/વટવામાં સગીરા સાથે શરમજનક ઘટના: ચા બનાવવાના બહાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મનો પ્રયાસ, ત્રણ દીકરીનો પિતા જ નીકળ્યો હવસખોર!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં રહેતા ઇમ્તીયાઝ યુસુફ શેખ ઉર્ફે બાબા નામના શખ્સે પિતા ધર્મને લજવ્યો છે. આરોપી ઇમ્તીયાઝના ઘરે કોઈ ન હોવાથી આરોપી એ 13 વર્ષીય સગીરાને ચા બનાવવાના બહાને પોતાના ઘરમાં બોલાવી હતી અને ઘરમાં એકલતાનો લાભ ઉઠાવીને આ હવસખોરે માસૂમ સગીરા સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા ની ફરિયાદ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ના ચોપડે નોંધાઈ છે.
આરોપી એ અડપલા શરૂ કરી દીધા હતા
જો સમગ્ર ઘટના ની વાત કરવા માં આવે તો આરોપી ઈમિત્યાઝ યુસુફ શેખ ઉર્ફે બાબા ઘરે એકલો હતો અને મનમાં શેતાની અને નાપાક વિચાર આવ્યો. જેમાં 13 વર્ષીય સગીરાને પોતાના ઘરે ચા બનાવી દેવા માટે બોલાવી અને બાદમાં મોકો મળતાની સાથે જ સગીરાને શરીરે અલગ અલગ ભાગે અડપલા કરવાની શરૂવાત કરી દીધી હતી. માસૂમ સગીરા કઇ સમજે એ પહેલા જ આરોપી એ અડપલા શરૂ કરી દીધા હતા, ત્યારે દીકરી લાંબા સમય સુધી પોતાના ઘરે પરત ન ફરતા તેની માતા ચિંતામાં આવી ગઈ હતી અને માતાએ આસપાસ તપાસ કરતા સગીરા આરોપી ઇમ્તીયાઝના શેખના ઘરેથી મળી આવી હતી. આરોપીએ પોતાની આ ગંદી કરતૂત વિશે કોઈને પણ જાણ ન કરવા માટે માસૂમ સગીરાને ધમકાવી હતી.
સગીરાએ હિંમત કરીને પોતાની માતાને આખી આપવીતી જણાવી!
સગીરા આરોપીની ધમકીથી ડરી ગયેલી સગીરાએ બીજે દિવસે હિંમત કરીને પોતાની માતાને આખી આપવીતી જણાવી હતી. ત્યારે દીકરીની આ વાત સાંભળીને માતા એ પોતાના પરિવાર માં આ વાત કરી અને તાત્કાલિક વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવી ગયા હતા અને વટવા પોલીસે આરોપી ઈમિત્યાઝ યુસુફ શેખ ઉર્ફે બાબા સામે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધી ને ગણતરી ના કલાક માં ધરપકડ કરી ને પૂછ પરછ હાથ ધરી હતી.
દીકરીની ઉંમરની સગીરા સાથે ગંદુ કામ કર્યું
જેમાં સગીરાને શારીરિક અડપલા કર્યાની કબૂલાત આપી હતી ત્યારે વધુ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું છે કે આરોપી ઈમિત્યાઝ યુસુફ શેખ ઉર્ફે બાબાને પણ ત્રણ દીકરો અને એક દીકરી છે અને દીકરીની ઉંમરની સગીરા સાથે ગંદુ કામ કર્યું હતું ત્યારે વટવા પોલીસે આરોપી ઈમિત્યાઝ યુસુફ શેખ ઉર્ફે બાબાની કાયદેસર ની ધરપકડ કરી આરોપી વિરુધ્ધ ના મેડિકલ સહિત ના પુરાવા એકત્ર કરી કડક સજા મળે એ માટે વટવા પોલીસે પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે.