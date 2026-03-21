ટ્રેનમાં અજાણ્યા પર ભરોસો કરતા પહેલા સાવધાન! મુસાફરોને લૂંટતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: સાવધાન! ટ્રેનમાં અજાણ્યાની દોસ્તી પડી શકે છે ભારે પડી શકે છે, ખાણીપીણીમાં નશાની દવા આપી લૂંટતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. રેલવે LCB એ દિલ્હીમાં વેશપલટો કરી આરોપીને દબોચ્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:38 PM IST

Ahmedabad News: રેલવેમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે આ લાલબત્તી સમાન કિસ્સો છે. ટ્રેનમાં તમારી સાથે મિત્રતા કેળવી, ખાણીપીણીમાં નશીલો પાવડર ભેળવીને ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધારને પશ્ચિમ રેલવે એલ.સી.બી એ ફિલ્મી ઢબે દિલ્હીથી ઝડપી પાડ્યો છે. માત્ર 4 ધોરણ પાસ આ રીઢો ગુનેગાર આખા દેશની રેલવે પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બન્યો હતો. દિલ્હીના શાલીમારબાગમાં પોલીસની ટીમે ફેરિયા બનીને કેવી રીતે આ ઠગને દબોચ્યો?

રેલવે પોલીસની ગિરફતમાં ઉભેલો આ શખ્સ છે અમિતકુમાર ઠાકુર દેખાવમાં સામાન્ય લાગતો આ રિક્ષા ડ્રાઈવર વાસ્તવમાં એક શાતિર લૂંટારો છે. અમિતકુમાર દર મહિને ખાસ 15 દિવસ માટે ટ્રેનોમાં લૂંટ કરવા નીકળતો હતો. તેની મોડસ ઓપરેન્ડી અત્યંત ખતરનાક હતી. તે ટ્રેનમાં સાથી મુસાફરો સાથે વાતચીત કરી મિત્રતા કેળવતો અને વિશ્વાસ જીત્યા બાદ તેમની નજર ચૂકવીને જ્યુસ, બિસ્કીટ કે ચામાં Alprazolamનામની ઊંઘની ગોળીઓનો પાવડર ભેળવી દેતો હતો.

મુસાફર બેભાન થઈ જતાં જ અમિતકુમાર તેમનો સામાન, દાગીના અને મોબાઈલ ચોરી લેતો હતો. એટલું જ નહીં, તે મુસાફરનું એટીએમ કાર્ડ અને સીમકાર્ડ પણ લઈ લેતો અને પિન બદલીને બેંક ખાતામાંથી રોકડ રકમ સાફ કરી નાખતો હતો. આ ઠગ અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત, યુપી, બંગાળ, કેરળ અને મહારાષ્ટ્ર સહિતના 10 રાજ્યોમાં 25 ગુના આચરી ચૂક્યો છે. જેની ધરપકડ કરવા માટે અમદાવાદ પશ્ચિમ રેલવે એલસીબીની ટીમે દિલ્હીમાં સતત 7 દિવસ સુધી ડેરો નાખ્યો હતો.

આરોપીને પકડવા માટે રેલવે એલસીબીની ટીમે ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જ્યા હતા. દિલ્હીના શાલીમારબાગ વિસ્તારમાં પોલીસની ટીમે પોતાનું નામ અને ઓળખ છુપાવી વેશપલટો કર્યો હતો. પોલીસના જવાનોએ ફેરિયા બનીને  આરોપીના ઘરની આસપાસ વોચ ગોઠવી હતી. જેવો અમિતકુમાર તેના ઘરેથી બહાર નીકળ્યો કે તરત જ પોલીસે તેને દબોચી લીધો હતો. તેની પાસેથી ₹2,00,000 રોકડા અને 3 મોબાઈલ ફોન રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર 4 ધોરણ ભણેલો આ ગુનેગાર ભણેલા-ગણેલા મુસાફરોને પણ પલભરમાં લૂંટી લેતો હતો. પશ્ચિમ રેલવે એલસીબીની આ સફળતા બાદ હવે મુસાફરોએ પણ સાવધ રહેવાની જરૂર છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

be carefultrainsgang robbingpassengersRailway LCBOperationDelhiArrests

