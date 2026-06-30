/ફરી ગુજરાત પ્રવાસે આવશે PM મોદી: સાણંદ ખાતે સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું કરશે લોકાર્પણ, ભારત હવે લગાવશે મોટી છલાંગ!

PM Modi Gujarat Visit: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 4 જુલાઈના રોજ એક દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ રાજ્યને અનેક વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ આપશે, જેમાં સૌથી મહત્વનું આકર્ષણ સાણંદ ખાતે સ્થપાયેલા અત્યાધુનિક સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ છે.
સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે ભારતની મોટી છલાંગ
વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે સાણંદ ખાતે સીજી (CG) કંપની દ્વારા સ્થાપિત સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું સત્તાવાર લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન ભારતને 'સેમી કંડકટર હબ' બનાવવાની દિશામાં એક નિર્ણાયક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રે આ પ્રોજેક્ટ દેશની આત્મનિર્ભરતાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
સીજી કંપનીના સેમી કંડકટરનું થશે લોન્ચિંગ
આ કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ સીજી કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા સેમી કંડકટર્સનું વડાપ્રધાનના હસ્તે લોન્ચિંગ છે. આ સેમી કંડકટર્સ આગામી સમયમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિકારી બદલાવ લાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
ગુજરાત બનશે સેમી કંડકટર મેન્યુફેક્ચરિંગનું કેન્દ્ર
સાણંદમાં આ પ્લાન્ટના નિર્માણથી ગુજરાતમાં રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન થશે અને ટેકનોલોજીકલ ઇકોસિસ્ટમ વિકસિત થશે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ગુજરાત વૈશ્વિક સેમી કંડકટર સપ્લાય ચેઈનમાં મહત્વનું સ્થાન મેળવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત આવવાના હોવાથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અન્ય વરિષ્ઠ મંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
સવાલ 1: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે?
ઉત્તર: પીએમ મોદી 4 જુલાઈએ ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે.
સવાલ 2: પીએમ મોદી ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરશે?
ઉત્તર: પીએમ મોદી ગુજરાતના સાણંદ ખાતે સેમીકંડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરશે.
સવાલ 3: સાણંદ ખાતે કઈ કંપનીના સેમીકંડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ થવાનું છે?
ઉત્તર: સાણંદ ખાતે સીજી (CG) કંપનીના સેમીકંડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ થવાનું છે.
સવાલ 4: આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી દ્વારા શું લોંચ કરવામાં આવશે?
ઉત્તર: આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી સીજી કંપનીના સેમીકંડક્ટરને સત્તાવાર રીતે લોંચ કરશે.
સવાલ 5: આ પ્લાન્ટ મુખ્યત્વે કયા ક્ષેત્ર (ઇન્ડસ્ટ્રી) સાથે જોડાયેલો છે?
ઉત્તર: આ પ્લાન્ટ સેમીકંડક્ટર (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ) ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છે.