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  • /યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતું નવું સાયબર ફ્રોડ, સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યું છે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ સ્કેમ; મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતું નવું સાયબર ફ્રોડ, સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યું છે 'રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ' સ્કેમ; મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

Rent a Boyfriend Scam: સાયબર ક્રાઇમના બનાવો હવે બુલેટ ટ્રેનની ગતિએ વધી રહ્યા છે. સાયબર ઠગો અવનવા કિમિયા અપનાવીને પોલીસને સીધો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે અને લોકોને છેતરી રહ્યા છે. ડિજિટલ એરેસ્ટમાં સિનિયર સિટીઝન, ઓનલાઇન હનીટ્રેપમાં વેપારીઓ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં લાલચુ લોકોને ટાર્ગેટ કર્યા બાદ હવે સાયબર માફિયાઓએ યુવતીઓને શિકાર બનાવવાનો માસ્ટર પ્લાન ઘડી કાઢ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:16 PM IST
યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતું નવું સાયબર ફ્રોડ, સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યું છે 'રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ' સ્કેમ; મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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