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કોઈ વિકાસ નથી, અમારો તો વિનાશ જ છે, મકાન ખાલી કરીને ક્યાં જઈશું? અમદાવાદના મોટેરામાં મેગા ડિમોલિશનનો ઉગ્ર વિરોધ

Ahmedabad Mega Demolition : મોટેરામાં આસારા આશ્રમ આસપાસની જગ્યા ખાલી કરાવવા પહોંચેલા તંત્રને સ્થાનિકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટેરા ગામમાં દબાણ હટાવવાની ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તંત્રની કાર્યવાહી વચ્ચે લોકોએ ડિમોલિશન એક્શન સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. જેના બાદ પોલીસે વિરોધ કરનારાઓની અટકાયત કરી હતી

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:42 AM IST
કોઈ વિકાસ નથી, અમારો તો વિનાશ જ છે, મકાન ખાલી કરીને ક્યાં જઈશું? અમદાવાદના મોટેરામાં મેગા ડિમોલિશનનો ઉગ્ર વિરોધ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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