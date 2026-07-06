/કોંગ્રેસમાં કમઠાણ કે નેતૃત્વનો દુકાળ? અમદાવાદ સહિત 8 કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષી નેતાનું પદ ખાલી

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પરિણામોને 2 મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો, જીતેલા પક્ષોએ સત્તા પર આવતા જ મહાનગરપાલિકામાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને તમામ કમિટીઓના ચેરમેનોની નિમણૂક કરી કામકાજ પણ શરૂ કરી દીધુ પરંતુ કોંગ્રેસ હજુ પણ પોતાના આંતરિક કંકાસમાંથી બહાર આવતી જોવા મળી રહી નથી. કારણ કે જ્યાં વિપક્ષનું પદ મળ્યું છે ત્યાં વિપક્ષના નેતા કોણ બનશે એ પણ નક્કી થઈ શક્યું નથી.
આઠ કોર્પોરેશનોમાં વિપક્ષી નેતા જ નહીં?
કોંગ્રેસને આંતરિક ખેંચતાણ હેરાન પરેશાન કરી રહી છે. કારણ કે અનેક ઠેકાણે નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાઓમાં વિપક્ષનું નેતા પદ કોને આપવું એ જ કોકડું હજું તો ગૂંચવાયેલું છે. વિપક્ષના નેતા બનવા માટે અનેક દાવેદારો છે પરંતુ કોને વિપક્ષના નેતા બનાવવા એ હજું નક્કી થઈ શક્યું નથી. જેમ કે અમદાવાદમાં નિરવ બક્ષી મજબૂત દાવેદાર છે પરંતુ શહેઝાદખાન પઠાણને લઘુમતી કોર્પોરેટર હોવાના જોરે ફરીથી વિપક્ષી નેતા બનવું છે. જેના કારણે અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષી નેતાની પસંદગી ખોરંભે ચડી છે.
રાજ્યમાં કુલ 15 મહાનગરપાલિકાઓ છે જેમાંથી સાત તો એવી છે જેમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે કે કાયદેસરનું 'વિપક્ષ'નું પદ પણ મળી શકે કે કેમ એ સવાલ છે. જયારે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, ભાવનગર, જામનગર, વાપી અને ગાંધીધામ સહિત 8 જેટલા મ્યુનિસિપલ કોપીરેશનમાં વિપક્ષી નેતા પસંદ કરવાનું પૂરતું સંખ્યાબળ તો છે પરંતુ ત્યાં આંતરિક ખેંચતાણ, જૂથબંધી અને પદની લાલસાએ કોકડું ગૂંચવી રાખ્યું છે. દરેક નેતાની ઈચ્છા પોતાના જૂથના માણસને પદ આપવાની છે, જેના કારણે પ્રદેશ નેતાગીરી પણ મૂંઝવણમાં છે.
બીજી બાજુ જ્યાં ભાજપે તમામ સમિતિઓ બનાવીને શાસન પર પકડ મજબૂત કરી ત્યાં કોંગ્રેસ માટે તો હજુ પણ જ્યાં વિપક્ષી નેતાનું પદ મળેલું છે ત્યાં યોગ્ય નેતાની પસંદગી જ મોટો પ્રશ્ન બની ગઈ છે. ત્યારે આવામાં જો કોંગ્રેસને વિપક્ષી નેતા બનાવવામાં જ મુશ્કેલીઓ નડતી હોય ત્યાં પ્રજાના પ્રશ્નોને કોણ ઉઠાવશે અને કોણ તેમના વતી શાસકો સામે માથું ઊંચું કરશે તે પણ પ્રશ્ન છે.