/ગુજરાતની સૌથી સુરક્ષિત મનાતી અમદાવાદની સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાંથી કેદી ભાગી ગયો

Sabarmati Jail Escape : એક પાકા કામનો કેદી અમદાવાદની સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલની સુરક્ષાને પડકાર ફેંકીને એવી રીતે ફરાર થઈ ગયો કે, કોઈને કાનોકાન ખબર ન પડી. આખરે કેવી રીતે કેદી અધિકારી અને જેલની સુરક્ષાને ચકમો આપીને ફરાર થઈ ગયો, જાણો
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં અભેદ્ય કહેવાતી અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલમાંથી આજીવન કેદનો પાકા કામનો કેદી ફરાર થવાની ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલના હાઈ સિક્યોરિટી ઝોનમાંથી આજીવન કેદની સજા ભોગવતો પાકા કામનો કેદી જેલ પોલીસને થાપ આપી ફરાર થયો છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ કેદી સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલના મેન ગેટમાંથી જ ભાગી ગયો હતો. ત્યારે સાબરમતી જેલની સુરક્ષા પર સવાલો ઉભા થયા છે.
જેલના મેન ગેટમાંથી જ કેદી બહાર નીકળી ગયો
અમદાવાદની સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલમાંથી પાકા કામનો કેદી માલદે રામાભાઈ પરમાર જેલ સુરક્ષાની નજર ચૂકવીને ફરાર થઈ ગયો છે. જે હત્યા અને પોક્સોના ગંભીર ગુનામાં કોર્ટ દ્વારા આજીવન કેદની સજા પામેલો ગુનેગાર છે. આ ઘટનાથી જેલની સુરક્ષા પર સવાલો ઉભા થયા છે. કારણ કે, કેવી રીતે કોઈ કેદી મેન ગેટમાંથી ફરાર થઈ. શું ત્યા કોઈ જ સુરક્ષા ન હતી.
કેદીની બીમારીની સારવાર ચાલતી હતી
સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, કેદી માલદે સવારે ૧૦:૧૦ વાગ્યે જેલના મેઈન ગેટ પર ફરજ પરના કર્મચારીઓની નજર ચુકવીને બહાર નીકળી ગયો હતો. પોરબંદર અને રાજકોટ જેલ બાદ, બીમારીની સારવાર કરાવવાના બહાને આરોપીને નવેમ્બર ૨૦૨૫માં જ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બેરેક યાર્ડ નંબર-૪ માં કેદીઓની રોજિંદી ગણતરી દરમિયાન માલદે ગેરહાજર જણાતા જેલ તંત્ર દોડતું થયું હતું અને ત્યારબાદ જેલર દ્વારા રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ છે.
જેલર દેવદત્તસિંહ ગોહિલની ફરિયાદના આધારે રાણીપ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ BNS ની કલમ ૨૬૨ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનાથી રાજ્યની સૌથી સુરક્ષિત મનાતી સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ ફરી એક વખત ગંભીર વિવાદમાં આવી ગઈ છે.