/બાવળા અને ચાંગોદરમાં અઠવાડિયા પછી પણ જળબંબાકાર: મકાનો પાણીમાં ગરકાવ, તંત્રની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ

દર્શન રાવલ, અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે પરંતુ હાલાકી ઓછી નથી થઈ.અમદાવાદ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો હજુ પણ પાણીમાં ગરકાવ છે. કર્મચારીઓ ટ્રેક્ટરમાં અવર જવર કરવા મજબૂર છે. બાવળા વિસ્તારની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. અઠવાડિયાથી ભરાયેલા પાણીનો નિકાલ નથી થયો અને લોકોની હાલાકીનો અંત નથી આવી રહ્યો. અનેક રજૂઆત છતાં કેમ દર વર્ષે અહીં પડે છે આ સમસ્યા, અને કેવી રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે લોકો...જુઓ આ અહેવાલમાં...
પાણી ભરાતા કંપનીઓ પરેશાન
ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદમાં આવેલા ઉદ્યોગો અને કંપનીઓની હાલાકીમાં વરસાદે વધારો કર્યો છે. ગયા ગુરુવારે પડેલા વરસાદના પાણી આજ સુધી ઓસર્યા નથી.ચાંગોદર અને ગેલોપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક વચ્ચે આવેલ ફાર્મા કંપની પાર્કમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે. કંપનીઓના કર્મચારી ટ્રેક્ટરમાં અવર જવર કરી રહ્યા છે.
અમદાવાદના ગેલોપ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં હજુપણ ભારે હાલાકી, 150થી વધુ કંપનીઓ પ્રભાવિત, કર્મચારીઓ અટવાયા#Ahmedabad #GallopsIndustrialPark #IndustrialArea #Waterlogging #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/Iz09h810ce
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 29, 2026
વરસાદ બંધ થયે એક અઠવાડિયું થયું પણ ગેલોપ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાંથી પાણી ઓસર્યા નથી. હજુ પણ અહીંથી પાણી નિકળતા 10 દિવસ થઈ શકે છે. ત્યાં સુધી આવી જ રીતે ટ્રેક્ટરથી અવર જવર કરવી પડશે. હજારો કર્મચારીઓને આવી હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ભારે વરસાદે બાળવામાં જે તબાહી વેરી, તેની સાક્ષી આપતા આ દ્રશ્યો છે.બાવળા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ બળીયાદેવ વિસ્તાર પાણીમાં છે.100 જેટલા મકાનો અડધા સુધી પાણીમાં ગરકાવ છે. મકાનો અને રસ્તા જળમગ્ન છે. લાઈટો ગુલ છે અને ભોજનની વ્યવસ્થા ન હોવાથી લોકો પરેશાન છે.
"10 દિવસથી લાઈટ નથી, ધાબા ઉપર જ રહીએ છીએ..." અમદાવાદના બાવળામાં મુશ્કેલી, બળિયાદેવ વિસ્તાર જળમગ્ન#Ahmedabad #Bavla #Baliyadev #FloodCrisis #PowerCut #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/2EpU5NSVZ7
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 29, 2026
બાળવામાં વરસાદી પાણી ઓસર્યા બાદ નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. બાળવા પોલીસ સ્ટેશનની બહારની રત્નદીપ સોસાયટી આખી પાણીમાં ગરકાવ થઈ હતી. આવી જ હાલત સ્વાગત સોસાયટીની હતી. ઘર જળમગ્ન થતા લોકોને મોટું નુકસાન થયું છે. રત્નદીપ સોસાયટીના લોકોએ તો આ સમસ્યા માટે આંદોનલ કર્યું હતું. તંત્રએ વાયદાઓ કર્યા હતા. પરંતુ આ વર્ષે પણ એ જ સ્થિતિ થતા લોકોમાં આક્રોશ છે.
ફરિયાદો અપરંપાર છે અને તેનું નિરાકરણ ક્યારે થશે તે નક્કી નથી. એક વાત ચોક્કસ છે કે, વરસાદ રોકાયાના અઠવાડિયા સુધી પાણી ભરાઈ રહેવા તે તંત્રની બેદરકારી છતી કરે છે. જોવાનું એ રહેશે કે, તંત્ર આ ઘટનામાં કોઈ બોધપાઠ લેશે કે પછી લોકોને ફરી આવી જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડશે