિયા માટે યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, સમગ્ર ઘટના જાણીને ચોંકી જશો!

Ahmedabad Murder: એક માનવીની જિંદગીની કિંમત કેટલી હોય? કોઈ કહેશે કિંમતી, કોઈ કહેશે અનમોલ, પણ અમદાવાદની આ સનસનાટીભરી ઘટના સાંભળીને તમારા કાન ઊભા થઈ જશે. કારણ કે અહીં એક હસતા-રમતા યુવકને માત્ર ને માત્ર સાતસો રૂપિયા માટે મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયો!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:53 PM IST
અમદાવાદમાં સરેઆમ હત્યા! માત્ર 700 રૂપિયા માટે યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, સમગ્ર ઘટના જાણીને ચોંકી જશો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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