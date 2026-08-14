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ગુજરાતમાં હવે ટ્રાફિક ચલણ માટે ‘ન્યૂ જનરેશન ચલણ સિસ્ટમ’ શરૂ; સમયસર દંડ નહીં ભર્યો તો લાયસન્સ અને વાહન સેવાઓ થશે બ્લોક!

New Generation Challan System: ગુજરાતમાં હવે ટ્રાફિક ચલણ માટે ન્યુ જનરેશન ચલણ સિસ્ટમનો અમલ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. 12 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં નવા જનરેશન ચલણ સિસ્ટમનો અમલ શરૂ કરાયો છે. ઈ-ચલણ 3 દિવસમાં અને ભૌતિક ચલણ 15 દિવસમાં પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ચલણ જારી થયાની તારીખથી 45 દિવસમાં રકમ ભરવી અથવા પોર્ટલ પર પડકારવું ફરજિયાત. 45 દિવસમાં ચલણ સામે પડકાર નહીં કરાય તો ચલણ સ્વીકાર્ય હોવાનું ગણાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:58 PM IST
ગુજરાતમાં હવે ટ્રાફિક ચલણ માટે ‘ન્યૂ જનરેશન ચલણ સિસ્ટમ’ શરૂ; સમયસર દંડ નહીં ભર્યો તો લાયસન્સ અને વાહન સેવાઓ થશે બ્લોક!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતમાં હવે ટ્રાફિક ચલણ માટે ‘ન્યૂ જનરેશન ચલણ સિસ્ટમ’ શરૂ; સમયસર દંડ નહીં ભર્યો તો
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