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બાવળા અને ચાંગોદરમાં અઠવાડિયા પછી પણ જળબંબાકાર: મકાનો પાણીમાં ગરકાવ, તંત્રની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ

અમદાવાદ અને તેની આસપાસ પડેલા ભારે વરસાદ બાદ અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા. પરંતુ બાવળા અને ચાંગોદરમાં પાંચ દિવસ બાદ પણ પાણી ઉતર્યા નથી. આ વિસ્તારમાં આવેલા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં હજુ લોકો ભરાયેલા પાણીથી પરેશાન થઈ રહ્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:51 PM IST
બાવળા અને ચાંગોદરમાં અઠવાડિયા પછી પણ જળબંબાકાર: મકાનો પાણીમાં ગરકાવ, તંત્રની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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બાવળા અને ચાંગોદરમાં અઠવાડિયા પછી પણ જળબંબાકાર: મકાનો પાણીમાં ગરકાવ
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