PM મોદીની અપીલ બાદ માત્ર 2 કાર સાથે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજુલા પહોંચ્યા; રાજ્યપાલ ટ્રેન-બસમાં કરશે સફર

Gandhinagar News: તો પ્રધાનમંત્રી મોદીની અપીલ બાદ મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કારના કાફલામાં કર્યો ઘટાડો. મંત્રીઓને નહીં ફાળવાય કોન્વોય કે પાયલોટિંગ કાર. હર્ષ સંઘવી ગૃહવિભાગની બેઠક પણ કરશે ઓનલાઈન..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 13, 2026, 12:41 PM IST

Gandhinagar News: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ જનતાને પડતી અગવડતા દૂર કરવા અને સાદગી અપનાવવા માટે 'વીવીઆઈપી કલ્ચર' ઘટાડવાની અપીલ કરી હતી. આ અપીલને પગલે ગુજરાત સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના પ્રોટોકોલમાં મોટો ફેરફાર કરીને એક નવી મિસાલ કાયમ કરી છે. સાથે જ રાજ્યપાલ પણ હવે પોતાની દરેક યાત્રા ST બસ અને ટ્રેનમાં કરશે. 

માત્ર 2 કારના કાફલા સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમરેલી પહોંચ્યા!
અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા ખાતે 22 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત અત્યાધુનિક 108 બેડની હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરવા પહોંચેલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 'વીઆઈપી કલ્ચર' ઘટાડવાની અપીલને અક્ષરશઃ સાર્થક કરી બતાવી છે. સામાન્ય રીતે 10થી વધુ વાહનોના લશ્કરી કાફલા સાથે ફરતા મુખ્યમંત્રીએ શિસ્તનું ઉદાહરણ પૂરું પાડતા માત્ર બે જ કાર સાથે રાજુલા પહોંચીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ માત્ર 3 કારના કાફલા સાથે ગાંધીનગર પહોંચ્યા
સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રીનો કાફલો ડઝનબંધ ગાડીઓથી ભરેલો હોય છે, પરંતુ હવે તેમાં ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ માત્ર ત્રણ કારના કાફલા સાથે ગાંધીનગર નિવાસ્થાને પહોંચ્યા હતા. કાફલામાં સામેલ ગાડીઓની વાત કરીએ તો તેમાં એક પાયલોટિંગ કાર (રસ્તો ક્લિયર કરવા માટે). ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીની પોતાની કાર અને સુરક્ષા કર્મીઓની એક ગાડીનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયથી રસ્તા પર સામાન્ય જનતાને ટ્રાફિકમાં ઊભા રહેવું નહીં પડે અને વીવીઆઈપી મૂવમેન્ટ દરમિયાન થતી અગવડતામાં પણ ઘટાડો થશે.

મંત્રીઓને હવે નહીં મળે 'કોન્વોય': સરકારનો મોટો નિર્ણય
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને પણ મહત્વના ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. હવે સુરક્ષા કેટેગરીમાં ન આવતા VVIP લોકોને વધારાની પાયલોટિંગ કે કોન્વોયની સુવિધા ફાળવવામાં આવશે નહીં. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ 'કેટેગરી' અને 'નોન-કેટેગરી' એમ બે ભાગ હોય છે. રાજ્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો 'નોન-કેટેગરી' માં આવતા હોવાથી હવે તેમને સ્પેશિયલ કોન્વોય કે પાયલોટિંગ કારની સુવિધા આપવામાં આવશે નહીં. માત્ર સુરક્ષાના પ્રોટોકોલ મુજબ જ જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવશે.

હર્ષ સંઘવીનો ડબલ એક્શન પ્લાન
ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ PM મોદીની અપીલને ઝીલી લીધી છે. તેમણે માત્ર કાફલામાં જ ઘટાડો નથી કર્યો, પરંતુ સરકારી વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે પણ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. હર્ષ સંઘવીના કાફલામાં પણ હવે માત્ર 3 ગાડીઓ જ રહેશે. ગૃહ વિભાગની બેઠકો હવે મોટાભાગે ઓનલાઈન લેવામાં આવશે. ગાંધીનગરની બહારના અધિકારીઓને રૂબરૂ આવવાને બદલે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા જોડાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આનાથી અધિકારીઓનો સમય બચશે અને સરકારી ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે.

રાજ્યપાલ ST બસ અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરશે
ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે પર્યાવરણ જાળવણી અને ઈંધણ બચતના ઉમદા હેતુથી એક પ્રેરણાદાયી નિર્ણય લીધો છે, જે અંતર્ગત તેઓ હવે હેલિકોપ્ટર કે વિમાન સેવાના બદલે ST બસ અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરશે. રાજ્યપાલે પોતાના કાફલામાં પણ ગાડીઓની સંખ્યા ન્યૂનતમ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

