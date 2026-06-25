Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક: 14 વર્ષ જેલમાં કાપ્યા બાદ શાર્પ શૂટર અસગર અલી પહોંચ્યો હાઇકોર્ટ, જાણો શું આવ્યો આદેશ

હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક: 14 વર્ષ જેલમાં કાપ્યા બાદ શાર્પ શૂટર અસગર અલી પહોંચ્યો હાઇકોર્ટ, જાણો શું આવ્યો આદેશ

Haren Pandya Case: રાજ્યના પૂર્વ ગૃહમંત્રી એવા હરેન પંડ્યાની 2006માં હત્યા થઈ હતી. જે મામલે શાર્પ શૂટર અઝગર અલીની ધરપકડ કરાઈ હતી. અઝગર અલીને હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા કરાઈ હતી. જેમા તેણે 14 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા છે. જોકે હવે તેણે બાકીની સજા માફ કરવા હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે.    

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:03 PM IST
હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં નવો વળાંક: 14 વર્ષ જેલમાં કાપ્યા બાદ શાર્પ શૂટર અસગર અલી પહોંચ્યો હાઇકોર્ટ, જાણો શું આવ્યો આદેશ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભેજવાળા વાતાવરણમાં વાળ અને સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા ફોલો કરો આ બ્યુટી ટીપ્સ
Rainy Season32 min ago
2
Blast1 hr ago
3
Rule Change1 hr ago
4
Lohagadh Fort1 hr ago
5
Amreli1 hr ago