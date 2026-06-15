/ખેડૂતોનું સરકારને 11 દિવસનું અલ્ટિમેટમ... આંદોલનમાં રાજકીય રંગ ભળ્યા બાદ પડ્યા બે ફાંટા, કોંગ્રેસની સભા સાથે રેલી પૂર્ણ

Farmers Protest: પાવર ગ્રીડ નામની વીજ કંપનીની કથિત દાદાગીરી અને અન્યાય સામે વીરમગામથી શરૂ થયેલું ખેડૂતોનું આંદોલન હવે એક નવો વળાંક લઈ ચૂક્યું છે. જે આંદોલન ખેડૂતોએ પોતાના હક્ક અને વળતર માટે શરૂ કર્યું હતું, તે અમદાવાદ પહોંચતા જ સંપૂર્ણપણે રાજકીય રંગમાં રંગાઈ ગયું છે. વીરમગામથી ખેડૂતો ટ્રેક્ટરો લઈને અમદાવાદ પહોંચ્યા ત્યારે રેલીમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓની એન્ટ્રી થઈ. કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાએ પોતે ટ્રેક્ટર ચલાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, જેનાથી સ્પષ્ટ સંકેત મળે છે કે, વિપક્ષ આ મુદ્દાને સરકાર સામે મોટું હથિયાર બનાવવા માંગે છે.
હવે વીજ કંપનીની દાદાગીરી સામે ખેડૂતોએ શરૂ કરેલા આંદોલનની કમાન કોંગ્રેસે સંભાળતાં જ હવે કોંગ્રેસ પ્રેરિત ખેડૂતોના આંદોલનમાં 11 દિવસની મુદત પડી છે. જી હા... અમદાવાદના ઓગણજમાં કોંગ્રેસે સભા કરીને આજની રેલીને પૂરી કરી છે. ZEE 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં કોંગ્રેસના આગેવાન લાલજી દેસાઈએ કહ્યું કે, ગાંધીનગર સુધી રેલીની મંજૂરી ન હોવાથી 11 દિવસનું સરકારને અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. ઓગણજમાં સભાના સ્ટેજ ઉપરથી પણ 11 દિવસની મુદતની કોંગ્રેસના નેતાઓએ જાહેરાત કરી છે.
કોંગ્રેસના લાલજી દેસાઈ કહ્યું કે, સરકારને 11 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોએ 11નો આંકડો શુભ હોવાથી સરકારને 11 દિવસ આપ્યા. હવે 11 દિવસ બાદ ચક્કાજામ કરી રસ્તા રોકી વિરોધ કરીશું. કોઈ ખેસ પહેર્યા વગર ખેડૂતો માટે લડીશું. 30 જૂને ચક્કાજામ કરીને સરકારની આંખો ખોલવા પ્રયાસ કરાશે. 30 જૂને ધરપકડ થાય તો આંદોલન કરીશું.
ઓગણજ પાસે રેલી અટકાવાઈ
ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરવાના મક્કમ ઈરાદા સાથે નીકળેલી આ ખેડૂત રેલીને અમદાવાદના ઓગણજ ટોલનાકા અને વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે પોલીસ દ્વારા રોકી દેવામાં આવી છે. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ખેડૂતો પાસે ગાંધીનગર સુધી રેલી લઈ જવાની કોઈ સત્તાવાર મંજૂરી નથી. આથી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા માટે રેલીને વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી આગળ વધવા દેવામાં આવશે નહીં. પોલીસે ખેડૂતોને સમજાવીને પરત મોકલવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.
ખેડૂતોના આંદોલનમાં પડ્યા બે ફાંટા
અમદાવાદની સરહદે પહોંચતા જ કોંગ્રેસ પ્રેરિત આ આંદોલનમાં સ્પષ્ટપણે બે ભાગ પડતા જોવા મળી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું એક જૂથ હજી પણ મક્કમ છે અને ગમે તે ભોગે ગાંધીનગર તરફ આગળ વધવા માંગે છે. જ્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓ ઓગણજ પાસે જ એક મોટી જનસભા યોજીને આ રેલીને ત્યાં જ સમેટી લેવાની ગણતરીમાં છે. પોલીસે પણ ખેડૂતોને કોંગ્રેસની આ સભામાં જવાની છૂટ આપી દીધી છે. આ પરિસ્થિતિના કારણે સામાન્ય ખેડૂતો ઓગણજ ટોલનાકા પાસે ભારે વિમાસણમાં મૂકાઈ ગયા છે અને કેટલાક ખેડૂતો રોડ પર જ ધરણા પર બેસી ગયા છે.
અમને ભોળવીને લાવવામાં આવ્યા...
રેલીમાં આવેલા કેટલાક ખેડૂતોએ ભારે આક્રોશ સાથે જણાવ્યું કે, "અમને એમ કહીને અહીં લાવવામાં આવ્યા હતા કે આપણે ગાંધીનગર જઈને આપણો અવાજ બુલંદ કરીશું, પણ હવે અહીં જ રેલી પૂરી કરી દેવાની વાતો થઈ રહી છે. અમારે કોંગ્રેસના રાજકીય મુદ્દાઓ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી, અમારો મુદ્દો માત્ર વીજપોલ કંપની સામેની લડાઈ અને અમારું યોગ્ય વળતર છે."
ખેડૂતોની રેલીનું હવે શું થશે?
કોંગ્રેસે આ રેલીને પોતાની સત્તાવાર રેલી ગણાવી દીધી છે, જેના કારણે આંદોલનનો અસલી હેતુ ક્યાંક પાછળ છૂટી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ખેડૂતોની લડાઈ વીજ કંપની સામે છે, પરંતુ હવે આ લડાઈ ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસના રાજકીય જંગમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે, શું આંદોલન માત્ર ઓગણજની સભા પૂરતું સીમિત રહીને સમેટાઈ જશે કે પછી પોતાના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સામાન્ય ખેડૂતો રાજકીય નેતાઓની મનશાથી અલગ થઈને પોતાની લડત ચાલુ રાખશે?