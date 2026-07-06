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ફેસબુક પર પોસ્ટ મૂકનારો છોકરો આખા આંદોલનનો ચહેરો કેવી રીતે બની ગયો? લાલજી પટેલે ખોલી દીધી હાર્દિકની કુંડળી!

Patidar Andolan 11 years: 11 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં પાટીદાર આંદોલન શરૂ થયું હતું જેણે રાજકારણના પાયા હચમચાવી નાખ્યા હતા. એટલે સુધી કે મુખ્યમંત્રી સુદ્ધા બદલવા પડ્યા હતા. આ આંદોલનમાં હાર્દિક પટેલ મુખ્ય ચહેરો બનીને ઊભર્યા હતા. પરંતુ હવે આટલા વર્ષો પછી આંદોલનના શ્રેય મુદ્દે એસપીજી નેતા લાલજી પટેલે મોટો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:07 PM IST
ફેસબુક પર પોસ્ટ મૂકનારો છોકરો આખા આંદોલનનો ચહેરો કેવી રીતે બની ગયો? લાલજી પટેલે ખોલી દીધી હાર્દિકની કુંડળી!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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