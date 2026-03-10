અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં વધી જશે મકાનોના ભાવ; આ 21 ટી.પી. સ્કીમ્સમાં રોકાણની સુવર્ણ તક
Ahmedabad house price: જો તમે પણ અમદાવાદમાં ઘરનું ઘર લેવાનું કે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. અમદાવાદનો વ્યાપ હવે તેની સરહદો ઓળંગીને પરા વિસ્તારો સુધી પહોંચી રહ્યો છે. અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (AUDA) દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં 21 જેટલી ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) સ્કીમોને મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં વેગ આપતા આગામી સમયમાં જમીન અને મકાનોના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.
- અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટમાં તેજીના સંકેત!
- અમદાવાદમાં હવે ઘર મળવું મુશ્કેલ બનશે
- 21 નવી ટી.પી. સ્કીમ્સ: વિકાસનો નવો રોડમેપ
- રોકાણકારો માટે કેમ છે આ ઉત્તમ તક?
Ahmedabad house price: અમદાવાદ ગુજરાતનું સૌથી મોટું શહેર છે. અમદાવાદમાં જે રીતે વસ્તી સતત વધી રહી છે તે રીતે મકાનોના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યાં છે. અમદાવાદમાં ઘર ખરીદવું સામાન્ય લોકો માટે એક સપનું બની રહ્યું છે. શહેરના પ્રાઇમ વિસ્તારમાં તો મકાનના ભાવ સતત વધી રહ્યાં છે. ત્યારે ઔડાએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 21 ટી.પી. સ્કીમનો પરામર્શ આપીને ટીપીઓને મોકલી આપી છે. ભૂવાલડી, લપકામણ વગેરે TP એવોર્ડ થતાં જ બોપલ સહિતનો વિસ્તાર વિકસિત થશે. બોપલની આસપાસ રહેતા લોકોને અન્ય જિલ્લામાં અવરજવરના નવા રસ્તા મળશે. લોકોના વાંધા સૂચન મંગાવાશે અને એક વર્ષમાં એવોર્ડ થઈ જાય તો રિઝર્વેશન પ્લોટ પ્રાપ્ત થશે.
21 નવી ટી.પી. સ્કીમ્સ: વિકાસનો નવો રોડમેપ
અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (AUDA) દ્વારા રણાસણ, લિંબાડિયા, દહેગામ, મુઠિયા, ભૂવાલડી, લીલાપુર અને લપકામણ સહિતની 21 ટી.પી. સ્કીમોનો પરામર્શ પૂર્ણ કરી સંબંધિત ટાઉન પ્લાનર (TPO) ને મોકલી આપી છે. આ પ્રક્રિયાના અંતે આગામી એક વર્ષમાં 'એવોર્ડ' જાહેર થવાની શક્યતા છે, જેનાથી સરકારને વિકાસ કાર્યો માટે રિઝર્વેશન પ્લોટનો કબજો મળશે.
કયા વિસ્તારોમાં થશે સીધો ફાયદો?
આ નવી સ્કીમ્સ અમલમાં આવવાથી ખાસ કરીને શહેરના પશ્ચિમ અને ઉત્તર-પૂર્વના વિસ્તારોમાં વિકાસની ગતિ તેજ થશે. બોપલની આસપાસના રહીશોને અન્ય જિલ્લાઓમાં જવા માટે હાઈવે સાથેના સીધા અને નવા રસ્તાઓની સુવિધા મળશે. નવા વિકસતા વિસ્તારોમાં સાણંદ, છારોડી, દહેગામ, લીલાપુર અને ઓગણજ જેવા વિસ્તારોમાં વસવાટ વધતા ત્યાં આધુનિક માળખાગત સુવિધાઓ ઊભી થશે. કનેક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો ભૂવાલડી અને લપકામણ જેવી ટી.પી. સ્કીમ્સ એવોર્ડ થતા જ બોપલ સહિતના પેરિફેરી વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે અને અવરજવર સરળ બનશે.
વિકાસના મુખ્ય પાસાઓ અને સુવિધાઓ
|સુવિધા
|વિગત
|નવા રસ્તાઓ
|પહોળા રસ્તાઓનું નેટવર્ક જે સીધું હાઈવે સાથે જોડાશે.
|રિઝર્વેશન પ્લોટ
|જાહેર બગીચા, આધુનિક ગટર વ્યવસ્થા અને સ્ટ્રોમ વોટર લાઇન માટે જગ્યા.
|સ્પોર્ટ્સ હબ
|ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થ જેવી ઇવેન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પેશિયલ પ્લાનિંગ.
|પાયાની સગવડ
|પીવાના પાણીની લાઈન અને સ્માર્ટ લાઈટિંગની વ્યવસ્થા.
ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારી
અમદાવાદ હવે વૈશ્વિક સ્તરે રમતગમતનું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે. ઔડા દ્વારા જે માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરાયો છે તેમાં ભવિષ્યની ઓલિમ્પિક કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી મોટી સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. આ માટે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે આ ટી.પી. સ્કીમોમાં ચોક્કસ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.
રોકાણકારો માટે કેમ છે આ ઉત્તમ તક?
1. ભાવમાં વધારો: ટી.પી. સ્કીમ ફાઈનલ થતા જ તે વિસ્તારમાં પ્લોટિંગ અને રહેણાંક પ્રોજેક્ટ્સના ભાવમાં ૨૦% થી ૩૦% સુધીનો ઉછાળો આવી શકે છે.
2. કાયદેસરતા: ઔડા દ્વારા મંજૂર સ્કીમ હોવાથી રોકાણ સુરક્ષિત રહે છે.
3. માળખાગત સુવિધા: જ્યારે પ્લોટનો કબજો મળે છે, ત્યારે ત્યાં રોડ-રસ્તા અને ગટર જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ તૈયાર હોય છે.
નોંધનીય છે કે, હાલમાં ટી.પી.ઓ. દ્વારા લોકોના વાંધા-સૂચનો મંગાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. જો બધું જ આયોજન મુજબ ચાલશે, તો આગામી એક વર્ષમાં આ વિસ્તારોનો નકશો બદલાઈ જશે.
