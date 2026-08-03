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અમદાવાદના શાહપુરમાં ઘરમાં ધમધમતી નકલી દારૂની મિની ફેક્ટરી પર PCBના દરોડા: 4 પકડાયા, મુખ્ય આરોપી ફરાર

અમદાવાદમાં ફરી દારૂ બનાવવાની નકલી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. શાહપુર વિસ્તારમાં એક ઘરની અંદર નકલી દારૂ બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો. PCBની ટીમે દરોડા પાડી નકલી દારૂ બનાવતા ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે, પરંતુ મુખ્ય આરોપી ફરાર થઈ ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:15 PM IST
અમદાવાદના શાહપુરમાં ઘરમાં ધમધમતી નકલી દારૂની મિની ફેક્ટરી પર PCBના દરોડા: 4 પકડાયા, મુખ્ય આરોપી ફરાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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