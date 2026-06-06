/હત્યા કેસે ખોલ્યો નકલી નોટના કારખાનાનો રાઝ, આ રીતે અમદાવાદમાં ઝડપાયો નકલી નોટ છાપવાનો કાળો કારોબાર

Ahmedabad News : ફરી એકવાર અમદાવાદમાંથી ભારતીય અર્થતંત્રને ખોખલુ કરવાનુ ષડયંત્ર ઝડપાયું છે. જેમાં પોલીસે સગીર સહિત 6 ની ધરપકડ કરાઈ છે. આ સમગ્ર રેકેટ એક હત્યા કેસમાં સામે આવ્યું. જે કેસમાં 6 શખ્સો સાથે પોલીસે આશરે ભારતીય ચલણની ૨૮,૯૪,૮૦૦ની નકલી નોટો તેમજ નોટો છાપવાના કારખાનાની સાધન સામગ્રી પણ કબજે કરવામાં આવી છે. ત્યારે જોઈએ નકલી નોટોના આરોપીઓ કોણ છે. અને કઈ રીતે ચાલતું હતું સમગ્ર રેકેટ...
ઇમરાને ભાડે મકાન રાખીને નકલી નોટો બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યુ
ઝોન-8ના ડીસીપી મયુર પાટીલે આ વિશે માહિતા આપતા જણાવ્યું કે, શહેરના વટવા ગામડી રોડ પાસે સતેજ હોમ્સના એક મકાનમાં 27 મે ના રોજ ઇમરાનની હત્યા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જ્યાં તપાસ કરતા તેની સાથે રહેતા લોકો હરિયાણા હોવાનું માલુમ પડતા હત્યાના બનાવમાં કુલ 5 આરોપીઓની પોલીસે હરિયાણાથી ધરપકડ કરી. જ્યારે પોલીસે મકાનમાં તપાસ કરી ત્યારે એક 100 રૂપિયાની બળેલી નોટ મળી આવી હતી. જેથી તે નોટ નકલી હોવાની શંકા જતા નકલી નોટો બનાવવાનું કારખાનું ચાલતુ હોવાના પુરાવા મળ્યા હતા. બીજી તરફ પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ કરતા મૃતક ઇમરાને જ અહીં ભાડે મકાન રાખીને આરોપીઓને નોકરીએ મૂકી નકલી નોટો બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યુ હોવાની કબૂલાત કરી હતી.
29 લાખની નકલી નોટ જપ્ત કરાઈ
પોલીસને આ મકાનમાંથી નકલી નોટો, મશીન, પ્રિન્ટર, બટર પેપર સહિતની વસ્તુઓ મળી આવતા નકલી નોટો બનાવવાના કૌભાંડ મામલે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. જ્યાં હત્યાના બનાવ બાદ નકલી નોટોના કૌભાંડ સામે આવતા વટવા પોલીસ અને ઝોન-8 એલસીબીની ટીમે કામ કરી નકલી નોટ કેસમાં સગીર સહિત 6 લોકોને ઝડપી 29 લાખ જેટલી નકલી નોટો મળી સાધન સામગ્રી કબજે કરી કાર્યવાહી કરી.
નકલી નોટ રેકેટના આરોપી જોઈએ તો, મૂળ આરોપી સુરતનો ઈમરાન શબ્બીર સિંધા જેની હત્યા કરી નાંખવામાં આવી. બીજા આરોપીમાં બિહારનો સુરજ રામેશ્વર સહાની અને રવિકુમાર રકતુ શાહ અને ઉત્તર પ્રદેશના વિરેન્દ્રસિંઘ ઉર્ફે વિરૂ પરશુરામસિંઘ મોકમસિંઘ બધેલ અને ચંદ્રમોહન વિનોદકુમાર મેવારામ શર્મા અને બનાસકાંઠાનો મેરાજભાઇ કુરસીભાઇ રબારી અને એક સગીર આરોપી છે. જેમા એક આરોપી મૃતક છે.
પોલીસને કેવી રીતે શંકા ગઈ?
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, વટવામાં આવેલા સતેજ હોમ્સમાં મૂળ માંગરોળના ઇમરાન સિંધા નામના પ્રૌઢની તેની સાથે જ રહેતા લોકોએ હત્યા કરી નાંખી હતી. રસોઇમાં જીવાત પડી હોવા મામલે થયેલા ઝગડા બાદ ઇમરાનની હત્યા કરીને આરોપીઓ નાસી ગયા હતા. હત્યા થતાં જ વટવા પોલીસની ઉંઘ હરામ થઇ હતી. પરંતુ ઝોન-8 એલસીબીની ટીમે હત્યાના ગુનામાં આરોપીઓ ઝડપી લીધા હતા. હત્યા બાદ જ્યારે પોલીસે ઘટના સ્થળની વિઝીટ કરી ત્યારે કેટલીક શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવી હતી. ભારતીય ચલણની 100 ના દરની બળેલી હાલતમાં નોટોના ટુકડા મળ્યા હતા. પોલીસે જ્યારે બનાવ સ્થળનુ પંચનામુ કર્યું ત્યારે ઘરમાંથી લેઝર પ્રિન્ટર સહીત બનાવટી ચલણી નોટો બનાવવાની તમામ સાધન સામગ્રી મળી આવી હતી. જેથી અહીં નકલી નોટો બનાવવાનું કારખાનું ચાલતુ હોવાની પોલીસને ગંધ આવી હતી.
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બીજી તરફ મૃતક ઇમરાન સુરત અને ગોધરાના ગુનામાં વોન્ટેડ હોવાની માહિતી સામે આવતા હત્યાના બનાવ સ્થળે નકલી નોટો બનાવવાનું કારખાનુ ચાલતુ હોવાની વાત પાક્કી થઇ હતી. પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરી ત્યારે તેમની પૂછપરછમાં પણ તમામ આરોપીઓ બનાવટી ચલણી નોટો બનાવવાની ફેક્ટરી ખોલીને બેઠા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. જેથી વટવા પોલીસે નકલી નોટ મામલે મૃતક ઇમરાન સિંધા સહિત તમામ સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. જે બાદ જ્યારે પોલીસે ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને હરિયાણાના પલવલ ખાતેથી આરોપી વિરેન્દ્રસિંઘ ઉર્ફે વીરુ બધેલ અને ચંદ્રમોહન શર્માની ધરપકડ કરી ત્યારે તેમની પાસેથી રૂ. 500ના દરની 11 બનાવટી નોટો મળી આવી હતી. તેમજ સગીર આરોપીના આગ્રાના સગાના ઘરેથી 28 લાખ ઉપરની નકલી નોટ મળી આવી. આમ, મકાનમાં 3 મહિમામાં 60 લાખ ની નકલી નોટ છપાઈ હોવાનું સામે આવ્યું. જેમાં અગાઉ 30 લાખની નકલી નોટ બનાસકાંઠાના મેરાજને આપવામાં આવી હતી, જેને પણ પકડી લેવાયો છે.
નકલી નોટ બનાવવાનો સામાન નોઈડાથી લઈ આવ્યા હતા
જોકે નોટો કબજે કરવાની બાકી છે. જ્યારે બાદમાં છપાયેલ 30 લાખની નકલી નોટમાંથી 28.90 લાખ ઉપર નકલી નોટ કબજે કરાઈ. આરોપીઓ 500 ના દરની જ નકલી નોટ છાપતા. તો હજુ પણ નકલી નોટ છાપવાનો ટાર્ગેટ હતો. જોકે જ્યારે 100 ના દરની નકલી નોટની ટ્રાયલ ચાલતી હતી તે સમય દરમિયાન હત્યાના બનાવે રેકેટની પોલ ખુલી પાડી દીધી. એટલું જ નહીં પણ આરોપીઓ નકલી નોટ બનાવવા માટે નોઈડાથી પેપર, ઇન્ક અને દોરા લાવ્યા હોવાનું ખુલ્યું છે. જેની પણ પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે.
એકદમ અસલી જેવી નકલી નોટ, ઓળખવી પણ મુશ્કેલ
સાથે જ પોલીસનું એ પણ માનવું છે કે આ નોટ બંડલમાં ઓળખાઈ શકે એમ નથી અને અશિક્ષિતને તેની ખબર પડે એમ નથી. તેથી ગામડે ગામડે નકલી નોટ ફેલાવવાનો અંદાજ હોવાનું અનુમાન છે. જેની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. જેમાં સૌથી મોટી માસ્ટરી અને મુખ્ય આરોપી ઇમરાન જ હતો કે જે નોટ છાપવાનો માસ્ટર હતો જેની હત્યા થઈ ગઈ છે.
જોકે આરોપીઓને ઇમરાને પગાર પેટે રાખ્યા તા કે કમિશન પેટે તે સામે નથી આવ્યું. જેની તપાસ ચાલુ છે. જોકે તપાસમાં ઇમરાને બે કે ત્રણ લોકોને પગાર આપ્યો અને બીજાને પગાર આપવાનો બાકી હોવાનું સામે આવ્યું. આ સાથે જ ફ્લેટમાં જ્યાં કારખાનું ચાલતું ત્યાં કોઈને ગંધ સુધા પણ આવવા દીધી ન હતી. ત્યારે હાલ તો હત્યાના ગુના સાથે નકલી નોટ અંગે ગુનો દાખલ કરી આરોપીઓ સામે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સાથે જ પોલીસે મકાનમાંથી લેમીનેશનનુ મશીન, પાતળા પેપરનુ બંડલ, લેઝર જેટ પ્રિન્ટર, 16 નંગ કલરના ડબ્બાઓ, ચાઈનીઝ ભાષામાં લખેલા ગુંદરના ડબ્બા, હિન્દીમાં ભારત અને અંગ્રેજીમાં RBI લખાણવાળા એ-4 સાઈઝના પાતળા પેપર, ગાંધીજીની પ્રતિકૃતિની છાપોના વોટર માર્ક, 500 અને 100ના લખાણવાળા બટર પેપર, ભારતીય ચલણી નોટના સિક્યુરીટી થ્રેડની પટ્ટીઓ સહીતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે આરોપીઓની વધુ તપાસમાં શુ સામે આવે છે અને કેવા કેવા ખુલાસાઓ થાય છે.
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