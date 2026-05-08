/વાડજ પોલીસની બેદરકારી: સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર આરોપી પોલીસ સ્ટેશનના ઉંબરેથી જ ફરાર

અમદાવાદના વાડજ પોલીસ મથકમાં એક ગંભીર બેદરકારીનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, પોક્સો પોક્સો અને અપહરણના કેસમાં ઝડપાયેલો આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ફરાર થઈ ગયો છે. 23 વર્ષીય અશોક ડાભાણી નામના આરોપીને વાડજ પોલીસ દ્વારા રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: વાડજ પોલીસ કર્મીની સતર્કતા સામે સવાલો ઉભા કરતી એક ઘટના વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં બની છે. સગીરા પર દુષ્કર્મ અને અપહરણ ના કેસ પકડાયેલો પોક્સોનો આરોપી અશોક ડાભાણી પોલીસની કસ્ટડીમાંથી ફરાર થઈ ગયો છે. મેડિકલ સારવાર કરાવીને પોલીસ સ્ટેશનના ઉંબરે લાવવામાં આવેલો આરોપી બે પોલીસ કર્મીઓની નજર ચૂકવી વહેલી સવારે ફરાર થવા માં સફળ રહ્યો છે વાડજ પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આરોપી ની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
જો સમગ્ર બનાવ ની વાત કરી એ તો અશોક સુરેશભાઈ ડાભાણી નામના આ આરોપીની વાડજ પોલીસે પોક્સો અને અપહરણના ગંભીર ગુનામાં ધરપકડ કરી હતી. અશોક ડાભાણી છેલા એક વર્ષ થી એક સગીરા સાથે પ્રેમ સંબંધ માં હતો અને લગ્નની લાલચ આપીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને તેને લઈને માઉન્ટ આબુ ફરાર થઈ ગયો હતો. સગીરાના પરિવારે આ સમગ્ર બનાવ મામલે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અશોક ડાભાણી સામે અપહરણ આજે દુષ્કર્મ ની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદ બાદ વાડજ પોલીસ હરકત માં આવી ગઇ અને તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે આરોપી સગીરાને લઈ ને માઉન્ટ આબુ ફરાર થઈ ગયો છે ત્યાર બાદ વાડજ પોલીસે કલાકો ની ગણતરી માં અશોક ડાભાણી ને ઝડપી પાડ્યો હતો અને કાયદેસર ની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
સગીરા સાથે દુષ્કર્મ અને અપહરણ ના કેસમાં અશોક ડાભાણી ની કાયદેસર નિયમ મુજબ ધરપકડ બાદ આરોપીનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી હોય છે જેને લઈ ને શુક્રવાર ની સવારે વાડજ પોલીસ ના બે પોલીસ કર્મીઓ અશોક ડાભાણી ને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ કરાવીને વહેલી સવારે 5 વાગ્યે પરત વાડજ પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા હતા જેવું જ પોલીસ વાન પોલીસ સ્ટેશન બહાર ઉભી રહી ત્યારે જ તકનો લાભ લઈને અશોક ડાભાણી પોલીસ કર્મીઓથી છુપાયને અંધારામાં ગાયબ થઈ ગયો હતો.
આ બનાવ બનાવ બનતાની સાથે બંને પોલીસ કર્મીઓ એ કલાકો સુધી આસ પાસ ના વિસ્તાર માં શોધવા નો પ્રયાસ કર્યો પણ અંધારું હોવા ના કારણે આરોપી અશોક ડાભાણી મળી ન આવ્યો હતો અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ને સમગ્ર બનાવ બાબતે જાણ કરવા માં આવતા કાયદેસરની કાર્યવાહી હતી ધરી હતી. વાડજ પોલીસે આરોપી કસ્ટડીમાંથી ફરાર થતા વધુ એક ફરિયાદ અશોક ડાભાણી સામે નોંધીને તેના સંભવિત સ્થાન પર શોધખોળ શરૂ કરી છે ત્યારે ફરાર આરોપી અશોક ડાભાણી પોલીસ ગિરફ્ત માં ફરી ક્યારે આવે છે એ જોવું રહ્યું.