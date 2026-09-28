/ગુજરાત સહિત 20 રાજ્યોમાં આંધી તોફાન સાથે વરસાદની ચેતવણી, નવરાત્રીમાં પણ મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી!

ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે જતા જતા પણ મેઘરાજા દેશના અનેક ભાગોમાં ધબધબાટી બોલાવવાના મૂડમાં લાગે છે. દેશના પૂર્વ અને ઉત્તર રાજ્યોમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. યુપી તથા બિહાર અને ઓડિશા જેવા રાજ્યોમાં અર્નબ વાવાઝોડાએ ભારે કહેર મચાવેલો છે. હવામાન ખાતા દ્વારા આગામી 24 કલાકમાં 20 જેટલા રાજ્યોમાં આંધી તોફાન સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી અપાઈ છે. 75 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. અનેક પહાડી વિસ્તારોમાં તો લેન્ડસ્લાઈડની પણ ચેતવણી છે. આ ઉપરાંત જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ ભારે ચેતવણી આપી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ આ વખતે મેઘો નવરાત્રી બગાડી શકે છે.
બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશન
બંગાળની ખાડીમાં હાલ ડીપ ડિપ્રેશન સર્જાયું છે. જેના કારણે પૂર્વ ભારત તરબોળ રહી શકે છે. આગામી 24 કલાકમાં ભારે આંધી તોફાન સાથે મૂસળધાર વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, બિહાર, હરિયાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, બંગાળ, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આંધ્ર પ્રદેશ તેલંગાણા, આંદામાન અને નિકોબાર તેમજ કેરળમાં આંધી સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઝારખંડ અને હિમાચલમાં 29મી સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. આવામાં ચોમાસું હજુ સપ્ટેમ્બરથી આગળ ઓક્ટોબર સુધી વધી શકે છે. સામાન્ય રીતે ઉત્તર ભારતીય રાજ્યોમાં આ સમયે ચોમાસું વિદાય થઈ રહ્યું હોય છે. પરંતુ હાલ વરસાદની શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
ચોમાસું એક્ટિવ થવાના કારણો
અંબાલાલની આગાહી
નવરાત્રી બગડશે
અંબાલાલની આગાહી મુજબ 10 ઓક્ટોબરથી સૂર્ય ચિત્રા નક્ષત્રમાં આવશે. જેના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળી શકે. ભેજના લીધે અને અરબ સાગરના ભેજના લીધે નવરાત્રીની શરૂઆતમાં વાદળ વાયુ કે ક્યાંક વરસાદ પડી શકે છે. 16 ઓક્ટોબરે હવામાનમાં પલટો આવે, 17 ઓક્ટોબરના રોજ દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી અલ નીનોની અસર ન થાય તો વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના છૂટા છવાયા ભાગોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં નવરાત્રિમાં વરસાદ પડી શકે. હાથિયો નક્ષત્રમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં કોઈક કોઈક ભાગોમાં પણ હાથિયો ગાજવીજ સાથે વરસે તેવી શક્યતા છે.