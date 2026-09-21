/સાવધાન! ગોરા થવાની લ્હાયમાં જીવ ન ગુમાવતા: અમદાવાદના બજારોમાં વેચાઈ રહી છે કેન્સર નોતરતી પાકિસ્તાની ક્રીમ

Ahmedabad News: ભારતમાં પાકિસ્તાની ક્રીમ બેન હોવા છતાં વેચાઈ રહી છે. આ ક્રીમ મહિલાઓને કેન્સર સુધીનું જોખમ આપી રહી છે. સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO) એ પાકિસ્તાની ગોરી અને ચાંદની બ્યુટી ક્રીમ ઉપર બેન લગાવ્યો છે. આ ક્રીમમાં હેવી મેટલ્સની હાજરી જોવા મળી છે જે સ્કિન માટે જોખમકારક છે. શરૂઆતમાં આ ક્રીમથી સ્કિન તરત ગોરી થાય છે પણ તેની આડઅસર વધતા ક્રીમ ઉપર બેન લગાવવામાં આવ્યો છે. બેન છતાં આ ક્રીમ અમદાવાદના બજારોમાં વેચાઈ રહી છે.
બેન હોવા છતાં ક્રીમ બજારમાં મળી રહી છે કે કેમ તેને લઈને અમારા સંવાદદાતા સપના શર્મા ગ્રાહક બની અમદાવાદના જુદા જુદા બજારોમાં ફર્યા. અહીં ખુબ સરળતાથી ગૌરી અને ચાંદની ક્રીમ વેચાઈ રહી છે. અમદાવાદના રિલીફ રોડ હોય કે પછી ત્રણ દરવાજા, ટંકશાળ હોય કે પછી કુબેરનગર, દરેક બજારમાં આ પાકિસ્તાની ક્રીમ મળી રહી છે.
આ બંને પાકિસ્તાની બ્યુટી ક્રીમ ('ગોરી બ્યુટી ક્રીમ' અને 'ચાંદની વાઇટનિંગ ક્રીમ') વિરુદ્ધ હેલ્થ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે તેમની પાસે ભારતમાં વેચાણ માટેનું કોઈ કાયદેસરનું આયાત લાયસન્સ નથી. અમદાવાદમાં કોસ્મેટિક બજાર અંદાજિત 150 કરોડનું છે. જેનો લાભ લઇ પાકિસ્તાની કંપની બેન કરેલી ક્રીમ પાછલા દરવાજે બજાર સુધી પહોંચાળી રહી છે.
આ ક્રીમ કઈ રીતે નુકશાન કરી રહી છે તે જાણવા અમે સિવિલ હોસ્પિટલના ડર્મીટોલોજીસ્ટ ડૉ. રીમા જોશી પાસે પહોંચ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે ક્રીમમાં રહેલું મર્ક્યુરી ત્વચામાં રહેલા 'ટાયરોસિનેઝ' (Tyrosinase) નામના એન્ઝાઇમને બ્લોક કરે છે. જેથી મેલાનિન (ત્વચાને કાળો કે ઘઉંવર્ણો રંગ આપતું તત્વ) બનતું અટકી જાય છે. આનાથી શરૂઆતમાં વ્યક્તિ ગોરી દેખાય છે. પરંતુ લાંબા ગાળે ત્વચાનું કુદરતી રક્ષણાત્મક પડ કાયમી ધોરણે નાશ પામે છે. સ્કીન એકદમ પાતળી થઈ જાય છે. ચહેરો લાલ થઈ જાય છે અને ત્વચા પર અકાળે કરચલીઓ કે કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ વધી જાય છે..લાંબા ગાળે તેના ઉપયોગથી કેન્સર થવાનું જોખમ છે.