Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /PM મોદીએ અમદાવાદમાં ગુજરાતના મંત્રીમંડળના ક્લાસ લીધા! કહ્યું- “જમીન સાથે જોડાયેલા રહો અને બૂમો પાડ્યા વગર કામ કરો”

PM મોદીએ અમદાવાદમાં ગુજરાતના મંત્રીમંડળના 'ક્લાસ' લીધા! કહ્યું- “જમીન સાથે જોડાયેલા રહો અને બૂમો પાડ્યા વગર કામ કરો”

Ahmedabad News: સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટના ઉદ્દઘાટન માટે અમદાવાદ આવેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એરપોર્ટ પર પોણો કલાક સરકારના મંત્રીઓની સાથે બેઠક યોજી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓને “જમીનની ઉપર જોડાયેલા રહીને જે જવાબદારી સોંપાઈ છે તેનુ વહન કરો” તેવી શિખામણ આપી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:09 AM IST
PM મોદીએ અમદાવાદમાં ગુજરાતના મંત્રીમંડળના 'ક્લાસ' લીધા! કહ્યું- “જમીન સાથે જોડાયેલા રહો અને બૂમો પાડ્યા વગર કામ કરો”
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડ્યો? સૌરાષ્ટ્રમાં સાંબેલાધાર વરસાદ....
Gujarat Monsoon 202633 min ago
2
fifa world cup 202644 min ago
3
gujarat1 hr ago
4
gujarat1 hr ago
5
Circular1 hr ago