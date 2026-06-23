/ક્યારેક મહેંદીના કોન તો ક્યારેક પાયરેટેડ સીડી વેચનાર બન્યા WhatsAppના નવા બોસ, એકલા હાથે ઊભું કર્યું 43000 કરોડનું સામ્રાજ્ય; કોણ છે મૂળ અમદાવાદી કુણાલ શાહ?

WhatsApp CEO Kunal Shah Success Story: દુનિયાની દિગ્ગજ ગ્લોબલ કંપનીઓની કમાન સંભાળી રહેલા ભારતીય સીઈઓની યાદીમાં એક નવું નામ ઉમેરાઈ ગયું છે. ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર કુણાલ શાહ હવે વૉટ્સએપના ગ્લોબલ હેડ બનવા જઈ રહ્યા છે. મેટાએ વૉટ્સએપની કમાન કુણાલના હાથમાં સોંપી છે. કુણાલ પાસે ન તો IIT ની ડિગ્રી છે અને ન તો તેઓ IIM માં ભણ્યા છે. એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા કુણાલ કોલેજ ડ્રોપઆઉટ છે, જેઓ હવે વૉટ્સએપના બોસ બનવા જઈ રહ્યા છે.
કોલેજ ડ્રોપઆઉટ સંભાળશે વૉટ્સએપની કમાન
કુણાલ પાસે આઈઆઈટી, આઈઆઈએમ કે કોઈ વિદેશી યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી નથી, તેમણે મુંબઈની વિલ્સન કોલેજમાંથી ફિલોસોફી (દર્શનશાસ્ત્ર) માં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. તેમણે એમબીએ (MBA) કોર્સમાં એડમિશન લીધું હતું, પરંતુ કોર્સ વચ્ચેથી જ છોડીને પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. કુણાલ શાહે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની નોકરી કરી હતી. ડિલિવરી બોય તરીકે પણ કામ કર્યું. એટલું જ નહીં, પરિવારને આર્થિક મદદ કરવા માટે તેમણે મહેંદીના કોન બનાવીને પણ વેચ્યા હતા. પાયરેટેડ સીડી વેચી, ટ્યુશન ક્લાસ ચલાવ્યા અને સાયબર કેફે પણ ખોલ્યું. કુણાલ કોઈ પણ કામને નાનું નહોતા સમજતા અને તેમની આ જ સોચ આજે તેમને આ મુકામ પર લઈ આવી છે.
It’s been a minute.
2015–2018
- Exited FreeCharge. Spent time learning and investing.
- Pondered about: Why can't trust be rewarded? Started with $1M of personal capital.
- Launched CRED to reward people for paying credit card bills on time.
2019–2025
- Built a system run by a…
— Kunal Shah (@kunalb11) June 22, 2026
પિતા પાસેથી શીખ્યા બિઝનેસના ક્લાસ
કુણાલ શાહ જ્યારે પાંચમા ધોરણમાં હતા, ત્યારથી જ તેઓ પિતાની દવાની દુકાનમાં કામ કરતા હતા. દુકાનમાં દવા વેચવાથી લઈને બેંકમાં પૈસા જમા કરાવવા સુધીના તમામ કામ પિતાએ તેમને શીખવ્યા હતા, જેના બદલામાં તેમને 5 રૂપિયા મળતા હતા. અહીંથી જ તેમને બિઝનેસના પાઠ શીખવાની તક મળી.
વર્ષ 2009માં તેમણે કેશબેક પ્રમોશન કંપની પૈસાબેક (PaisaBack) ની શરૂઆત કરી. બાદમાં તેને બદલીને ફ્રીચાર્જ (FreeCharge) લોન્ચ કર્યું. ફ્રીચાર્જ દ્વારા લોકોને મોબાઈલ રિચાર્જ જેટલી જ કિંમતના ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન્સ મળતા હતા. આ કન્સેપ્ટ નવો હતો અને લોકોને મફતમાં ફાયદો મળી રહ્યો હતો, તેથી લોકો ધડાધડ ફ્રીચાર્જ એપ ડાઉનલોડ કરવા લાગ્યા. જોતજોતામાં ફ્રીચાર્જ ભારતની સૌથી ફેમસ ઇન્ટરનેટ કંપનીઓમાં સામેલ થઈ ગઈ. આ સાથે જ કુણાલ શાહનું નામ ભારતના ઝડપથી ઉભરતા સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર તરીકે પ્રખ્યાત થઈ ગયું. બાદમાં વર્ષ 2015માં સ્નેપડીલ (Snapdeal) એ ફ્રીચાર્જને 400 મિલિયન ડોલરમાં ખરીદી લીધું. 2800 કરોડ રૂપિયાની આ ડીલ તે સમયે ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ જગતની સૌથી મોટી ડીલ ગણાતી હતી.
CRED પાસે આશરે 17 મિલિયન સભ્યો
મહેંદીના કોન વેચનારો ગુજરાતી આજે Whatsappનો BOSS
કેવી રીતે થઈ CRED ની શરૂઆત, શું કરે છે કંપની?
વર્ષ 2018માં કુણાલે ક્રેડ (CRED) લોન્ચ કર્યું. ક્રેડનો કન્સેપ્ટ બિલકુલ અનોખો હતો. તેમનો ફોકસ એ વાત પર હતો કે જે લોકો આર્થિક રીતે જવાબદાર છે અને પોતાની નાણાકીય જવાબદારીઓ યોગ્ય રીતે નિભાવે છે, તેમને કોઈ ઈનામ કેમ નથી મળતું? આ જ વિચાર સાથે તેમણે CRED લોન્ચ કર્યું, જેનો હેતુ સમયસર પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ભરનારા લોકોને રિવોર્ડ્સ (ઈનામ) આપવાનો છે.
શરૂઆતમાં લોકોએ CRED ના આ કન્સેપ્ટની મજાક પણ ઉડાવી હતી, પરંતુ કુણાલને વિશ્વાસ હતો કે લોકોને આ ગમશે. લોકોને એ સમજાતું નહોતું કે રિવોર્ડ આપનારી કંપની CRED પૈસા કેવી રીતે કમાય છે? કુણાલને પોતાના નિર્ણય પર ભરોસો હતો અને આજ કારણ છે કે આજે CRED ના લગભગ 1.7 કરોડ મેમ્બર્સ છે અને તેમની વાર્ષિક આવક (Annual Revenue) આશરે 3200 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. હવે રિવોર્ડ્સની સાથે CRED માં પેમેન્ટ, લેન્ડિંગ (લોન), ઇન્સ્યોરન્સ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ જેવી ઘણી સેવાઓ જોડાઈ ચૂકી છે. તાજેતરમાં જ મેટા (Meta) એ CRED માં 900 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે, જેનાથી તેમની કંપનીનું વેલ્યુએશન 4.5 અબજ ડોલર (આશરે ₹43,000 કરોડ) પર પહોંચી ગયું છે.
કેટલી છે કુણાલ શાહની સંપત્તિ?
કુણાલ શાહ માત્ર એક ફાઉન્ડર નથી પરંતુ એક મોટા રોકાણકાર પણ છે. તેમની ઓળખ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર (Angel Investor) તરીકે થાય છે. કુણાલે આશરે 40-50 કંપનીઓમાં પૈસા રોક્યા છે, જેમાં Go-Jek, Unacademy, Innov8, Spinny, Razorpay જેવા ડઝનબંધ નામો સામેલ છે. ઘણી બધી કંપનીઓમાં હિસ્સેદારી ધરાવતા કુણાલ શાહની અંદાજિત સંપત્તિ આશરે 15000 કરોડ રૂપિયા છે.