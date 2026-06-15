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હવે અમદાવાદમાં ઘર ખરીદવું પડશે મોંઘું, 1 જુલાઈથી પ્રોપર્ટીના ભાવમાં કરાશે ધરખમ વધારો; ક્રેડાઈનો મોટો નિર્ણય

Ahmedabad Real Estate Price Hike: અમદાવાદમાં પોતાનું ઘર ખરીદવાનું સપનું જોતા લોકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં શહેરમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવી વધુ મોંઘી થશે. ક્રેડાઈ અમદાવાદની એક બેઠકમાં વધતા આર્થિક બોજને કારણે મકાનોના ભાવમાં મોટો વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આગામી 1 જુલાઈથી શહેરમાં મકાનોની કિંમતોમાં 10% સુધીનો ધરખમ વધારો અમલી બનશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:09 PM IST
હવે અમદાવાદમાં ઘર ખરીદવું પડશે મોંઘું, 1 જુલાઈથી પ્રોપર્ટીના ભાવમાં કરાશે ધરખમ વધારો; ક્રેડાઈનો મોટો નિર્ણય

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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