/અમદાવાદના શાહપુરમાં ઘરમાં ધમધમતી નકલી દારૂની મિની ફેક્ટરી પર PCBના દરોડા: 4 પકડાયા, મુખ્ય આરોપી ફરાર

અમદાવાદના હાર્દ સમાન શાહપુર વિસ્તારમાં પોલીસના દરોડામાં એક મોટો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. શાહપુરની ગલીઓમાં ચાલતો હતો એક એવો ગોરખધંધો, જે જાણીને તમે પણ દંગ રહી જશો. સસ્તા દારૂને મોંઘી બ્રાન્ડનો બનાવીને વેચવાની એક આખી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઘરમાં જ ધમધમતી હતી. PCBની ટીમે નકલી દારૂની ફેક્ટરીમાં પગારદાર તરીકે કામ કરતાં ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી દારૂ અને દારૂ બનાવવાનો મુદામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદના શાહપુરમાં ગત 1 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ અમદાવાદ પીસીબીની ટીમે બાતમી આધારે શાહપુરમાં હલીમની ખડકી પાસે આવેલી મઢવાળાની પોળમાં પોલીસે એક મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ મકાનમાં નકલી દારૂ બનાવવાની મિની ફેક્ટરી ચાલતી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે જ દરોડો પાડીને નકલી દારૂનું પેકિંગ કરતા ચાર શખ્સોને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા જેમાં મંદિપ કનુભાઇ ભાવસાર , કૈલાશ જયંતીભાઇ બોડાણા , દેવ પ્રતિક કુમાર પટેલ , દેવાંગ અમિતભાઇ જાનીની ધરપકડ કરી છે ત્યારે આરોપીઓની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે કે, ઝડપાયેલા આ ચારેય આરોપીઓને મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ વિક્કી ચૌહાણ ઉર્ફે મંગાએ આ ચારેયને પગાર પર નોકરીએ રાખ્યા હતા. જે નકલી દારૂની બોટલો બનાવીને વેચાણ કરતા હતા.
ઝડપાયેલા આ આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી સાંભળીને પોલીસ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી. આ શખ્સો હલકી ગુણવત્તાના અને સસ્તા વિદેશી દારૂ લાવીને અલગ-અલગ કેમિકલ પાણી અને ફ્લેવર ઉમેરીને તેને મોંઘો દારૂ બનાવતા હતા. ત્યારબાદ આ નકલી દારૂને વિદેશી ઊંચી બ્રાન્ડની ખાલી બોટલોમાં ભરવામાં આવતો હતો. બોટલ પર મોંઘી બ્રાન્ડના નકલી લેબલ, સ્ટીકર અને બૂચ લગાવી હેર ડ્રાયરથી એવું પરફેક્ટ પેકિંગ કરવામાં આવતું કે અસલી અને નકલી વચ્ચેનો ભેદ પારખવો દારૂડિયા માટે અશક્ય બની જતો હતો.
પોલીસે આ મઢવાળાની પોળમાં આવેલ મકાનમાં દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 227 સીલબંધ વિદેશી દારૂની બોટલો, 22 લિટર છૂટક દારૂ, 5 મોબાઈલ ફોન, રોકડ રકમ અને પેકિંગ સામગ્રી મળીને કુલ 1,56,410 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. જોકે, આ આખું ષડયંત્ર ચલાવનાર અને જેના ઘરમાં આ ફેક્ટરી ચાલતી હતી તે મુખ્ય આરોપી અને શાહપુરનો લિસ્ટેડ બુટલેગર વિકી ચૌહાણ ઉર્ફે મંગો પોલીસની રેડ પડતા જ ફરાર થઈ ગયો છે. વિકી ચૌહાણ વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગેરકાયદેસર દારૂ વેચવાના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે ત્યારે પોલીસે વધુ એ તપાસ હાથ ધરી છે કે નકલી સ્ટીકર અને બૂચ ક્યાંથી લાવતા હતા ત્યારે આરોપીઓ રાતોરાત લાખો રૂપિયા કમાઈ લેવાનો આ કીમિયો હવે પોલીસના ચોપડે આવી ગયો છે. ત્યારે પીસીબી અને શાહપુર પોલીસે સંયુક્ત રીતે ફરાર લિસ્ટેડ બુટલેગર વિકી ચૌહાણને ઝડપી પાડવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે