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કોંગ્રેસમાં કમઠાણ કે નેતૃત્વનો દુકાળ? અમદાવાદ સહિત 8 કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષી નેતાનું પદ ખાલી

Gujarat Congress: ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ દિન પ્રતિદિન કફોડી  બની રહી હોય તેવું લાગે છે. હવે તો સ્થિતિ એવી છે કે વિપક્ષી પદ માટે પણ કોંગ્રેસને ફાંફાં પડી રહ્યા છે. તાજેતરમાં ગુજરાતમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓ યોજાઈ ગઈ જેમાં ભાજપનો પરચમ લહેરાયો, કોંગ્રેસ માટે આ વખતે પણ મોઢું વકાસીને જોવાનો વારો આવ્યો. જો કે સ્થિતિ અહીંથી અટકતી નથી કારણ કે કોંગ્રેસ માટે તો સ્થિતિ એવી ઊભી થઈ રહી છે કે જ્યાં વિપક્ષી પદ એક સમય મળ્યું છે ત્યાં કોણ વિપક્ષના નેતા બનશે એ જ નક્કી નથી થઈ શક્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:11 AM IST
કોંગ્રેસમાં કમઠાણ કે નેતૃત્વનો દુકાળ? અમદાવાદ સહિત 8 કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષી નેતાનું પદ ખાલી
Image Credit: AI Image GeminiSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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