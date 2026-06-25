/હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક: 14 વર્ષ જેલમાં કાપ્યા બાદ શાર્પ શૂટર અસગર અલી પહોંચ્યો હાઇકોર્ટ, જાણો શું આવ્યો આદેશ

Haren Pandya Case: ગુજરાતના પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરેન પંડ્યાની સનસનાટીભરી હત્યાના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા હૈદરાબાદના શાર્પશૂટર મોહમ્મદ અસગર અલીની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આદેશ કર્યો છે કે જેલમાં 14 વર્ષની સજા પૂર્ણ કરી ચૂકેલા અસગર અલીની બાકીની સજા માફ કરવા અને વહેલા મુક્ત કરવા અંગેની અરજી પર આગામી 6 મહિનામાં કાયદા અનુસાર યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે.
જેલમાં સારું વર્તન અને 14 વર્ષ પૂરા થયાની દલીલ
કેસની વિગત એવી છે કે, વર્ષ 2003માં ગુજરાતના પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરેન પંડ્યાની અમદાવાદમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ હાઇપ્રોફાઇમ મર્ડર કેસમાં શાર્પશૂટર તરીકે મોહમ્મદ અસગર અલીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અસગર અલી છેલ્લા ૧૪ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી જેલમાં બંધ છે અને હાલમાં તે પોતાની આજીવન કેદની સજા કાપી રહ્યો છે. તાજેતરમાં તેણે વહેલા મુક્ત થવા માટે સરકારમાં સજા માફીની અરજી કરી હતી, પરંતુ તેના પર લાંબા સમય સુધી કોઈ નિર્ણય ન લેવાતા આખરે તેણે ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા.
અસગર અલી વતી હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત કરતા વકીલે દલીલ કરી હતી કે, આરોપીએ જેલમાં ૧૪ વર્ષની અનિવાર્ય સજાનો સમયગાળો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લીધો છે. આ લાંબા ગાળા દરમિયાન જેલ પ્રશાસન સમક્ષ તેનું વર્તન પણ ઘણું સારું અને શિસ્તબદ્ધ રહ્યું છે. આ સંજોગોમાં તે કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ સજા માફી અને જેલમાંથી વહેલા મુક્ત થવાનો લાભ મેળવવા માટે પાત્ર બને છે. વકીલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે સજા માફી માટેની યોગ્ય રજૂઆત કરવા છતાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેના પર કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો ન હતો, જેના કારણે આ રિટ પિટિશન દાખલ કરવાની ફરજ પડી હતી.
સરકારનો પક્ષ અને હાઈકોર્ટનો આદેશ
આ સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અસગર અલીની સજા માફીની અરજી હાલમાં સરકારની સક્રિય વિચારણા હેઠળ છે. આ બાબતે જેલની એડવાઇઝરી કમિટીનો જરૂરી અભિપ્રાય પણ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ સમગ્ર મામલો સંબંધિત સક્ષમ સત્તાધિકારી (કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી) સમક્ષ અંતિમ નિર્ણય માટે મૂકવામાં આવશે.
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ, ગુજરાત હાઈકોર્ટે વચલો રસ્તો કાઢતા આદેશ આપ્યો છે કે રાજ્યના સંબંધિત સત્તાધિકારીએ અરજદાર અસગર અલીની સજા માફીની અરજી પર આદેશની નકલ મળ્યાની તારીખથી ૬ મહિનાની અંદર કાયદાના દાયરામાં રહીને અનિવાર્યપણે યોગ્ય નિર્ણય લેવો પડશે.
2002ના રમખાણોનો બદલો લેવાનું હતું ષડયંત્ર
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી (CBI) ની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે વર્ષ ૨૦૦૨માં ગુજરાતમાં થયેલા ગોધરા પછીના કોમી રમખાણોનો બદલો લેવાના આશયથી પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરેન પંડ્યાની હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે અસગર અલી સહિત અન્ય ૧૭ વ્યક્તિઓ સામે આઈપીસી (IPC) અને તે સમયના કડક કાયદા પોટા (POTA) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, હરેન પંડ્યાની હત્યા પહેલા વીએચપી (VHP) ના કાર્યકર જગદીશ તિવારી પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના કેસને પણ સીબીઆઈ કોર્ટે એક જ આખા મોટા ષડયંત્રનો ભાગ ગણીને સંયુક્ત ટ્રાયલ ચલાવી હતી.
ટ્રાયલ કોર્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીની કાનૂની સફર
વર્ષ 2007માં વિશેષ સીબીઆઈ કોર્ટે આ કેસમાં ૧૨ લોકોને દોષિત જાહેર કર્યા હતા અને મુખ્ય શાર્પશૂટર અસગર અલીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. જોકે, વર્ષ ૨૦૧૧માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પુરાવાઓના અભાવે હત્યાના આરોપમાંથી તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ મુક્ત કર્યા હતા, પરંતુ જગદીશ તિવારીની હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં તેમની દોષિતતા યથાવત રાખી સજા ઘટાડીને ૭ વર્ષની કરી દીધી હતી. હાઈકોર્ટના આ ચુકાદાને સીબીઆઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. વર્ષ 2019માં સર્વોચ્ચ અદાલતે હાઈકોર્ટના આદેશને ઉલટાવી દઈને ફરીથી તમામ ૧૨ આરોપીઓને મુખ્ય ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને તેમને આજીવન કેદ ભોગવવા માટે આત્મસમર્પણ કરવાનો કડક આદેશ આપ્યો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ જ પ્રકારના એક અન્ય કેસમાં પણ હાઈકોર્ટે આવો જ આદેશ આપ્યો છે. વર્ષ ૨૦૦૧માં કચ્છ સરહદેથી ૨૨ કિલો આરડીએક્સ (RDX) જેવા ભયાનક વિસ્ફોટક જથ્થા સાથે પકડાયેલા લશ્કર-એ-તૈયબાના ઓપરેટિવ શાહનવાઝ ભટ્ટીએ પણ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. તેણે દલીલ કરી હતી કે તે કોઈપણ પ્રકારના પેરોલ કે ફર્લો વગર છેલ્લા બે દાયકાથી (૨૦ વર્ષથી વધુ) જેલમાં બંધ છે અને સત્તાવાળાઓ તેની વહેલી મુક્તિની અરજી પર છેલ્લા ૨ વર્ષથી કોઈ નિર્ણય લેતા નથી. હાઈકોર્ટે આ ગંભીર કેસમાં પણ રાજ્ય સરકારને શાહનવાઝની અરજી પર આગામી ૬ મહિનામાં યોગ્ય નિર્ણય લેવા સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો છે.