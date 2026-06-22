/અમદાવાદમાં સરેઆમ હત્યા! માત્ર 700 રૂપિયા માટે યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, સમગ્ર ઘટના જાણીને ચોંકી જશો!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં માત્ર 700 રૂપિયાની લેતી દેતીમાં હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. ટ્રાફિકથી ભરચક રહેતા રિલીફ રોડ પર આ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. જો કે, કારંજ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. કોણ છે આરોપી ચાલો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં...
રિલીફ રોડ પર બચત ભવન સામે જયશંકર હરિલાલ રાજપુત નામના યુવકની ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ રોડ સામાન્ય રીતે ટ્રાફિકથી ભરચક રહેતો હોય છે તેમ છતાં આરોપીએ કોઈપણ ડર વિના જાહેર રોડ પર જયશંકરને રહેંસી નાખ્યો. રૂપિયાની લેતી દેતી મામલે થયેલો ઝઘડો ઉગ્ર બનતા આરોપી સાકીબ સલીમ શેખે તેની પાસે રહેલી છરીના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. જેના કારણે મૃતક જયશંકરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. હત્યા કર્યા બાદ આરોપી ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ
ઘટનાની જાણ થતાં જ કારંજ પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યા હતો. હત્યા બાદ કારંજ પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો. જો કે, આરોપી હત્યા કર્યા બાદ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ જતાં તેને ઝડપી પાડવા અલગ અલગ ટીમોને કામે લગાડવામાં આવી હતી. CCTV ફૂટેજ આધારે કારંજ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી લીધો હતો.
માત્ર 700 રૂપિયા માટે ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
આરોપીની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, મૃતક અને આરોપી સાકીબ સલીમ શેખ બન્ને છૂટક મજૂરી કામ કરતા હતા. આરોપી પાસે રહેલા 700 રૂપિયા મૃતકે માંગ્યા હતા. આ મામલે બન્ને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જેના કારણે આરોપીએ હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો.
આરોપી અને મૃતક બન્ને પરિવારથી અલગ રહેતા હતા અને છૂટક મજૂરી કરી ફૂટપાથ પર જીવન વિતાવતા હતા. હાલ કારંજ પોલીસે આરોપી શાકિબની ધરપકડ કરી તેના ગુનાહિત ઇતિહાસ બાબતે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.