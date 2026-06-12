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  • /તસવીરોમાં જ રહી ગઈ એ ખુશીઓ: પ્લેન ક્રેશની વરસીએ અમદાવાદના સૈયદ પરિવારની કાળજું કંપાવતી કહાની

તસવીરોમાં જ રહી ગઈ એ ખુશીઓ: પ્લેન ક્રેશની વરસીએ અમદાવાદના સૈયદ પરિવારની કાળજું કંપાવતી કહાની

Ahmedabad Plane Crash: પ્લેન ક્રેશ દુર્ધટનામાં અનેક પરિવારના માળા વિખેરાઈ ગયો છે અને બચી છે તો માત્ર યાદો. જેમાં આજે આપણે એક એવા પરિવાર વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમદાવાદના ખાનપુરનો સૈયદ પરિવાર જેમાં પતિ-પત્ની અને બે બાળકો સહિત આખો પરિવાર પ્લેન ક્રેશમાં હોમાઈ ગયા. જે પરિવારમાં પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ થયું છે ત્યારે પરિવારમાં માત્રને માત્ર ગમ જ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:28 PM IST
તસવીરોમાં જ રહી ગઈ એ ખુશીઓ: પ્લેન ક્રેશની વરસીએ અમદાવાદના સૈયદ પરિવારની કાળજું કંપાવતી કહાની

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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