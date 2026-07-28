/અમદાવાદની પ્રખ્યાત પતંગ હોટેલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ: સુરતમાં પ્લોટના નામે 15થી પણ વધુ લોકોનું કરી નાખ્યું!

Ahmedabad News: અમદાવાદની પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક ગણાતી 'પતંગ હોટેલ'ના માલિક અને શાતિર ઠગ ઉમંગ ઠક્કરની સુરત જિલ્લાની કામરેજ પોલીસે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. પોતાની રાજકીય પહોંચ અને વગનો ઉપયોગ કરીને લાંબા સમયથી પોલીસ પકડથી દૂર ભાગી રહેલા આ ઠગને આખરે કામરેજ પોલીસે જેલના હવાલે કર્યો છે.
આ ઘટનામાં વર્ષ 2026માં જમીન અન્યને વેચી દીધી હોવા છતાં ખોટા પ્લોટ વેચ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જમીનના ટાઇટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં ખુલ્લા પ્લોટનું બુકિંગ લોકો પાસેથી લીધું હતું. આ ઘટનામાં 15 થી પણ વધુ લોકોએ પોતાના કમાયેલા નાણાં ગુમાવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ભોગ બનનાર લોકોની ફરિયાદના આધારે કામરેજ પોલીસે આરોપીને જેલભેગો કર્યો છે. કેટલાય સમયથી આરોપી પોલીસ પકડથી દુર હતો. પોતાનો રાજકીય વગનો ઉપયોગ કરીને આ ઠગ પોલીસ પકડથી ભાગી રહ્યો હતો. આખરે કામરેજ પોલીસે આ ઠગને જેલના હવાલે કર્યો છે.
'નિર્માણ' પ્રોજેક્ટના નામે રોકાણકારોને ઝાળમાં ફસાવ્યા
મળતી માહિતી મુજબ, આ સમગ્ર કૌભાંડ સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ખોલવડ ગામમાં આચરવામાં આવ્યું હતું. આરોપી ઉમંગ ઠક્કરે ખોલવડ ગામમાં 'નિર્માણ' નામના પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી નિર્દોષ લોકોને આકર્ષિત કર્યા હતા. આ જમીનના ટાઈટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં, ખુલ્લા પ્લોટ બતાવીને લોકો પાસેથી બુકિંગના નામે મોટી રકમો ઉઘરાવવામાં આવી હતી.
2026માં જમીન અન્યને વેચી દીધી હોવા છતાં આચર્યું કૌભાંડ
આ કેસમાં સૌથી વિસ્મયકારી બાબત એ સામે આવી છે કે, જે જમીન પર પ્રોજેક્ટ બતાવવામાં આવ્યો હતો તે જમીન વર્ષ 2026માં અન્ય વ્યક્તિને વેચી દેવામાં આવી હોવા છતાં ખોટા અને બોગસ પ્લોટનું બુકિંગ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું.
રાજકીય વગ પણ કામ ન આવી: આખરે જેલભેગો થયો
પોતાની મહેનતની કમાણી ગુમાવનારા 15થી વધુ પીડિતોએ ભેગા મળીને આ અંગે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ બાદ આરોપી ઉમંગ ઠક્કર પોતાની રાજકીય વગ અને સોર્સિસનો ઉપયોગ કરીને લાંબા સમય સુધી પોલીસ પકડથી બચતો રહ્યો હતો. જોકે, કામરેજ પોલીસે આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરીને શાતિર ઠગને શોધી કાઢ્યો છે અને તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની જેલહવાલે કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.