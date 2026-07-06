/ફેસબુક પર પોસ્ટ મૂકનારો છોકરો આખા આંદોલનનો ચહેરો કેવી રીતે બની ગયો? લાલજી પટેલે ખોલી દીધી હાર્દિકની કુંડળી!

આજથી બરાબર અગિયાર વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં શરૂ થયું હતું પાટીદાર અનામત આંદોલન...આ આંદોલને તે સમયે અનેક આગેવાનોને રાજકીય સફળતા પણ અપાવી દીધી જેમાં હાર્દિક પટેલ પણ સામેલ છે જે હાલ વિરમગામના ભાજપના ધારાસભ્ય છે. જો કે આંદોલન શરૂ કરનારા સરદાર પટેલ ગ્રુપ એટલે કે એસપીજીના લાલજી પટેલે આંદોલનના આટલા વર્ષો બાદ આંદોલન વિશે મોટો બળાપો કાઢ્યો અને કહી દીધુ કે આંદોલનના નામે રાજકીય રોટલા શેકી લેનારાને સમાજ ઓળખી ગયો છે. વાસ્તવમાં આ આંદોલનનો હેતુ પાટીદાર સમાજને ઓબીસી અનામતનો લાભ મળે તે હતો. અત્રે નોંધનીય છે કે આ આંદોલનની ગણતરી ગુજરાતના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટા સામાજિક અને રાજકીય આંદોલન તરીકે પણ થાય છે, જેની શરૂઆત 2015માં થઈ હતી. એક ચોક્કસ હેતુ માટે શરૂ થયેલું આંદોલન પછી રાજરમતોમાં ફસડાઈ પડ્યું.
ક્યારે અને કોણે શરૂ કર્યું હતું પાટીદાર અનામત આંદોલન?
પાટીદાર અનામત આંદોલન આજથી 11 વર્ષ પહેલા 6 જુલાઈ 2015ના રોજ મહેસાણામાં અઢી હજાર જેટલા પાટીદારોની પહેલવહેલી એક રેલી જે મોઢેરા ચાર રસ્તાથી કલેક્ટર કચેરી સુધી ગઈ હતી ત્યારથી શરૂ થયું. આ દિવસે તેનો સત્તાવાર પાયો નખાયો હતો. શરૂઆત કરનારા હતા એસપીજી ગ્રુપના લાલજી પટેલ. મહેસાણાથી શરૂ થયેલું આ આંદોલન ત્યારબાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં ફેલાયું હતું. આ આંદોલન તે સમયે જે જોરશોરમાં ચાલુ થયું હતું ત્યારે એક તબક્કે તો સરકારે પણ તેની નોંધ લેવી પડી હતી અને મુખ્યમંત્રી બદલવા પડ્યા હતા. જો કે પછી જે ખેલ પડ્યા તેણે આંદોલનના નેતૃત્વની દિશા પણ બદલી હતી.
આંદોલનની મુખ્ય માંગણીઓ કઈ હતી.
આંદોલનનો ચહેરો હાર્દિક, લાવનારા લાલજી પટેલ!
પાટીદાર અનામત આંદોલન ભલે લાલજી પટેલ દ્વારા શરૂ થયું પરંતુ તેનો જશ હાર્દિક પટેલ ખાટી ગયા એ વાતમાં કોઈ બેમત નથી. હાર્દિક પટેલ આ આંદોલન સાથે જોડાયા કઈ રીતે? લાલજી પટેલના કહેવા મુજબ હાર્દિક પટેલને એસપીજીમાં લાવનારા તેઓ પોતે હતા અને 31 ઓક્ટોબર 2012ના રોજ મહેસાણાની એક શાળામાં એસપીજીના ડોનેશન કેમ્પમાં હાર્દિક સાથે મુલાકાત થઈ હતી અને વિરમગામમાં સમાજ માટે કામ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જેના જવાબમાં હાર્દિક પટેલને નાની મોટી સભાઓ કરવાનું કહેવાયું હતું. જો કે પછી ઉત્સાહ જોતા હાર્દિક પટેલને વિરમગામ તાલુકા એસપીજી પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
લાલજી પટેલનું એવું કહેવું હતું કે તે વખતે હાર્દિક પટેલને ફેસબુક-વોટ્સએપ પર પોસ્ટ કરવાનો અને ગ્રુપ્સ મેનેજ કરવાનો ખુબ ચસ્કો હતો. એટલે તેને એસપીજીના આઈ સેલ કે સોશિયલ મીડિયા સેલનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. એન્ડ્રોઈડ ફોન, સોશિયલ મીડિયા તે વખતે માર્કેટમાં નવા હતા. હાર્દિક પટેલ 2012થી લઈને 2015ની શરૂઆત સુધી માત્ર એસપીજીના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલર અને વિરમગામના પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત હતો. અલગ કોઈ ઓળખ નહતી. જો કે ત્યારબાદ એવું તે શું થયું કે હાર્દિક પટેલ અને લાલજી પટેલ વચ્ચે અંતર વધ્યું? જો કે વાત માત્ર હાર્દિક પટેલની છે એવું પણ ન કહી શકાય કારણ કે એ સમયના ઘણા આંદોલનમાં સામેલ પાટીદાર નેતાઓ આજે રાજકારણમાં પ્રવેશેલા છે.
લાલજી પટેલનો આરોપ, હાર્દિકે સમાજ સાથે કર્યો વિશ્વાસઘાત!
એસપીજી નેતાનું કહેવું છે કે તેમને હાર્દિક પટેલ માટે કોઈ નારાજગી નથી પરંતુ સમાજ જોડે વિશ્વાસઘાત તો થયો છે. લાલજી પટેલના કહેવા મુજબ તે સમયે બધા મીડિયા હાઉસના સ્ટુડિયો એસજી હાઈવે પર હતા જે મહેસાણા અને વિરમગામથી નજીક પડે એટલે હાર્દિક પાસે કોઈ કામ નહતું અને તેને લાઈમલાઈટમાં રસ હતો એટલે પ્રેસનોટ અને ચેનલોની ડિબેટનું કામ સોંપાયું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ હાર્દિક પટેલે સરકાર વિરુદ્ધ ભડકાઉ ભાષણ કર્યા અને પછી જે થયું તે જનતાએ જોયું, ચહેરો ખુલ્લો પડ્યો, પહેલા કોંગ્રેસમાં ગયા, સેટ ન થતા ભાજપમાં જોડાયા અને ધારાસભ્ય પણ બન્યા. લાલજી પટેલનું એવું પણ કહેવું છે કે તેમને પણ રાજકીય પક્ષઓેએ ઓફરો કરી હતી પણ તેમણે નક્કી કર્યુ હતું કે સત્તાની લાલસામાં સમાજ સાથે ક્યારેય સોદો નહીં કરીએ. લાલજી પટેલે એવું પણ કહ્યું કે આંદોલનનું ક્રેડિટ ચોરી લેનારા અને રાજકારણીઓના તળિયા ચાટનારા આજે ક્યાં બેઠા છે અને લાલજી પટેલ ક્યાં છે તે પાટીદાર સમાજ જુવે છે.
આંદોલન હાઈજેક કઈ રીતે થયું?
લાલજી પટેલે જણાવ્યું કે 25મીએ જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં જે રેલી નીકળી હતી તે પહેલા તો હાર્દિક પટેલને કોઈ ઓળખતું નહતું. સોલા ભાગવત બેઠક બાદ હાર્દિક અનેકવાર સંગંઠનને પૂછ્યા વગર વ્યક્તિગત નિર્ણય લેતો હતો. ત્યારે મહેસાણાની બેઠકમાં તેને ખખડાવીને કહ્યું કે બંધારણ પ્રમાણે ચાલવું પડશે.
જો કે તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે 25 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં જે ઐતિહાસિક રેલી થઈ તેમાં લાખો લોકોની હાજરી હતી. રેલી બાદ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં હિંસા અને આગચંપી થઈ હતી. આ રેલી બાદ હાર્દિક પટેલ પાટીદાર અનામત આંદોલનનો ચહેરો બનીને ઊભરી આવ્યા અને ત્યારબાદ આંદોલનના નેતૃત્વની કમાન હાર્દિક પટેલના હાથમાં આવી હતી. આંદોલન માટે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ (PAAS)ની પણ રચના થઈ હતી. આ આંદોલનમાં 14 પાટીદારોએ જીવ પણ ગુમાવ્યા.
આંદોલનની શું પડી અસર
આંદોલનનું અસલ ક્રેડિટ કોને?
લાલજી પટેલના મત મુજબ એસપીજીને કોઈ વ્યક્તિગત હોદ્દો કે પદ ન મળ્યો તેનો કોઈ અફસોસ નથી પણ એ વાતનો ગર્વ છે કે આ લડતના કારણે દેશના જનરલ કેટેગરીના ગરીબ પરિવારોને 10 ટકા આર્થિક અનામત મળી. આ ઉપરાંત સરકાર પાસેથી પાટીદાર યુવાનો માટે 1000 કરોડ રૂપિયાનું બીન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ મંજૂર કરાવી શક્યા. રાજકીય ક્રેડિટમાં કોઈ રસ નથી. ગુજરાતના પાટીદાર અનામત આંદોલનની વાત થાય ત્યારે પહેલું નામ હાર્દિક પટેલનું નજર સમક્ષ આવે પરંતુ લાલજી પટેલનું કહેવું છે કે આ આંદોલનનું અસલ ક્રેડિટ બલિદાન આપનારા 14 પાટીદાર યુવાનોને અને લાકડીઓ ખાનારા લોકોને જાય છે કોઈ વ્યક્તિને નથી જતું.
PAAS ના આ નેતાઓ ઉપર પણ ફેરવો નજર
પાટીદાર આંદોલનથી આંદોલનથી અસ્તિત્વમાં આવેલી PAAS (પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ) એટલે માત્ર હાર્દિક પટેલ નહીં પરંતુ એ વખતે તેમાં હાર્દિક પટેલ ઉપરાંત અલ્પેશ કથીરિયા, દિનેશ બાંભણિયા, ધાર્મિક માલવિયા, વરુણ પટેલ, મનોજ પનારા, રેશ્મા પટેલ વગેરે પાટીદાર નેતાઓ પણ સામેલ થયા હતા. જેમાંથી અનેક નેતાઓ રાજકારણમાં પણ પ્રવેશી ગયા. આજે આ નેતાઓની શું સ્થિતિ છે એ પણ જાણી લો.