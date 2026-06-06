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હત્યા કેસે ખોલ્યો નકલી નોટના કારખાનાનો રાઝ, આ રીતે અમદાવાદમાં ઝડપાયો નકલી નોટ છાપવાનો કાળો કારોબાર

Fake Currency Racket Ahmedabad : અમદાવાદમાં વટવા પોલીસ અને ઝોન 8 એલસીબીએ એક હત્યાના ગુનામાંથી નકલી નોટના કારખાનાના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો. વટવાના સતેજ હોમ્સમાં પ્રૌઢની હત્યાએ મોટો રાઝ ખોલ્યો. આ બાદ પોલીસને શંકા ગઈ અને વટવા પોલીસ અને ઝોન-8 એલસીબીની તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો. મૃતક અને આરોપીઓએ ભાડાના મકાનમાં જ નકલી નોટો બનાવવાનું કારખાનુ શરૂ કર્યુ હતું. કેવી રીતે પકડાયું નકલી નોટ છાપવાનું રેકેટ જાણો. 
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:41 PM IST
હત્યા કેસે ખોલ્યો નકલી નોટના કારખાનાનો રાઝ, આ રીતે અમદાવાદમાં ઝડપાયો નકલી નોટ છાપવાનો કાળો કારોબાર

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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