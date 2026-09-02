/મકાનના વિવાદમાં સગા 4 ભાઈઓનો લોહિયાળ ખેલ: યુવકની તલવાર-પાઈપથી હત્યા, 2 આરોપીઓ ઝડપાયા

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ જૂનું મકાન કેમ કોઈની જિંદગી છીનવી શકે છે, તેનો વધુ એક ધ્રુજાવી નાખનાર કિસ્સો સામે આવ્યો છે! અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં નજીવા વિવાદે એવો લોહિયાળ ખેલ ખેલ્યો કે 25 વર્ષીય યુવકનું શરીર તલવારો અને લોખંડના પાઈપથી રહેંસી નાખવામાં આવ્યું.. આવો જોઈએ આ સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડનો અહેવાલ..
મકાનનો વિવાદ...મોતનો ખેલ
વટવા GIDCના ત્રિકમપુરા વિસ્તારમાં ગત સોમવારે રાત્રે મકાનના વિવાદે એવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે એક પરિવારનો 25 વર્ષીય યુવક જીવ ગુમાવી બેઠો...મૃતક અજીતસિંહ ચૌહાણ પર હરેશ ઉર્ફે હિતેશ સોલંકી, અક્ષય સોલંકી, રવિ સોલંકી અને ધર્મેશ સોલંકી નામના ચાર સગા ભાઈઓએ હુમલો કર્યો...તલવાર અને લોખંડના પાઈપથી અજીતસિંહના માથા અને મોઢાના ભાગે ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા હતા...લોહીલુહાણ હાલતમાં અજીતસિંહને હોસ્પિટલ ખસેડાયો...પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું. હત્યાની ફરિયાદ નોંધાતા વટવા GIDC પોલીસ સાથે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પણ તપાસ શરૂ કરી.
હત્યા બાદ ચારેય આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આરોપીઓની શોધમાં હતી. ત્યારે પોલીસને બાતમી મળી કે આરોપીઓ ગીતા મંદિર બસ સ્ટેન્ડ પરથી શહેર છોડવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે સમયસૂચકતા વાપરી અને બે મુખ્ય આરોપી હરેશ ઉર્ફે હિતેશ સોલંકી અને રવિ સોલંકીને ઝડપી લીધા. પૂછપરછમાં મકાનના વિવાદને લઈ લાંબા સમયથી બંને પક્ષ વચ્ચે તણાવ ચાલતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક અજીતસિંહ આ મકાન છોડીને પરિવાર સાથે હાથીજણ વિસ્તારમાં રહેવા પણ જતો રહ્યો હતો. છતાં વર્ષો જૂનો મકાનનો વિવાદ આખરે તેના મોતનું કારણ બન્યો.
આ હત્યાકાંડમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસ દરમિયાન વધુ એક ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ઝડપાયેલા આરોપીઓ અગાઉ પણ હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલા હતા. મુખ્ય આરોપી હિતેશ સોલંકી આ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો હતો અને થોડા મહિના પહેલાં જ જામીન પર બહાર આવ્યો હતો અને હવે ફરી એક હત્યાના કેસમાં તેનું નામ સામે આવ્યું છે.
હવે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એ પણ તપાસી રહી છે કે અજીતસિંહની હત્યા અગાઉથી પ્લાન કરવામાં આવી હતી કે પછી અચાનક થયેલા વિવાદમાં હુમલો થયો હતો...હાલ ફરાર બે આરોપી અક્ષય સોલંકી અને ધર્મેશ સોલંકીને ઝડપી પાડવા પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો તપાસ કરી રહી છે.