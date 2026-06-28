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વડીલોપાર્જિત મિલકત પર માતાનો એકહથ્થુ અધિકાર નથી, કોર્ટે પુત્રની તરફેણમાં આપ્યો ઐતિહાસિક ચુકાદો

Ahmedabad News: તાજેતરમાં એક મહત્વના કાયદાકીય નિર્ણયમાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વડીલોપાર્જિત મિલકતમાં પુત્રનો હક્ક અબાધિત છે. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે માતા આખી મિલકતની એકમાત્ર માલિક નથી, તેથી તે મિલકતનું સંપૂર્ણ વિલ (વસિયતનામું) કરી શકતી નથી. આ કેસમાં કોર્ટે પુત્રના અધિકારોનું રક્ષણ કરતા ભાભી અને ભત્રીજાને આદેશ આપ્યો છે કે તેમણે આગામી 6 મહિનાની અંદર કુલ 21.93 લાખ રૂપિયા પુત્રને ચૂકવવા પડશે. આ ચુકાદો વડીલોપાર્જિત સંપત્તિના વારસાના કાયદાકીય હકોને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:32 AM IST
વડીલોપાર્જિત મિલકત પર માતાનો એકહથ્થુ અધિકાર નથી, કોર્ટે પુત્રની તરફેણમાં આપ્યો ઐતિહાસિક ચુકાદો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વડીલોપાર્જિત મિલકત પર માતાનો એકહથ્થુ અધિકાર નથી, કોર્ટે પુત્રની તરફેણમાં આપ્યો ઐતિહા
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