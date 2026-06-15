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ખેડૂતોનું સરકારને 11 દિવસનું અલ્ટિમેટમ... આંદોલનમાં રાજકીય રંગ ભળ્યા બાદ પડ્યા બે ફાંટા, કોંગ્રેસની સભા સાથે રેલી પૂર્ણ

Farmers Protest: ખાનગી વીજ કંપનીઓની દાદાગીરી સામે ગુજરાતના ખેડૂતોએ બાંયો ચડાવી છે. આજે ખેડૂતોએ ગાંધીનગર સુધી ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી છે. ત્યારે હવે ખેડૂતોના આંદોલનમાં રાજકીય રંગ ભળ્યો છે. વીરમગામથી ખેડૂતો અમદાવાદ પહોંચતા રેલીમાં કોંગ્રેસ નેતાઓ જોડાયા. ગાંધીનગર નગર તરફ કૂચ કરવા માટે નીકળેલા ખેડૂતોની રેલી અમદાવાદના ઓગણજ પહોંચતાં જ આ આંદોલનમાં બે ફાંટા પડી ગયા છે. આ આંદોલન કોંગ્રેસ પ્રેરિત હોવાનો ખેડૂતો દાવો કરી રહ્યા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:07 PM IST
ખેડૂતોનું સરકારને 11 દિવસનું અલ્ટિમેટમ... આંદોલનમાં રાજકીય રંગ ભળ્યા બાદ પડ્યા બે ફાંટા, કોંગ્રેસની સભા સાથે રેલી પૂર્ણ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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