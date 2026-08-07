/નરોડા ક્રિશા સ્પા મેનેજર હત્યા કેસ: ગર્લફ્રેન્ડના અપમાનનો બદલો લેવા રચાયું કાવતરું, 4 આરોપીઓની ધરપકડ!

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદના નરોડામાં આવેલા ક્રિશા સ્પાના મેનેજર દશરથ મીણાની ચકચાર મચાવનારી હત્યા કેસનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. 5 શખ્સોએ મેનેજરને ઢોર માર મારી ચોથા માળેથી નીચે ફેંકી દઈ ને હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના સીસીટીવી ફૂટેજ વાયરલ થતાં જ નરોડા પોલીસ અને ઝોન-૪ LCB ની ટીમે એક્શનમાં આવીને હત્યા કરનાર 5 પૈકી 4 આરોપીઓને રાજસ્થાન ભાગી જાય તે પહેલાં જ ઝડપી લીધા છે. આરોપીઓની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે આ હત્યા સ્પાની અદાવત કરતાં ગર્લફ્રેન્ડના ઝઘડાનું કારણ મુખ્ય હતું.
દશરથ મીણાની કરી હતી હત્યા
નરોડાના ક્રિશા સ્પામાં મેનેજર દશરથ મીણાની ક્રૂર હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ તમામ આરોપીઓ અમદાવાદ છોડીને રાજસ્થાન બોર્ડર તરફ ફરાર થઈ ગયા હતા. પરંતુ નરોડા પોલીસ અને ઝોન-4 એલસીબી (LCB) ની અલગ-અલગ ટીમોએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ટ્રેકિંગ કરી મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ સહિત 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જેમાં મુખ્ય આરોપી વિશાલ હંસરાજ બારોટ રોહિત મિનેશ રાજપૂત ઉર્ફે ગબ્બર , કરણ કેશાજી ચુનારા ,કિશન ચુનારાનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે આ ઘટનામાં સામેલ પાંચમો આરોપી પરેશ વિશ્વકર્મા હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે, જેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
આરોપીની પૂછપરછમાં થયો ખુલાસો
ઝડપાયેલ 4 આરોપીઓની પોલીસ પૂછપરછમાં હત્યાનું જે કારણ સામે આવ્યું તે ચોંકાવનારું છે. આખો વિવાદ સોની અને ખુશ્બુ નામની બે સ્પા થેરાપિસ્ટ યુવતીઓને લઈને શરૂ થયો હતો. બે દિવસ પહેલા ઓઢવના એ વન લોટસ સ્પામાં ઓઢવ પોલીસે રેડ કરી હતી, જ્યાં આ બંને યુવતીઓ કામ કરતી હતી. તેઓ નરોડાના ક્રિશા સ્પામાં કામ કરવા જવાની હતી, પણ ન ગઈ. આથી ક્રિશાને સ્પાના માલિક જનક શુક્લાએ ધમકી આપી હતી કે જો આ બંને યુવતીઓ તેમને ત્યાં નહીં આવે તો કોઈ સ્પામાં નોકરી નહીં કરવા દે અને આવી પોલીસની રેડ થતી રહશે. આ ધમકીની વાત થેરાપિસ્ટ યુવતીએ પોતાના બોયફ્રેન્ડ અને મુખ્ય આરોપી એવા વિશાલ બારોટને કરી હતી. પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથેના આવા વ્યવહારનો બદલો લેવા વિશાલ બારોટ હત્યાની રાત્રે 8 થી 9 વાગ્યા વચ્ચે સોની અને ખુશ્બુને લઈને ક્રિશા સ્પા પહોંચ્યો હતો. ત્યાં સ્પા માલિક જનક શુક્લા અને મેનેજર દશરથ મીણા સાથે ભારે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો. 8 વાગ્યાના ઝઘડા બાદ વિશાલ બારોટ ત્યાંથી નીકળી ગયો, પરંતુ ગર્લફ્રેન્ડના અપમાનની અદાવત તેના મગજમાં ઘર કરી ગઈ હતી.
આરોપીએ બદલો લેવાનું વિચાર્યું
ત્યારે આ વાતનો બદલો લેવાનું મુખ્ય આરોપી વિશાલ બારોટમાં મનમાં સતત ફરી રહ્યુ હતું ત્યારે મધરાતે 12 વાગ્યાની આસપાસ વિશાલ પોતાના અન્ય 4 મિત્રો રોહિત, કરણ, કિશન અને પરેશ સાથે ફરી ક્રિશા સ્પામાં મોત બની ત્રાટક્યા હતા. તેમણે સ્પા મેનેજર દશરથ મીણાને ઢોર માર માર્યો અને બારીમાંથી નીચે ફેંકી દઈ તેની હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી.
ત્યારે ઝડપાયેલ આરોપીઓ અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા રીઢા ગુનેગાર છે એવું ફલિત થઈ રહ્યું છે. જેમાં મુખ્ય આરોપી વિશાલ બારોટ સામે મણિનગર અને ઓઢવમાં ચોરી અને મારામારીનો ગુનો નોંધાયો છે. રોહિત રાજપૂત ઉર્ફે ગબ્બર સામે ઓઢવમાં હત્યાનો પ્રયાસ અને મારામારીનો ગુનો નોંધાયો છે. કિશન ચુનારા સામે ઓઢવમાં ઘરફોડ ચોરી અને પ્રોહિબિશન ગુના નોંધાયા છે. કરણ ચુનારા સામે કૃષ્ણનગર, ઓઢવ, સાણંદ, રામોલમાં પ્રોહિબિશન, ચોરી, અપહરણ અને MV એક્ટના 12 થી વધુ ગુના નોંધાયેલા છે.