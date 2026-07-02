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અમદાવાદમાં ખૂની ખેલ! માત્ર પાણીના બેરલ બાબતે થયેલી બોલાચાલીમાં યુવકની કરપીણ હત્યા, આખી ઘટના જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad News: અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાંથી એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. પાણીના સામાન્ય ટીપણા (બેરલ) માંથી હાથ-મોં ધોવા જેવી એકદમ નજીવી બાબતમાં બોલાચાલી થઈ અને મામલો એટલો બીચક્યો કે એક યુવકની છરીના ઘા ઝીંકીને ઘાતકી હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. અમરાઈવાડી પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં હત્યા કરનાર આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:04 PM IST
અમદાવાદમાં ખૂની ખેલ! માત્ર પાણીના બેરલ બાબતે થયેલી બોલાચાલીમાં યુવકની કરપીણ હત્યા, આખી ઘટના જાણીને ચોંકી જશો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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