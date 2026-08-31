યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતું નવું સાયબર ફ્રોડ, સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યું છે 'રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ' સ્કેમ; મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ઓનલાઇનની દુનિયાના એક નવી સાયબર ક્રાઇમની ઉપાધિ આવી છે. જેનું નામ છે Rent a Boyfriend સ્કેમ. આ સ્કેમમાં સોશિયલ મીડિયા પર હેન્ડસમ યુવકોના ફોટા મૂકીને યુવતીઓને આકર્ષવામાં આવે છે અને પછી તેમની પાસેથી પૈસા પડાવવામાં આવે છે. કેવી રીતે ચાલે છે આ સાયબર ફ્રોડનો ખેલ ચાલો જોઈએ.
વર્તમાન સમયમાં યુવાન યુવતીઓ ખાસ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેલિગ્રામ અને X જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રાત દિવસ સક્રિય હોય છે. ત્યારે જ આ માધ્યમો પર એક ખાસ પ્રકારની જાહેરાતો જોવા મળી રહી છે. આ જાહેરાતોમાં લખ્યું હોય છે કે, કોફી કે મૂવી માટે બોયફ્રેન્ડ ભાડે મેળવો. આ જાહેરાતોમાં અત્યંત હેન્ડસમ યુવકોના ફોટા હોય છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે, આ ફોટા કોઈ સાચા કે સારા માણસના હોતા જ નથી.
સાયબર ઠગોનો નવો કિમિયો
સાયબર ઠગો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને આવા આકર્ષક ચહેરાઓ જનરેટ કરે છે, જે એકદમ વાસ્તવિક વ્યક્તિ હોવાનો દેખાવ દેખાતો હોય છે. નવી ડેટિંગ સર્વિસ કે એકલતા દૂર કરવાના નામે શરૂ કરવામાં આવે છે. પોતાની વાત હકીકતમાં આ ફેક પ્રોફાઈલની પાછળ હોય છે. સાયબર ઠાગો આ વાતચીત હકીકતમાં યુવતી સાથે ઠગાઈ કરવાનું નવું મોડ્યુલ અને નવું હથિયાર છે.
આ રીતે યુવતીઓને આપતા હતા ઓફર
આ ઠગો યુવતીઓને ફસાવવા માટે પ્રોફેશનલ ડેટિંગ પેકેજ ઓફર કરે છે. નેટવર્કમાં કોફી ડેટ માટે માત્ર રૂ. 499, મૂવી જોવા જવા માટે રૂ. 1,249 અને કોઈ લગ્ન કે પ્રસંગમાં સાથે જવા માટે રૂ. 1,999થી લઈને રૂ. 4,499 સુધીના અલગ-અલગ ફેક પેકેજ બતાવવામાં આવે છે. યુવતીઓ આકર્ષાઈને જ્યારે બુકિંગ કરાવે છે, ત્યારે આ ગઠિયાઓ તેમની પાસેથી ક્યૂઆર કોડ કે ડિજિટલ વોલેટ મારફતે બુકિંગ ફી એડવાન્સમાં પડાવી લે છે, અને પૈસા મળતાની સાથે જ સંપર્ક તોડી નાખે છે. જ્યારબાદ યુવતીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ પર બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે અન્ય એક નવી પ્રોફાઈલ શોધે છે.
લાગણીઓ સાથે રમત અને બ્લેકમેઇલિંગનું નવું સાયબર સ્કેમ
આ સ્કેમ માત્ર પૈસા પૂરતું સીમિત નથી. દિલની તનહાઈ દૂર કરવા પહેલાં વિશ્વાસ જીતવામાં આવે છે અને પછી વાર કરવામાં આવે છે. સાયબર સ્કેમમાં યુવતીઓ લાગણીઓ સાથે રમત રમાય છે. સાયબર ઠગો મેસેજ પર ઝડપથી વિશ્વાસ કેળવે છે, યુવતીઓના અતિશય વખાણ કરે છે અને પોતાની પસંદ-નાપસંદ યુવતી સાથે મળતી આવતી હોવાનું નાટક કરે છે. યુવતીની સુંદરતાના વખાણ કરે છે, પોતે એક સ્ટેસ્ટમાં જીવે છે એવી અવનવી વાતો કરે છે. પોતાનાની વાતોમાં ભોળવે છે.
જ્યારબાદ એકવાર વિશ્વાસ ઉભો થયા બાદ યુવતીઓ પાસેથી વધુ પૈસા, અથવા અંગત તસવીરો અને વીડિયો મેળવી લેવાય છે. જેનો ઉપયોગ પાછળથી બ્લેકમેલિંગ માટે પણ થતો હોય છે. એવા પણ અનેક કિસ્સા બનવા પામ્યા છે. ત્યાર યુવતીઓ પરિવારના ડર અને સામાજિક બદનામીના કારણે ફરિયાદ કે પરિવારમાં વાત નથી કરતી અને પૈસા આપી દે છે. સાયબર ઠગો આ જ મજબૂરીનો ફાયદો લઇને પૈસા કમાઈ લે છે.
સાયબર નિષ્ણાતોની ચેતવણી
ત્યારે સાયબર ક્રાઇમના નિષ્ણાંત પણ યુવતીઓને સૂચન આપી રહ્યા છે કે, આવી કોઈ પણ ડેટિંગ ઓફર કે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ જેવી જાહેરાતથી દૂર રહેવું એ જ તમારી સુરક્ષા છે. આ નવું સાયબર સ્કેમ પોલીસ તંત્ર માટે પણ પડકાર બની ગયું છે. દેશના મેટ્રો સિટી દિલ્હી, બેંગ્લોર, ચેન્નાઈ અને મુંબઈ વગેરે શહેરોમાં આ પ્રકારના ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે. જો કે, શરૂઆતમાં બુકિંગ ફીની રકમ નાની હોવાથી અથવા તો સમાજમાં બદનામી થવાના ડરથી યુવતીઓ પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાનું ટાળે છે.