અમદાવાદથી દિલ્હી સુધી નેટવર્ક ધરાવતી કુખ્યાત ગેંગ સામે પોલીસની લાલ આંખ, ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગેંગ બનાવીને  ગુનાખોરી આચરતા ગુનેગારો સામે અમદાવાદ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. એલિસબ્રિજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નજર ચૂકવીને લાખોની ચાંદીની ચોરી કરનારી કુખ્યાત છારા ગેંગ વિરુદ્ધ એલિસબ્રિજ પોલીસે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી આ ગેંગના બે શાતિર સાગરીતોની ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય સૂત્રધાર હજું પણ ફરાર છે. નોંધનીય છે કે, અમદાવાદથી લઈને દેશની રાજધાની દિલ્હી સુધી આ ગેંગ 30થી વધુ ગુના આચરી ચૂકેલી છે.

Published: May 18, 2026, 08:20 PM IST|Updated: May 18, 2026, 08:20 PM IST
DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

