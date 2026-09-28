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ગુજરાત સહિત 20 રાજ્યોમાં આંધી તોફાન સાથે વરસાદની ચેતવણી, નવરાત્રીમાં પણ મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી!

Weather Forecast: આમ તો હાલ ચોમાસાની વિદાયની વાતો થતી હોય પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી વરસાદી સિસ્ટમ અને અર્નબ વાવાઝોડાની અસરના કારણે દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ છે. હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગે 20 જેટલા રાજ્યોમાં તોફાની વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં ગુજરાત પણ સામેલ છે. અંબાલાલ પટેલે તો નવરાત્રીમાં પણ વરસાદ પડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 28, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:59 AM IST
ગુજરાત સહિત 20 રાજ્યોમાં આંધી તોફાન સાથે વરસાદની ચેતવણી, નવરાત્રીમાં પણ મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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