/તસવીરોમાં જ રહી ગઈ એ ખુશીઓ: પ્લેન ક્રેશની વરસીએ અમદાવાદના સૈયદ પરિવારની કાળજું કંપાવતી કહાની

દર્શન રાવલ/અમદાવાદ: પ્લેન ક્રેશ દુર્ધટનામાં અનેક પરિવારના માળા વિખેરાયા. જેમાં એક પરિવાર હતો અમદાવાદના ખાનપુર નો સૈયદ પરિવાર. જે સૈયદ પરિવારમાં પતિ પત્ની અને બે બાળકો નો આખો પરિવાર પ્લેન ક્રેશમાં હોમાઈ ગયા. જે પરિવારમાં પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ થયું છે ત્યારે ખુશી ગુમ થઈ ગયાનું પરિવાર અનુભવી રહ્યો છે.
ફોટોમાં દેખાતો આ પરિવાર. માતા પિતા અને બે બાળકો. કે જેઓ હવે ફોટોમાં જ દેખાશે. કેમ કે એક વર્ષ પહેલાં 12 જૂન 2025 ની અમદાવાદ ની સૌથી મોટી પ્લેન ક્રેસ દુર્ઘટનામાં પરિવારનું કરુણ મોત નીપજ્યું. જેના કારણે સૈયદ પરિવારનો એક ભાઈનો આખો પરિવાર પ્લેન ક્રેસ દુર્ઘટનામાં હોવાઈ ગયો. જે પરિવાર છે અમદાવાદના ખાનપુરમાં રહેતો 6 ભાઈનો સૈયદ પરિવાર. જે સૈયદ પરિવારમાં ઇનાયતઅલી સૈયદ તેમના પત્ની નફીસા સૈયદ. દીકરી તસ્કિન સૈયદ અને પુત્ર વકી અલી સૈયદનું પ્લેન ક્રેસ દુર્ઘટનામાં મોત નિપજયા.
ઇનાયતઅલીના લગ્ન 2000 ની સાલમાં થયા જે લગ્ન જીવનમાં તેમને દીકરી અને દીકરો થયા. જે બાદ ઇનાયતઅલી 2005 માં લંડન રહેવા ગયો અને 20 વર્ષથી ઇનાયતઅલી લંડન રહી નોકરી કરતો. જ્યાં તેનો પરિવાર ક્યારેક અલગ અલગ આવતો જતો. જોકે 12 જૂને પરિવાર એક સાથે લંડન ખાતે હમેશા માટે સેટલ થવા નીકળ્યો. જ્યાં 12 જૂન 2025 ની ai 171 ફ્લાઇટ તેમના જીવન ભરખી ગયું. જેમાં ચારેયના કરુણ મોત નિપજયા. જે ઘટનામાં ઇનાયતઅલીના ભાઈ બડાસાબ સાથે z 24 કલાકે વાત કરી તો તેઓએ એ જ દિવસે એર ઇન્ડિયાની વાયા દિલ્હી ની ફ્લાઈટમાં જવાના હતા જોકે તે ફલાઇટ કેન્સલ થતું ai 171 ફલાઇટ નો ઓપશન અપાયો. જે વિકલ્પ ઇનાયતઅલી એ પસંદ કર્યો અને તેઓએ જીવ ગુમાવવો પડ્યો.
મૃતક ઇનાયતઅલી સૈયદ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર અને ડેવલપર છે જેઓ લંડનમાં નોકરી કરતા. દીકરી તસ્કિન mbbs પાસ છે જેણે લંડનમાં પ્રવેશ માટે જનરલ મેડિકલ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન થયું અને ત્યાં હોસ્પિટલ જોઈન્ટ કરવાની હતી. જ્યારે દીકરો 12 ધોરણ પાસ બાદ uk માં ભણ્યો અને એન્જીનિયરીગ પાસ કર્યું અને પ્લેન ક્રેસમાં મોત બાદ તેનું રિઝલ્ટ આવ્યું. જેમાં તે પાસ હતો. તો બનાવના દોઢ મહિના પહેલા pg માટે દીકરીએ પરીક્ષા આપી અને પરત આવી તે પહેલાના વિડિઓ પણ પરિવારે સાચવી રાખ્યા. કે જેમાં દીકરી તસ્કિન ખૂબ ખુશ હતી. તો દોઢ મહિના પહેલા લંડન એરપોર્ટ અને 12 જૂન અમદાવાદ એરપોર્ટનો પરિવાર નો આખો ફોટો પણ સામે આવ્યો. જે ફોટોમાં પરિવાર સાથે ખુશ દેખાતો. જે પરિવારે પ્રથમ વખતે રમઝાન લંડનમાં મનાવી અને બકરી ઈદ મનાવવા અમદાવાદ આવ્યો અને બકરી ઇડ અને વેકેશન મનાવી પરિવાર પરત એક સાથે લંડન સેટલ થવા નીકળ્યો અને પરિવાર મોત ને ભેટ્યો.
જે પરિવાસ હસમુખો અને ઘરમાં ખુશ પરિવાર અને સર સ્વભાવના તમામ લોકો હોવાથી પરિવારમાં તેમની હાજરી આંખે ઉડીને વળગતી. જેથી આજે જ્યારે પરિવાર નથી અને જે પ્લેન ક્રેસમાં તેઓનું મોત થયું જેને એક વર્ષ થયું ત્યારે એક વર્ષથી પરિવારે કોઈ ખુશી મનાવી નહિ હોવાનું. સાથે પરિવારના સભ્યો સામે સરકારી સહાય કઈ ન કહેવાય. તેમજ મૃતકનોની ઓળખ સમયે ટેગ બદલાઈ જતા dna મેચ થવામાં હાલાકી પડી હોવા સાથે પરિવાર અને સમાજ ને મદદરૂપ થતા મૃતક ઇનાયતઅલી નું કાર્ય યથાવત રાખી લોક મદદ કરવા કાર્ય કરવાની મૃતકના ભાઈ બડાસાબએ વાત કરી...
ડાબેથી
1. તસ્કીન સૈયદ- MBBS. દીકરી
2. ઇનાયતઅલી સૈયદ- સોફ્ટવેર એન્જિનિયર અને ડેવલપર . પિતા
3. નફીસા સૈયદ- B.sc. ફર્સ્ટ ક્લાસ. પત્ની
4 .વકીઅલી સૈયદ-હમણાં જ કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગ પાસ કરેલ- UK. દીકરો