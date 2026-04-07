Gujarat Local Body Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પાકિસ્તાનની એન્ટ્રી. રાયપુર ચકલા ખાતે કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પૂર્વ ધારાસભ્યનું નિવેદન. શહેરભરમાં કોઈની નજર ભલે હોય,ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનતું અટકાવવાનું છે. કેટલાક લોકો આવશે, લોભ લાલચ લઈને, પણ લાલચમાં ન આવી જતા. ખાડિયા એક છે, ખાડિયા અખંડ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:12 PM IST

ખાડિયામાં ભૂષણ ભટ્ટના એક નિવેદનથી ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો; હવે ચૂંટણીમાં 'પાકિસ્તાન'ની એન્ટ્રી

Gujarat Local Body Election 2026:  અમદાવાદના રાયપુર ચકલા ખાતે ભાજપના ચૂંટણી કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કાર્યકરોને સંબોધિત કરતા જમાલપુર-ખાડિયાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટે આક્રમક તેવર દેખાડ્યા હતા. તેમણે સ્થાનિક ચૂંટણીમાં સીધો પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ કરીને કાર્યકરોને સતર્ક કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શહેરભરમાં ભલે ગમે તેની નજર હોય, પણ આપણે ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનતું અટકાવવાનું છે. કેટલાક લોકો આવશે લોભ-લાલચ લઈને, પણ તમે લાલચમાં ન આવી જતા. ખાડિયા એક છે અને ખાડિયા અખંડ છે.

1972થી 2026 સુધી ખાડિયામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો રહ્યો છે: ભૂષણ ભટ્ટ
વિરોધીઓ પર પ્રહાર કરતા ભૂષણ ભટ્ટે  કહ્યું હતું કે, ચૂંટણી આવતા જ કેટલાક તત્વો 'ઇલેક્શન ટુરિઝમ' શરૂ કરે છે. કેટલાક લોકો માટે ચારધામની યાત્રા કરતા વધારે મહત્વ અખંડ ખાડિયાને ખંડિત કરવામાં હોય છે. પરંતુ 1972થી 2026 સુધી ખાડિયામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો રહ્યો છે, અને આ વખતે પણ આપણે સૌએ સંકલ્પ કરવાનો છે કે ખાડિયાની એકતા અકબંધ રહે.

મહત્વનું છે કે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને આજે 7 એપ્રિલના રોજ પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની મહત્વની બેઠક મળી રહી છે. જેમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા અને પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટે ઉમેદવારોના નામ પર આખરી મહોર મારવામાં આવશે. જેમાં જિલ્લા અને શહેર સ્તરેથી દરેક બેઠક માટે 3 થી 4 સંભવિત ઉમેદવારોના નામની પેનલ તૈયાર કરાઈ છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની 4 બેઠકો માટે કુલ 12 નામોની પેનલ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. ભાજપ આ વખતે યુવા અને સક્ષમ ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપી શકે છે તેવી પણ અટકળો તેજ બની છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

