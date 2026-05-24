  અમદાવાદમાં કરોડોના દાગીના ચોરી કેસમાં યુવતીનો કોર્ટમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ; ક્રાઈમબ્રાંચ અને નિકોલ પોલીસને ભરાવ્યા!

અમદાવાદમાં કરોડોના દાગીના ચોરી કેસમાં યુવતીનો કોર્ટમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ; ક્રાઈમબ્રાંચ અને નિકોલ પોલીસને ભરાવ્યા!

Nikol Jewelers Theft Case: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા જાણીતા શોરૂમમાંથી રૂ. 1.66 કરોડના સોનાના દાગીના ચોરીના કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. આ કેસમાં હર્ષિદા શેટ્ટી નામની મહિલા કર્મચારીની ધરપકડ બાદ હવે તેણે પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. મહિલા આરોપીના આક્ષેપો બાદ મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે અને કોર્ટે નિકોલ પોલીસ તેમજ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને નોટિસ ફટકારી કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: May 24, 2026, 12:30 PM IST|Updated: May 24, 2026, 12:30 PM IST
અમદાવાદમાં કરોડોના દાગીના ચોરી કેસમાં યુવતીનો કોર્ટમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ; ક્રાઈમબ્રાંચ અને નિકોલ પોલીસને ભરાવ્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

