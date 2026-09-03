/વિદેશ મોકલવાના નામે મોટું કૌભાંડ! ₹94 લાખની છેતરપિંડી, જાણો કેવી રીતે ફસાયા ગુજરાતીઓ?

વિદેશમાં સારી નોકરી અને મોટા પગારનું સપનું ઘણીવાર લોકોને ભારે પડે છે. ગુજરાતમાં સામે આવેલી બે ઘટનામાં આવું જોવા મળ્યું છે, જ્યાં વિઝા અને વર્ક પરમિટના નામ પર ઘણા લોકોએ આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.
અમદાવાદમાં એક 44 વર્ષીય વ્યક્તિ અને તેના સાળાને ફેસબુક પર ન્યૂઝીલેન્ડમાં વર્ક પરમિટની એક જાહેરાત જોવા મળી હતી. કલોલ નિવાસી આ વ્યક્તિ એક પ્રોડક્શન મેનેજર છે. જાહેરાતમાં દર મહિને 2.5 લાખનો પગાર અને ફ્રી આવાસની લાલચ આપવામાં આવી હતી, જેની લાલચમાં આવી આ બંનેએ 20.8 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન ઉઠાવવું પડ્યું છે.
આ પીડિતે ઓક્ટોબર 2023મા જાહેરાત જોઈ એજન્સીનો સંપર્ક કર્યો હતો. બુધવારે દાખલ કરવામાં આવેલી પોલીસ ફરિયાદ પ્રમાણે એજન્સીના એક પ્રતિનિધિએ ન્યૂઝીલેન્ડના વર્ક વિઝા અપાવવા માટે કુલ 11 લાખ રૂપિયાની માગ કરી હતી. ઠગોએ શરૂઆતમાં માત્ર 1 લાખ માગ્યા અને બાકીની રકમ વિદેશમાં નોકરી શરૂ કર્યાં બાદ પગારમાંથી કાપવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો.
ત્યારબાદ બંને પીડિતોએ પોતાના ઓળખ પત્ર, શૈક્ષણિક દસ્તાવેજ અને રજીસ્ટ્રેશન ફી જમા કરી. તેને ઝૂમ એપ દ્વારા ઓનલાઈન ઈન્ટરવ્યુ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું. જ્યારે ફરિયાદીને એક ઈન્ટરવ્યુમાં ફેલ જાહેર કરવામાં આવ્યો તો, પ્રતિનિધિએ તેને પાછલા દરવાજાથી નોકલી અપાવવાની લાલચ આપી.
જાન્યુઆરી 2024મા આ બંનેની એક અન્ય સહયોગી સાથે મુલાકાત કરાવવામાં આવી, જેણે અનૌપચારિક વ્યવસ્થાના નામ પર રોકડ ચુકવણી કરવાની જીદ કરી. પીડિતોને વોટ્સએપ પર જોબ ઓફર લેટર મોકલવામાં આવ્યા, ત્યારબાદ તેમણે 10 લાખ રોકડા સોંપી દીધા. પરંતુ હકીકતમાં તેને વર્ક પરમિટ ક્યારેય મળી નહીં.
આપેલા વચનથી વિપરીત ઠગોએ તેને માત્ર વિઝિટર વિઝા પકડાવી દીધા. તેને તે કહી ન્યૂઝીલેન્ડ જવાનું કહેવામાં આવ્યું કે ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેના વિઝિટર વિઝા વર્ક પરમિટમાં બદલી આપવામાં આવશે. આ બંનેએ રોકડ અને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર દ્વારા કુલ 21.21 લાખ રૂપિયાની ચુકવણી કરી હતી, જેમાંથી તેને માત્ર 40 હજાર રૂપિયા રિફંડ મળ્યા હતા.
મકરપુરા સ્થિત આ નકલી એન્જસીમાં જોડાયેલા ચાર લોકો વિરુદ્ધ સીઆઈડી (ક્રાઇમ) એ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસ તપાસમાં તે પણ સામે આવ્યું કે આ એજન્સીએ નકલી દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરી ત્રણ અન્ય લોકોને પણ પોતાના શિકાર બનાવ્યા છે.
આ ત્રણેય અન્ય પીડિતોએ કુલ 60.8 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા, જેમાંથી તેને માત્ર 11 લાખ પરત મળ્યા. આ રીતે ન્યૂઝીલેન્ડ વિઝા કૌભાંડના મામલામાં કુલ 5 ગુજરાતીઓને 70.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
તો બીજીતરફ એક 57 વર્ષીય કોન્ટ્રાક્ટરે સુરતના એક વિઝા એજન્ટ વિરુદ્ધ ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી તેની દીકરીના યુકેના સ્ટૂડન્ટ વિઝાના રિન્યુઅલના નામ પર 23.5 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.
પીડિત પિતાએ પોતાના જીવનની બચત, વીમા પોલિસીઓ અને ત્યાં સુધી કે ઘરેણા ગીરવે રાખી આ રકમ ભેગી કરી હતી. તેમણે વર્ષ 2025ના અંતમાં એજન્ટને બધા પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યાં હતા.
જ્યારે એજન્સ વિઝા રિન્યુ કરાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો, તો બંને પક્ષો વચ્ચે એક નોટરીકૃત સમજુતિ થઈ હતી. આ સમજુતિ હેઠળ એજન્સે હપ્તામાં પૈસા પરત કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
પરંતુ પીડિતે આરોપ લગાવ્યો કે વચન પ્રમાણે તેને કોઈ રિફંડ મળ્યું નહીં. ત્યારબાદ એજન્ટ રહસ્યમય લાપતા થઈ ગયો, ત્યારબાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરવી પડી. આ બંને ઘટનાઓ દર્શાવે છે કે વિદેશી રોજગાર અને વિઝા સહાયતાના ખોટા વચનો આપી લોકોના પૈસા લૂંટવામાં આવી રહ્યાં છે.