/NEET-UG રી-એક્ઝામ, ગુજરાતના 79 હજાર વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા; રાજ્યભરમાં હાઈ એલર્ટ

NEET-UG Re-Exam: NEET-UG રી-એકઝામને લઈને સમગ્ર દેશમાં સુરક્ષાનો કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. પેપર લીકના કડવા અનુભવ બાદ આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તે માટે સરકાર પહેલાથી જ સતર્ક બની ગઈ છે. દેશભરમાં 22 લાખ અને ગુજરાતમાં આશરે 79 હજાર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. વિદ્યાર્થીઓને સમયસર પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રેલવે દ્વારા ખાસ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવી રહી છે. જ્યારે એસટી વિભાગને પણ જરૂરિયાત મુજબ વધારાની બસોની વ્યવસ્થા કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે
અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર 10 હજાર 445 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. પરીક્ષા દરમિયાન શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક માહોલ જળવાઈ રહે તે માટે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
પોલીસ કંટ્રોલ રૂમથી લાઈવ મોનિટરિંગ કરાશે
શહેરના તમામ 23 કેન્દ્રોનું પોલીસ કંટ્રોલ રૂમથી લાઈવ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રોના સુરક્ષિત પરિવહન માટે પોલીસ એસ્કોર્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રોની બહાર 8 ડ્રોન દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવશે, જ્યારે મૂવિંગ નિર્ભયાના CCTV કેમેરાનો પણ ઉપયોગ કરાશે. સાથે જ 6 DCP, 15 PI સહિત મોટી સંખ્યામાં પોલીસ સ્ટાફ તૈનાત રહેશે. અમદાવાદના 15 પોલીસ સ્ટેશન અને 14 ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ પણ ખડેપગે રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થવા માટે વિશેષ કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ વડાએ તૈયારીઓની કરી સમીક્ષા
રાજ્ય પોલીસ વડા દ્વારા સમગ્ર તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. ડમી ઉમેદવાર, પેપર લીક કે સોશિયલ મીડિયા મારફતે થતી ગેરરીતિઓ પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. વિવિધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે.
પેપર લીકના વિવાદ બાદ યોજાઈ રહેલી આ રી-એકઝામ સરકાર અને એજન્સીઓ માટે પણ એક મોટી કસોટી બની છે. હવે સૌની નજર એ વાત પર છે કે લાખો વિદ્યાર્થીઓની આ મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા સંપૂર્ણ પારદર્શિતા અને નિષ્પક્ષતા સાથે સંપન્ન થાય છે કે નહીં.