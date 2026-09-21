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સાવધાન! ગોરા થવાની લ્હાયમાં જીવ ન ગુમાવતા: અમદાવાદના બજારોમાં વેચાઈ રહી છે કેન્સર નોતરતી પાકિસ્તાની ક્રીમ

Ahmedabad News: ભારતમાં પ્રતિબંધિત હોવા છતાં અમદાવાદના બજારોમાં પાકિસ્તાની 'ગોરી' અને 'ચાંદની' બ્યુટી ક્રીમ ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહી છે. CDSCO દ્વારા આ ક્રીમમાં રહેલા મર્ક્યુરી જેવા હાનિકારક તત્વોને કારણે તેના પર બેન લગાવવામાં આવ્યો છે. આ ક્રીમ લગાવવાથી શરૂઆતમાં ત્વચા ગોરી જરૂર થાય છે, પરંતુ તે મેલાનિન બનતું અટકાવી ત્વચાનું કુદરતી રક્ષણાત્મક પડ નાશ કરી દે છે. આનાથી લાંબા ગાળે ત્વચા પાતળી થવી, ચહેરો લાલ થવો અને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ રહે છે. યોગ્ય આયાત લાયસન્સ વિના જ આ જીવલેણ ક્રીમ પાછલા બારણેથી અમદાવાદના બજારોમાં ગેરકાયદેસર રીતે વેચાઈ રહી છે, જે લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ મોટો ખતરો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:25 AM IST
સાવધાન! ગોરા થવાની લ્હાયમાં જીવ ન ગુમાવતા: અમદાવાદના બજારોમાં વેચાઈ રહી છે કેન્સર નોતરતી પાકિસ્તાની ક્રીમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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