/લવ જેહાદની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી ! મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ફેક હિન્દુ પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને નિશાન બનાવ્યાનો આક્ષેપ

અર્પણ કાયદાવાલા, અમદાવાદ : ગુજરાતમાં લવ જેહાદની એક નવી મોડસ ઓપરેન્ડી સામે આવી છે. અમદાવાદમાં મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ મારફતે હિન્દુ ઉદ્યોગપતિની ખોટી ઓળખ બનાવી મહિલાઓને સંપર્ક કરી તેમને વિશ્વાસમાં લેવાના અને બાદમાં શોષણ કરવાના આક્ષેપો સાથેનો મામલો સામે આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનામાં બજરંગ દળે એક વ્યક્તિને પોલીસ હવાલે કર્યો છે, જ્યારે પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે.
મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પરથી થયો સંપર્ક
માહિતી મુજબ થોડા દિવસ અગાઉ એક મહિલાએ બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ કરી હતી. મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર પોતાને આદિત્ય ચીમનભાઈ પટેલ તરીકે ઓળખાવતો એક વ્યક્તિ તેના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તેણે પોતે પ્લાસ્ટિક અને કન્સ્ટ્રક્શનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો ઉદ્યોગપતિ હોવાનું જણાવ્યું હતું. બાદમાં મહિલા સાથે સતત વાતચીત કરીને તેનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો.
ટ્રુકોલરથી ભાંડો ફૂટ્યો
બજરંગ દળના જણાવ્યા અનુસાર મહિલાને ત્યારે શંકા ગઈ જ્યારે ફોન નંબર ટ્રુકોલરમાં તપાસતા અલગ નામ સામે આવ્યું. ત્યારબાદ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીનું નામ કરીમ સિપાહી હોવાનું સામે આવ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. તે મહેસાણા જિલ્લાના કડી વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
ફેક દસ્તાવેજો બનાવ્યાનો આક્ષેપ
બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપી દ્વારા હિન્દુ ઓળખ સ્થાપિત કરવા માટે આદિત્ય પટેલ નામે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી ઓળખપત્ર તેમજ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન આવા કેટલાક દસ્તાવેજો મળ્યાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જોકે તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ પોલીસ દ્વારા હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.
ડિવોર્સી અને વિધવા મહિલાઓને બનાવતો હતો ટાર્ગેટ
બજરંગ દળના જણાવ્યા મુજબ આરોપી ખાસ કરીને ડિવોર્સી અને વિધવા મહિલાઓને નિશાન બનાવતો હતો. મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર હિન્દુ નામ અને ઉદ્યોગપતિની ઓળખ આપી મહિલાઓ સાથે સંપર્ક સાધતો હતો. મહિલાઓ સાથે નજીકના સંબંધો કેળવી તેમની પાસેથી આર્થિક લાભ મેળવવાના તેમજ કેટલીક મહિલાઓને બ્લેકમેઇલ કરવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે.
મોબાઇલમાંથી અનેત ફોટા-વીડિયો મળ્યાનો દાવો
કાર્યકર્તાઓએ દાવો કર્યો છે કે આરોપીના મોબાઇલ ફોનમાંથી 8 હજારથી વધુ મહિલાઓના ફોટા અને વીડિયો મળી આવ્યા છે. આ સામગ્રીનો ઉપયોગ મહિલાઓને ધમકાવવા અથવા બ્લેકમેઇલ કરવા માટે થતો હોવાની પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ બજરંગ દળે કેટલીક મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ્સની વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે પૂરતી ઓળખ ચકાસણી વિના પ્રોફાઇલ મંજૂર થતી હોવાને કારણે આવા બનાવો સામે આવી રહ્યા છે.
પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શરૂ કરી તપાસ
સમગ્ર મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસ હાલ આરોપી પાસેથી મળેલા દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ડેટા અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.