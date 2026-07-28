/અમદાવાદની પ્રખ્યાત પતંગ હોટેલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ: સુરતમાં પ્લોટના નામે 15થી પણ વધુ લોકોનું કરી નાખ્યું!

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અમદાવાદની પ્રખ્યાત 'પતંગ હોટેલ'ના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ: સુરતમાં પ્લોટના નામે 15થી પણ વધુ લોકોનું 'કરી' નાખ્યું!

Ahmedabad News: અમદાવાદની પ્રખ્યાત પતંગ હોટેલના માલિક એક મોટી છેતરપિંડીમાં ભરાયા છે. પતંગ હોટેલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરે 15થી વધુ લોકો સાથે એક મોટી છેતરપિંડી આચરી છે. સુરતના કામરેજમાં પ્લોટના નામે કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડનો મામલે તેમની ધરપકડ કરાઈ છે. ખોલવડ ગામમાં 'નિર્માણ' પ્રોજેક્ટ બતાવી નિર્દોષ લોકોને જાળમાં ફસાવ્યા છે. વર્ષ 2026માં જમીન અન્યને વેચી દીધી હોવા છતાં ઉમંગ ઠક્કરે ખોટા પ્લોટ વેચ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જમીનના ટાઈટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં ખુલ્લા પ્લોટનું બુકિંગ લીધું હતું. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:38 PM IST
અમદાવાદની પ્રખ્યાત 'પતંગ હોટેલ'ના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ: સુરતમાં પ્લોટના નામે 15થી પણ વધુ લોકોનું 'કરી' નાખ્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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