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અમદાવાદ મંડળમાં રેલવેની સુરક્ષા બનશે મજબૂત, 140 કરોડના ખર્ચે 598 કિમી રૂટ પર સ્થાપિત થશે ‘કવચ 4.0’

ભારતીય રેલવે અકસ્માત અટકાવવા અને મુસાફરો સુરક્ષિત મુસાફરી કરી શકે તે માટે કવચ લગાવી રહી છે. અમદાવાદ મંડળમાં કવચ 4.0 ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 140 કરોડના ખર્ચે 598 કિમી રૂટ પર કવચ લગાવવામાં આવશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:37 PM IST
અમદાવાદ મંડળમાં રેલવેની સુરક્ષા બનશે મજબૂત, 140 કરોડના ખર્ચે 598 કિમી રૂટ પર સ્થાપિત થશે ‘કવચ 4.0’

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદ મંડળમાં રેલવેની સુરક્ષા બનશે મજબૂત, 140 કરોડના સ્થાપિત થશે ‘કવચ 4.0’
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