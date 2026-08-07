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  • /નરોડા ક્રિશા સ્પા મેનેજર હત્યા કેસ: ગર્લફ્રેન્ડના અપમાનનો બદલો લેવા રચાયું કાવતરું, 4 આરોપીઓની ધરપકડ!

નરોડા ક્રિશા સ્પા મેનેજર હત્યા કેસ: ગર્લફ્રેન્ડના અપમાનનો બદલો લેવા રચાયું કાવતરું, 4 આરોપીઓની ધરપકડ!

અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં ક્રિશા સ્પાના મેનેજરની હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે હત્યામાં સામેલ ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. પૂછપરછમાં ગર્લફ્રેન્ડ વિવાદને કારણે સ્પા મેનેજરની હત્યા કરવાનું સામે આવ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:49 PM IST
નરોડા ક્રિશા સ્પા મેનેજર હત્યા કેસ: ગર્લફ્રેન્ડના અપમાનનો બદલો લેવા રચાયું કાવતરું, 4 આરોપીઓની ધરપકડ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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