/અમદાવાદમાં ખૂની ખેલ! માત્ર પાણીના બેરલ બાબતે થયેલી બોલાચાલીમાં યુવકની કરપીણ હત્યા, આખી ઘટના જાણીને ચોંકી જશો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં આવેલા રબારી કોલોની મેટ્રો સ્ટેશન નજીક મોડી રાત્રે હત્યાની એક ઘટના અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાઈ છે. સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો, પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલ વિગત મુજબ મૃતક કિશન ચૌહાણનું પાણીનું એક ટીપણું (બેરલ) ઘર બહાર પડેલું હતું. ત્યારે રાત્રિના સમયે આરોપી પવનસિંહ કરણસિંહ રાજપૂત આ ટીપણામાંથી પાણી કાઢીને પોતાના હાથ, પગ અને મોઢું ધોઈ રહ્યો હતો. આ જોઈને મૃતક કિશન ચૌહાણે તેને ના પાડી હતી.
પાણી મુદ્દે યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
બસ, આટલી જ બાબતમાં બન્ને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ થઈ ગઈ અને જોતજોતામાં જ મામલો મારામારી સુધી પહોંચી ગયો હતો. નજીવી બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલી એટલી ઉગ્ર બની ગઈ કે, મારામારીમાં આરોપી પવનસિંહ કરણસિંહ રાજપૂતે પોતાના પાસે રહેલી છરીથી એક બાદ એક ત્રણ ઘા કિશન ચૌહાણને મારી દીધા હતા. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કિશન ચોહાણને તત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ ડોકટર દ્વારા કિશન ચૌહાણને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારે અમરાઈવાડી પોલીસે હત્યાની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી અને ગણતરીના કલાકમાં આરોપી પવનસિંહ કરણસિંહ રાજપૂતની ધરપકડ કરી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. જેમાં તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, સામાન્ય બોલાચાલીમાં શરૂ થયેલો ઝઘડો એટલી હદે ઉગ્ર બની ગયો કે, ગુસ્સામાં આરોપી પવનસિંહ રાજપૂતે પોતાની પાસે રહેલું તીક્ષ્ણ હથિયાર કાઢીને કિશન ચૌહાણના શરીરના અલગ-અલગ ભાગે આડેધડ 3 ઘા ઝીંકી દીધા હતા અને ત્યાંથી હત્યા કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
ગણતરીની કલાકોમાં પોલીસે કરી આરોપીની ધરપકડ
અમરાવાડી પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને આરોપી પવનસિંહ કરણસિંહ રાજપૂતને અમરાઈવાડી વિસ્તારમાંથી જ ઝડપી પાડ્યો હતો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારે આરોપી પવનસિંહ રાજપૂતની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ હાથ ધરતા સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી અને મૃતક વચ્ચે પહેલા કોઈ અદાવત કે અણબનાવ ન હતો અને માત્ર પાણી બાબતે રોક લગાવતા જ જગાડો થયો હતો.
આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ
આરોપી પવનસિંહ કરણસિંહ રાજપૂતનો ગુનાહિત ઇતિહાસની તપાસ કરતા પોલીસ ચોપડે એવો પણ મોટો ખુલાસો થયો છે કે, આ આરોપી પવનસિંહ રાજપૂત જ્યારે સગીર વયનો હતો ત્યારે પણ તેની સામે મારામારીનો એક ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે અમરાવાડી પોલીસે હત્યાના કેસમાં આરોપી વિરુદ્ધના પુરાવા એકત્ર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.