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NEET-UG રી-એક્ઝામ, ગુજરાતના 79 હજાર વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા; રાજ્યભરમાં હાઈ એલર્ટ

NEET-UG Re-Exam: દેશની સૌથી મોટી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા NEET-UGની રી-એકઝામને લઈને સમગ્ર દેશમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 3 મેના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષાના પેપર લીક વિવાદ બાદ હવે 21 જૂને ફરી પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે. ગુજરાતના 79 હજાર સહિત દેશભરના 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ગેરરીતિ અટકાવવા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની એજન્સીઓ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. અમદાવાદમાં પણ ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:10 PM IST
NEET-UG રી-એક્ઝામ, ગુજરાતના 79 હજાર વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા; રાજ્યભરમાં હાઈ એલર્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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