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ફરી ગુજરાત પ્રવાસે આવશે PM મોદી: સાણંદ ખાતે સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું કરશે લોકાર્પણ, ભારત હવે લગાવશે મોટી છલાંગ!

PM Modi Gujarat Visit: ફરી પીએમ મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર 4 જુલાઈએ પીએમ મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ સાણંદ ખાતે સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવાના છે. સીજી કંપનીના સેમી કંડકટરને લોંચ કરશે. આ સાથે જ સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે ભારત મોટી છલાંગ લગાવી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:44 AM IST
ફરી ગુજરાત પ્રવાસે આવશે PM મોદી: સાણંદ ખાતે સેમી કંડકટર પ્લાન્ટનું કરશે લોકાર્પણ, ભારત હવે લગાવશે મોટી છલાંગ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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