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  • /લવ જેહાદની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી ! મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ફેક હિન્દુ પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને નિશાન બનાવ્યાનો આક્ષેપ

લવ જેહાદની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી ! મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ફેક હિન્દુ પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને નિશાન બનાવ્યાનો આક્ષેપ

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ મારફતે ફેક હિન્દુ પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડી અને શોષણ કર્યાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે બજરંગ દળ દ્વારા એક વ્યક્તિને પોલીસ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ફરિયાદના આધારે પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:02 PM IST
લવ જેહાદની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી ! મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ફેક હિન્દુ પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને નિશાન બનાવ્યાનો આક્ષેપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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લવ જેહાદની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી ! મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર મહિલાઓને નિશાન બનાવ્યાનો આક્ષેપ
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