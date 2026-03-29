સોલા, થલતેજ અને ઘાટલોડિયા જતા લોકોને આજથી ફાયદો; હજારો વાહનચાલકોને મળશે ટ્રાફિકથી કાયમી મુક્તિ

સોલા, થલતેજ અને ઘાટલોડિયા જતા લોકોને આજથી ફાયદો; હજારો વાહનચાલકોને મળશે ટ્રાફિકથી કાયમી મુક્તિ

Inauguration of Sattadar Flyover Bridge: અમદાવાદને વધુ એક સુવિધા મળી છે. સોલા, થલતેજ, ઘાટલોડિયા જતા લોકોને મોટો ફાયદો થશે. એવું કહેવાય છે કે 50 હજારથી વધુ વાહનચાલકોને ટ્રાફિક જામથી મળશે મુક્તિ. અમદાવાદના સત્તાધાર ચાર રસ્તા પર નવા બનેલા બ્રિજનું CMના હસ્તે થયું ઉદ્ધાટન

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:00 PM IST

સોલા, થલતેજ અને ઘાટલોડિયા જતા લોકોને આજથી ફાયદો; હજારો વાહનચાલકોને મળશે ટ્રાફિકથી કાયમી મુક્તિ

Inauguration of Sattadar Flyover Bridge: અમદાવાદીઓને સૌથી મોટું ટેન્શન ટ્રાફિકને લઈને હોય છે. પરંતુ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં વસતા હજારો લોકો માટે આજનો દિવસ રાહતના સમાચાર લઈને આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે અમદાવાદના વ્યસ્ત ગણાતા સત્તાધાર ચાર રસ્તા પર નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ કરીને લોકો મોટે ખુલ્લો મૂક્યો છે. આ બ્રિજના કારણે ઘાટલોડિયા, સોલા અને થલતેજ જેવા વિસ્તારોમાં થતા ટ્રાફિક જામથી વાહનચાલકોને મોટી મુક્તિ મળશે.

ઘાટલોડિયાના સત્તાધાર ફ્લાય ઓવર બ્રિજની શું છે મુખ્ય વિશેષતાઓ અને કનેક્ટિવિટી?
આ પ્રોજેક્ટ શહેરની માળખાગત સુવિધાઓમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઉમેરો ગણવામાં આવી રહ્યો છે. સત્તાધાર ફ્લાય ઓવર બ્રિજ 81.29 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 975 મીટર લંબાઈ અને 16.5 મીટર પહોળાઈ ધરાવતો આ ફ્લાય ઓવર 4 લેન ધરાવે છે. આ બ્રિજથી ઘાટલોડિયા, સોલા, થલતેજ અને ચાણક્યપુરી જેવા ગીચ વિસ્તારો વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી અત્યંત સરળ બનશે. એવું કહેવાય છે કે રોજના અંદાજે 50 હજારથી વધુ વાહનચાલકોને હવે સિગ્નલ પર ઊભા રહ્યા વગર અવરજવર કરવાની સુવિધા મળશે. આ બ્રિજના લોકાર્પણથી પશ્ચિમ અમદાવાદમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે અને લોકોના સમય તેમજ ઈંધણની બચત થશે.

'વિકાસ માત્ર કાગળ પર નથી', મુખ્યમંત્રીનું સંબોધન
ઘાટલોડિયાના સત્તાધાર ફ્લાય ઓવર બ્રિજના લોકાર્પણ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જનમેદનીને સંબોધતા તેમના કોર્પોરેશન સમયના સાથીદારોને યાદ કર્યા હતા અને ભાજપની વિકાસયાત્રા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો વિકાસ માત્ર કાગળ પર હોત, તો જનતાને વિશ્વાસ ન હોત. આજે ઈરાન અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે પણ અહીં બેઠેલા લોકોના ચહેરા પર તણાવ જરાયે દેખાતો નથી કારણ કે તેમને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ પર અતૂટ ભરોસો છે.

કારણ કે બધા ને ખબર છે વડાપ્રધાન બેઠા છે....
ભૂપેન્દ્ર પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પહેલા નર્મદાનું પાણી દરિયામાં વહી જતું હતું, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને કારણે આજે 65 હજાર કિલોમીટર લાંબી નહેર દ્વારા છેક કચ્છ સુધી પાણી પહોંચ્યું છે. ગુજરાતમાં લાઈટની વ્યવસ્થા અને મજબૂત રોડ કનેક્ટિવિટીનો પાયો નરેન્દ્ર મોદીએ નાખ્યો છે. જ્યારે મોટા દેશો આર્થિક પરિસ્થિતિઓથી લડતા લડતા થાકીને બેઠા છે, ત્યારે ભારત વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ મક્કમતાથી આગળ વધી રહ્યું છે. 

તાજેતરમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલે પેટ્રોલની અછતની અફવા વખતે લોકોએ લાઈનો વિશે વાત કરી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હજું બે દિવસ પહેલા જ લોકોએ પેટ્રોલ-ડીઝલ માટે પેટ્રોલ પંપો પર લાઈનો લગાવી હતી અને હવે લોકોને થયું કે પેટ્રોલ ખૂબ છે. કોઈ પણ રાજ્યને તકલીફ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. પણ સરકારની કામગીરીને કારણે હવે સૌને ખાતરી છે કે પુરવઠો પૂરતો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

