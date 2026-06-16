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હવે ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના નહીં મળે શરદી-ખાંસીની સિરપ: આરોગ્ય મંત્રીનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન

Ahmedabad News: પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવાઓને લઈ આરોગ્ય મંત્રીએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. કોઈ પણ દર્દી ઓનલાઈન દવા ન મંગાવે. દર્દીઓ રજિસ્ટર થયેલા દવાની દૂકાનોમાંથી જ દવા લે. દર્દીઓ ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવા ન લે તે જરૂરી. પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર કોઈ પણ દવા ન લેવી જોઈએ. કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દવાઓ બાબતે તબક્કાવાર પરિપત્ર કરે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:20 PM IST
હવે ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના નહીં મળે શરદી-ખાંસીની સિરપ: આરોગ્ય મંત્રીનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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