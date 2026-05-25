/ગુજરાતમાં પેટ્રોલ ₹૧૦૦ ને પાર : ૧૨ દિવસમાં ચોથી વાર ભાવ વધારો, જાણો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટના નવા ભાવ

Latest petrol diesel rate Ahmedabad : દેશમાં પેટ્રોલનો ભાવ 100 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યો છે. ફરી એકવાર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. છેલ્લાં 12 દિવસમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ચોથી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 12 દિવસમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 7.37 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. તો ડીઝલના ભાવમાં 7.75 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. આ સાથે જ ગુજરાતમાં પેટ્રોલનો ભોવ સદીને વટાવી ગયો છે.
જનતા પર મોંઘવારીનો વધુ એક માર, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ધરખમ વધારો
12 દિવસમાં જ ફરી ચોથી વખત પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવ બતાવે છે કે, આગામી સમયમાં મોટું સંકટ આવવાનું છે. પેટ્રોલ પ્રતિ લીટર 100 રૂપિયાને પાર ગયુ છે. પેટ્રોલમાં પ્રતિ લીટર ₹2.61અને ડીઝલમાં પ્રતિ લીટર ₹2.71 નો વધારો ઝીંકાયો છે. હોર્મુઝની ખાડીને લઇ સકારાત્મક સમાચાર આવે તેવી લોકોની આશા હતી, પરંતું મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો થયો છે અને આજે ચોથી વાર પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. પેટ્રોલમાં પ્રતિ લીટર ₹૨.૬૧ અને ડીઝલમાં પ્રતિ લીટર ₹૨.૭૧ સુધીનો મોટો વધારો ઝીંકાયો છે. સરેરાશ કિંમતો પર નજર કરીએ તો, પેટ્રોલમાં પ્રતિ લીટર ₹૨.૬૧ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર ₹૨.૭૧ નો વધારો ઝીંકાયો છે. અલગ-અલગ રાજ્યોના સ્થાનિક ટેક્સના કારણે મહાનગરોમાં આ વધારો ₹૨.૮૭ સુધી પહોંચ્યો છે.
15 મે બાદથી મોટા ઝટકા મળ્યા છે
પેટ્રોલનો નવો ભાવ 101.83 રૂપિયા જ્યારે ડીઝલનો નવો ભાવ 97.92 રૂપિયા થયો છે. 15 મેથી સતત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે. 14 મેના રોજ પેટ્રોલનો ભાવ 97.51 પ્રતિ લીટર હતા, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 90.17 રૂપિયા હતો. માત્ર 11 દિવસના ગાળામાં પેટ્રોલમાં 7.34 રૂપિયા જયારે ડીઝલમાં 7.75 રૂપિયાનો ભાવ વધ્યો છે. આમ, 15 મેથી સતત ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે.
આ વચ્ચે ગુજરાતના ચાર મહાનગરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ કેટલે પહોંચ્યો તેના પર એક નજર કરીએ....
વડોદરામાં પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ
વડોદરામાં ડીઝલમાં 2.79 રૂપિયાનો વધારો થતા 97.57 રૂપિયા ભાવ થયો છે. તો પેટ્રોલમાં 2.59 રૂપિયાનો વધારો થતા 101.46 રૂપિયા પેટ્રોલનો ભાવ પહોંચ્યો છે.
અમદાવાદમાં ગુજરાતમાં પેટ્રોલના ભાવે સદી વટાવી
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ફરી એક વખત વધારો થયો છે. પેટ્રોલમાં રૂપિયા ૨.૬૦ અને ડિઝલમાં ૨.૮૦ નો વધારો થયો છે. નવા ભાવ વધારા પ્રમાણે પેટ્રોલનો નવો ભાવ લીટરે ૧૦૧.૬૬ રૂપિયા અને ડીઝલમાં ૯૭.૭૮ રૂપિયા થયો.
રાજકોટ પેટ્રોલ-ડીઝલ ભાવ
સુરતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ
12 દિવસમાં ચોથી વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે, ત્યારે સુરતમાં પણ પેટ્રોલનો ભાવ ₹100ને પાર પહોંચ્યો છે. પેટ્રોલના લીટર દીઠ રૂ 2.60 નો વધારો થતા પેટ્રોલનો નવો ભાવ રૂપિયા 101.72 થયો છે. પેટ્રોલનો જુનો ભાવ રૂ 99.12 હતો. તેની સાથે ડીઝલના ભાવમાં 2.69 નો ભાવ વધારો થતા ડીઝલનો નવો ભાવ 97.85 રૂપિયા થયો છે. ડીઝલનો જુનો ભાવ 95.06 રૂપિયા હતો.
