/અમદાવાદમાં કરોડોના દાગીના ચોરી કેસમાં યુવતીનો કોર્ટમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ; ક્રાઈમબ્રાંચ અને નિકોલ પોલીસને ભરાવ્યા!

Nikol Jewelers Theft Case: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા જાણીતા શોરૂમમાંથી રૂ. 1.66 કરોડના સોનાના દાગીના ચોરીના કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. આ કેસમાં હર્ષિદા શેટ્ટી નામની મહિલા કર્મચારીની ધરપકડ બાદ હવે તેણે પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. મહિલા આરોપીના આક્ષેપો બાદ મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે અને કોર્ટે નિકોલ પોલીસ તેમજ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને નોટિસ ફટકારી કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ કર્યો છે.
Nikol Jewelers Theft Case: અમદાવાદ શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા એક જાણીતા સોના-ચાંદીના શો-રૂમમાંથી અંદાજે 1 કિલો 212 ગ્રામ સોનાના દાગીના (કિંમત રૂ. 1.66 કરોડ)ની ચોરીના મામલે એક નવો અને ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. આ કેસની મુખ્ય આરોપી અને શો-રૂમની સેલ્સમેન યુવતી હર્ષિદા શેટ્ટીએ પોલીસ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા સમગ્ર પોલીસ બેડામાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
યુવતીનો કોર્ટમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ: "પોલીસે સોનું અને રોકડા પડાવ્યા"
રિમાન્ડની મુદત પૂરી થતાં નિકોલ પોલીસે આરોપી હર્ષિદા શેટ્ટીને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરી હતી. આ દરમિયાન સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે યુવતીએ કોર્ટ સમક્ષ એક લેખિત અરજી રજૂ કરી હતી. આ અરજીમાં તેણે આરોપ લગાવ્યો છે કે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને નિકોલ પોલીસે ભેગા મળીને તેની પાસેથી રૂ. 1 લાખ રોકડા અને સોનું પડાવી લીધું છે. તેની ધરપકડ દરમિયાન કાયદાકીય નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા પોલીસની ગેરહાજરીમાં જ ક્રાઈમબ્રાંચના અધિકારીઓએ તેનું ચેકિંગ કર્યું હતું.
કોર્ટે પોલીસને ફટકારી નોટિસ, સોમવારે વધુ સુનાવણી
યુવતી દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ગંભીર અને ચોંકાવનારા ખુલાસાને કોર્ટે ગંભીરતાથી નોંધ્યો છે. કોર્ટે આ મામલે અમદાવાદ ક્રાઈમબ્રાંચ અને નિકોલ પોલીસને નોટિસ જારી કરીખુલાસો માંગ્યો છે. આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની આગામી સુનાવણી હવે સોમવારે હાથ ધરવામાં આવશે. રૂ. 1.66 કરોડના દાગીનાની ચોરીના આ કેસમાં સૌપ્રથમ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સેલ્સમેન હર્ષિદા શેટ્ટીની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ વધુ તપાસ માટે તેને નિકોલ પોલીસને સોંપવામાં આવી હતી. નિકોલ પોલીસે કોર્ટમાંથી તેના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા, જેની મુદત પૂર્ણ થતાં આજે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા
એક તરફ કરોડો રૂપિયાની ચોરીનો ગુનો અને બીજી તરફ તપાસ કરનારી એજન્સીઓ પર જ નાણાં અને સોનું પડાવવાનો આક્ષેપ થતાં કાયદાકીય વર્તુળો અને પોલીસ વિભાગમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. હવે સોમવારે થનારી કોર્ટની સુનાવણી પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.