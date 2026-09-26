/લોકોને માત્ર એવું દેખાય છે કે હાર્દિક ધારાસભ્ય બની ગયો, મારી પર 32 કેસ અને 13 મહિના જેલમાં રહ્યો...!!

Viramgam MLA: ગુજરાતના ચર્ચિત પાટીદાર આંદોલન અને ત્યારબાદ રાજકારણમાં સક્રિય થયેલા વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે Z 24 કલાકના પોડકાસ્ટ બ્લેક કોફી વીથ દીક્ષિત સોનીમાં આંદોલનના દિવસો, તેનાથી સમાજને થયેલા ફાયદાઓ અને પોતાના પર લાગતા આરોપો પર બેબાક થઈને જવાબો આપ્યા છે. આંદોલનનો સૌથી મોટો ફાયદો માત્ર હાર્દિક પટેલને જ થયો છે તેવા સવાલો પર તેમણે આંકડા અને હકીકતો સાથે પલટવાર કર્યો હતો.
"આંદોલનથી કોઈ એક વ્યક્તિ નહીં, સમગ્ર પાટીદાર અને સવર્ણ સમાજને લાભ મળ્યો છે"
આંદોલનના કારણે માત્ર પોતાને જ ધારાસભ્ય પદ મળ્યાની ચર્ચાઓ પર પ્રહાર કરતા હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "લોકોને માત્ર એવું દેખાય છે કે હાર્દિક ધારાસભ્ય બન્યો, પણ એ કેમ ભૂલી જાવ છો કે આજે ગરીબ ઘરનો દીકરો EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ) ના કારણે સરકારી નોકરી મેળવી રહ્યો છે?"
તેમણે ઉમેર્યું કે આ આંદોલનની જ ફલશ્રુતિ છે કે આજે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકા, યુકે, જોર્જિયા કે લંડન જેવા દેશોમાં એમબીબીએસ કે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જાય ત્યારે સરકાર તરફથી 15 લાખ રૂપિયા સુધીની 0% વ્યાજની લોનનો લાભ મળે છે. સાથે જ, આખા દેશમાં 10% EWS અનામતનો બંધારણીય સુધારો લાગુ થયો, જેનો સીધો ફાયદો લાખો ગરીબ સવર્ણ યુવાનોને મળી રહ્યો છે.
13 મહિનાની જેલયાત્રા અને સંઘર્ષના દિવસો
આંદોલનકાળના સંસ્કારો વાગોળતા હાર્દિક પટેલે કહ્યું કે તે સમયે વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં ૩૨ જેટલા કેસો થયા હતા અને તેઓ 13 મહિના સુધી જેલમાં રહ્યા હતા. આંદોલન માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિનું નથી હોતું, તેમાં અનેક લોકોના બલિદાન અને સમર્થન હોય છે.
આંદોલનકારી સ્વભાવથી લઈને પરિપક્વ રાજકારણી સુધીની સફર
સમયની સાથે બદલાવ અંગે વાત કરતા હાર્દિકે સ્વીકાર્યું કે ૧૧ વર્ષ પહેલાનો હાર્દિક અને આજનો હાર્દિક સમય અને ઉંમરની સાથે પરિપક્વ થયા છે. અગાઉ ઉગ્ર આંદોલનો દ્વારા અવાજ ઉઠાવવામાં આવતો હતો, પરંતુ આજે ધારાસભ્ય અને જનપ્રતિનિધિ તરીકે સરકારમાં બેસીને પ્રશ્નોનું કાયમી નિરાકરણ લાવવામાં આવે છે. ખેડૂતોના વીજ થાંભલાના પ્રશ્નો હોય કે દીકરીઓની સુરક્ષાનો મુદ્દો સરકાર સમક્ષ યોગ્ય રજૂઆત કરીને તેનો ઉકેલ લાવવામાં આવે છે. આ ઇન્ટરવ્યુમાં હાર્દિક પટેલે જૂના દિવસો, પરિવાર સમાન ભાજપમાં વાપસી અને જનસેવા પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને ફરી એકવાર મજબૂત રીતે લોકો સમક્ષ મૂકી છે.
આંદોલન કોઈ એક વ્યક્તિનું નથી હોતું: આનંદીબેનના રાજીનામા પર નિવેદન
ચર્ચા દરમિયાન જ્યારે એવો સવાલ ઉઠ્યો કે આંદોલનના કારણે જ આનંદીબેન પટેલને પણ મુખ્યમંત્રી પદના પદ પરથી હટવું પડ્યું હતું, ત્યારે હાર્દિક પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આંદોલન એ માત્ર એક 'નિમિત્ત' હતું.
તેમણે સમજાવતા કહ્યું કે આંદોલન ક્યારેય કોઈ એક વ્યક્તિગત વિરોધ માટે નહોતું હોતું. ઈતિહાસના કોઈપણ મોટા આંદોલનને જોઈ લો પછી તે નવનિર્માણ આંદોલન હોય, આઝાદીની લડાઈ હોય કે મંડળ-કમંડળની લડાઈ હોય દરેક આંદોલનની પ્રક્રિયા અલગ હોય છે. સરકાર કોઈ એક સમાજ કે વ્યક્તિની નથી હોતી, સરકાર સૌની હોય છે.