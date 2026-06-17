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પંચાલ-સંઘવીની 'જુગલબંધી': બિન-પાટીદાર ચહેરાઓ પર 2027ની સત્તાનો મોટો દાવ! સાચવી રહ્યાં છે પાટીદાર પોલિટિક્સ

Gujarat's Politics: ગુજરાતના રાજકારણમાં ચૂંટણી ભલે ૨૦૨૭માં હોય પણ પડદા પાછળની ગણતરીઓ અને લોબિંગ અત્યારથી જ શરૂ થઈ ગયું છે. ગુજરાતની સત્તાનો રસ્તો પાટીદાર વોટબેંકથી જ પસાર થાય છે, અને આ વાત ભાજપ હાઈકમાન્ડ ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપે અત્યારથી જ પાટીદાર સમાજ પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવા માટે એક અત્યંત વ્યૂહાત્મક રણનીતિ શરૂ કરી દીધી છે. ભાજપને સૌથી વધારે ડર એ સૌરાષ્ટ્ર માટે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:07 PM IST
પંચાલ-સંઘવીની 'જુગલબંધી': બિન-પાટીદાર ચહેરાઓ પર 2027ની સત્તાનો મોટો દાવ! સાચવી રહ્યાં છે પાટીદાર પોલિટિક્સ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પંચાલ-સંઘવીની 'જુગલબંધી': બિન-પાટીદાર ચહેરાઓ પર 2027ની સત્તાનો મોટો દાવ! સાચવી રહ્યા
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