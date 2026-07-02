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વટવામાં સગીરા સાથે શરમજનક ઘટના: ચા બનાવવાના બહાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મનો પ્રયાસ, ત્રણ દીકરીનો પિતા જ નીકળ્યો હવસખોર!

Ahmedabad News: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાંથી સમાજને શર્મસાર કરતી અને વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન એક ઘટના વટવા પોલીસના ચોપડે નોંધાઈ છે. ચા બનાવવાના બહાને 13 વર્ષની માસૂમ સગીરાને પોતાના ઘરે બોલાવી તેની સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા છે. સૌથી ચોંકાવનારી અને શરમજનક વાત એ છે કે આ હવસખોર આરોપી પોતે પણ ત્રણ દીકરીઓનો બાપ છે. સગીરા એ પરિવાર ને જાણ કરતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવીને વટવા પોલીસે ગણતરીવના કલાક માં આરોપી ની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:34 PM IST
વટવામાં સગીરા સાથે શરમજનક ઘટના: ચા બનાવવાના બહાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મનો પ્રયાસ, ત્રણ દીકરીનો પિતા જ નીકળ્યો હવસખોર!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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