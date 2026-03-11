સામાન્ય જનતા પાસેથી પાર્કિંગના 20 રૂપિયા ઉઘરાવતી AMCએ 225 કરોડના પ્લોટ નર્સરીઓને 'ખેરાત'માં આપી દીધા!
Ahmedabad News: લોકો પાસેથી પાર્કિંગના 10-20 રૂપિયા ઉઘરાવતા મ્યુનિ.એ થલતેજમાં 225 કરોડના પ્લોટ 10 વર્ષ માટે વગર ભાડે બે નર્સરીને પધરાવી દીધા, જ્યાં વારે રૂ. 2.50 લાખ સુધીનો ભાવ ચાલે છે, એ જગ્યાની ખેરાત થઈ ગઈ છતાં કોંગ્રેસમાંથી કોઈએ વિરોધ પણ ના કર્યો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વર્ષ-૨૦૨૧થી ૨૬ સુધીની ટર્મ પુરી થઈ ગઈ છે. ટર્મ પુરી થવાના છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તો મળતીયા કોન્ટ્રાકટરોને ફાયદો કરાવવાની શાસકપક્ષમાં રીતસરની હોડ લાગી હતી.
Ahmedabad News: એક તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સામાન્ય નાગરિકો પાસેથી પાર્કિંગના નામે 10-20 રૂપિયા વસૂલવા માટે કડકાઈ દાખવે છે, તો બીજી તરફ કરોડોની જાહેર મિલકત મળતીયાઓને પધરાવી દેવામાં શાસકોને જરાય સંકોચ થતો નથી. શહેરના સૌથી પોશ વિસ્તાર ગણાતા થલતેજમાં અંદાજે ₹225 કરોડની કિંમતના બે પ્લોટ કોઈ પણ જાતના ભાડા વગર 10 વર્ષ માટે બે નર્સરીઓને સોંપી દેવાનો વિવાદાસ્પદ નિર્ણય સામે આવ્યો છે.
ટર્મ પૂરી થતા પહેલા જ 'વહાલા-દવલા'ની નીતિ
વર્ષ 2021થી 2026ની ટર્મ પૂરી થવાના આરે હતી ત્યારે છેલ્લા દિવસોમાં મળતીયા કોન્ટ્રાક્ટરોને ફાયદો કરાવવા માટે શાસક પક્ષમાં હોડ જામી હતી. થલતેજ વોર્ડમાં જ્યાં જમીનનો ભાવ વારે ₹2.50 લાખ સુધી બોલાય છે, ત્યાં મ્યુનિસિપલ તિજોરીને કરોડોનું નુકસાન પહોંચાડીને PPP (પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ) ના નામે આ ખેલ ખેલવામાં આવ્યો છે.
કોને મળી લહાણી?
રિક્રિએશન કમિટી દ્વારા મંજૂર કરાયેલી દરખાસ્ત મુજબ ટી.પી. સ્કીમ નંબર-37, પ્લોટ નં. 209 અંદાજે 8,821 ચોરસ મીટરની જગ્યા 'ફ્રેસ બ્લૂમ નર્સરી'ને પધરાવી દેવાઈ. ટી.પી. સ્કીમ નંબર-39, પ્લોટ નં. 53: અંદાજે 3 થી 5 હજાર ચોરસ વારની જગ્યા 'નેબારી બોન્સાઈ ગેલેરી (હિના મનન જરીવાલા)' ને સોંપવામાં આવી છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આટલી મોટી કિંમતી જમીન વગર ભાડે આપી દેવા છતાં, ભાજપના શાસકો તો ઠીક, પણ વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસે પણ આ મામલે મૌન સેવ્યું છે. મેયર, ડેપ્યુટી મેયર કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન - કોઈએ પણ કોર્પોરેશનના હિતમાં અવાજ ઉઠાવ્યો નથી, જે શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચેની આંતરિક મિલીભગત તરફ આંગળી ચીંધે છે.
અમદાવાદ કોર્પોરેશનને થનારું નુકસાન
10 વર્ષ સુધી ભાડા પેટે કોર્પોરેશનને એક પણ રૂપિયો મળશે નહીં. બદલામાં કોર્પોરેશનને માત્ર ઉત્પાદનના 25% છોડ જ મળશે. જો કોર્પોરેશન આ છોડ ન લે, તો નર્સરીઓ તે માર્કેટમાં વેચીને તગડી કમાણી કરશે. 10 વર્ષ પછી જમીનની કિંમત આસમાને હશે, છતાં શરતો મુજબ આ સમયમર્યાદા વધારી શકાય તેવી જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે. એજન્સીને 3 હજાર વાર જગ્યા આપવી કે 5 હજાર, તે ભવિષ્યમાં ઈચ્છા મુજબ બદલી શકાશે તેવી છૂટછાટ અપાઈ છે. જે કોર્પોરેશન પાર્કિંગ સ્પેસ પણ અપસેટ વેલ્યુ સાથે હરાજીથી આપે છે, ત્યાં આટલા મોટા પ્લોટ 'મફત' જેવા ભાવે પધરાવી દેવા પાછળ કોના આશીર્વાદ છે તે તપાસનો વિષય છે.
