/ગુજરાત સરકારની અભરાઈએ ચઢેલી કલ્પસર યોજના નેધરલેન્ડ પૂરી કરશે, PM મોદીના વિદેશ પ્રવાસમાં થઈ મોટી હલચલ

Kalpasar Yojana Updates : ગુજરાત સરકારની અટકી પડેલી અને PM મોદીના સપના સમાન કલ્પસર પ્રોજેક્ટનું કામ નેધરલેન્ડ પૂર્ણ કરશે. આ માટે ભારત-નેધરલેન્ડ વચ્ચે 'લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ'ની આપ-લે થઈ. કલ્પસર પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં નેધરલેન્ડ્સની ડચ ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગ કુશળતાનો લાભ મળશે. જાણો ભારત-નેધરલેન્ડ કરાર અને મુખ્યમંત્રીએ આ અંગે તાત્કાલિક બોલાવેલી બેઠક અંગે...
India Netherlands Kalpasar Agreement : ગુજરાત સરકારની વર્ષો જુની કલ્પસર યોજના માટે કહેવાતું હતું કે આ યોજના કાગળ પરથી બહાર ક્યારેય આવી નથી. આવામાં વર્ષોથી અભરાઈએ ચઢી ગયેલી આ સરકારી યોજના અંગે મોટી હલચલ જોવા મળી છે. હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નેધરલેન્ડની મુલાકાતે હતા, જેમાં નક્કી કરાયું કે, આ યોજનાનું કામ નેધરલેન્ડ પૂરું કરશે. આ માટે ભારત નેધરલેન્ડ વચ્ચે લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટની આપલે કરાઈ છે. જેથી હવે કલ્પસર યોજના કલ્પનામાંથી બહાર આવીને સાકાર થશે તેવું લાગી રહ્યું છે.
PM મોદીના સપના સમાન કલ્પસર પ્રોજેક્ટનું કામ નેધરલેન્ડ કરશે પૂર્ણ...
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેધરલેન્ડની મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન ગુજરાતના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ કલ્પસરના વૈશ્વિક રોલ મોડેલ સમાન ઐતિહાસિક અફસ્લુઈટડીક (Afsluitdijk Dam)ની વિશેષ સમીક્ષા કરવામાં આવી. ભારત અને નેધરલેન્ડે ગુજરાતના મહત્વાકાંક્ષી કલ્પસર પ્રોજેક્ટ પર ટેકનિકલ સહયોગ માટે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ (LoI) ની આપ-લે કરી, જે જળ વ્યવસ્થાપન અને માળખાગત વિકાસમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને મજબૂત બનાવશે.
નેધરલેન્ડના એન્જિનિયર યોજના માટે માર્ગદર્શક બનશે
32 કિમી લાંબા આ ડચ ડેમની તકનીકી શ્રેષ્ઠતા અને નવીન ઊર્જાના મોડેલનો અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો છે. જે ખારા પાણીના અખાતને મીઠા પાણીના વિશાળ જળાશયમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. નેધરલેન્ડની આ અદ્યતન એન્જિનિયરિંગ કુશળતા ગુજરાતના મહત્વાકાંક્ષી કલ્પસર પ્રોજેક્ટ માટે માર્ગદર્શક બનશે. જેથી ખંભાતના અખાત નજીક મીઠા પાણીનું વિશાળ જળાશય અને ડેમ બનાવવાની યોજનાને નવો વેગ મળશે.
કલ્પસર પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય ખંભાતના અખાત દ્વારા સૌરાષ્ટ્રને દક્ષિણ ગુજરાત સાથે જોડવાનો છે અને સાથે સાથે એક વિશાળ મીઠા પાણીનો જળાશય બનાવવાનો છે. નેધરલેન્ડના રાજદૂત મારિસા ગેરાર્ડ્સની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે બેઠકમાં કલ્પસર યોજના અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરીને 'Indo-Dutch' નિષ્ણાત જૂથની રચના અને G2G ભાગીદારી બાબતે ચર્ચા થઈ હતી. નેધરલેન્ડ્સ તેના વિશ્વ પ્રખ્યાત 'Afsluitdijk' ડેમd પ્રોજેક્ટના ૯૦ થી વધુ વર્ષોના મેનેજમેન્ટના અનુભવ અને નિપુણતાનો લાભ ભારતને આપશે. ડચ કુશળતા અને તકનીકી સહાય પાણી ક્ષેત્રમાં બંને દેશોની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે.
કલ્પસર યોજના માટે મુખ્યમંત્રીએ બોલાવી બેઠક
નેધરલેન્ડમાં ભારત સરકાર દ્વારા કલ્પસર યોજના પર થયેલા કરાર મામલે આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાકીદે બેઠક બોલાવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કલ્પસર અને ભાડભુત યોજનાને લઈ સમીક્ષા કરી. યોજનાની વર્તમાન સ્થિતિ અને રીપોર્ટ સહિતની બાબતો પર સમીક્ષા કરી. આ અંગે વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મુખ્યમંત્રીએ ચર્ચાવિચારણા કરી.